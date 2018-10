Mit 25 Co-Trainer in England: Christopher Stern aus dem Landkreis Northeim

Christopher Stern aus dem Landkreis Northeim ist Co-Trainer in England - und das mit 25 Jahren.

Ein normaler 25-Jähriger ist Christopher Stern aus dem Landkreis Northeim nicht. Das merkt man schon am Telefon: Der Inhalt seiner Sätze wirkt reifer, abgeklärter. Als hätte er – über 1,80 Meter groß, rote Haare und Familienvater – mindestens schon zehn Jahre Lebenserfahrung mehr gesammelt, als sein Personalausweis nachweist.

Er hatte in seinem Alter schon die Chance auf eine große Fußballkarriere. Doch er musste mit 23 Jahren die Schuhe an den Nagel hängen. Er hat ein duales Studium begonnen und mit einem Bachelor in Fitnessökonomie abgeschlossen. Und jetzt lebt und arbeitet er in England. Als Co-Trainer unter Daniel Stendel – dem ehemaligen Spieler und Trainer des Bundesligisten Hannover 96 – wagte er mit Mitte 20 den Sprung in ein anderes Land und in einen neuen Job, der für Männer in seinem Alter nicht unbedingt gewöhnlich ist – außer man heißt vielleicht Julian Nagelsmann.

Der Grund für den frühen Wechsel vom Fußballfeld auf die Trainerbank ist aber ein ähnlicher wie beim Coach des Bundesligisten TSG Hoffenheim: Verletzungen. Der Mittelfeldspieler wurde in Einbeck geboren und wuchs in Fredelsloh auf – beide Orte liegen im Landkreis Northeim. Er wechselte in die Jugendabteilung von Hannover 96, war sogar Kapitän der A-Jugend. Doch der Körper warf ihn immer wieder zurück. „Es war manchmal schon sehr frustrierend. Ich habe zum Teil mehr Zeit in der Reha als auf dem Platz verbracht“, sagt Stern.

Nachdem er in der zweiten Mannschaft von 96, bei Göttingen 05 und dem TSV Havelse rund drei Jahre im Herrenbereich aktiv war, traf er Anfang 2016 eine Entscheidung: Schluss mit Fußball. Zumindest als Aktiver. Wirklich bereut hat er diesen Schritt nicht, auch wenn er es mit einem gesunden Körper weit nach oben hätte schaffen können. „Ich war danach ein Jahr in Australien und Asien. Das hat mich aufgefangen. Es war eine unglaubliche Zeit mit tollen Erfahrungen. Dieses Jahr hätt ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht“, sagt Stern.

Er begann sein Studium, erwarb nebenbei zwei Trainerscheine – die B-Lizenz und die DFB-Elite-Jugendlizenz. Den Praxisteil seines Studiums legte er bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96 ab, wo er zwei Jahre als Co-Trainer tätig war.

Aus seiner Zeit in der Jugend des Bundesligisten kannte er Daniel Stendel, der ihn selbst in der U19 trainiert hatte und nun Coach der ersten Mannschaft war. „Wir haben immer lose Kontakt gehalten, und der hat sich dann intensiviert“, sagt der 25-Jährige. So sehr, dass ihm Stendel – nachdem dieser bei 96 entlassen wurde und auf der Suche nach einem neuen Job war – ein Angebot unterbreitete.

„Er stand damals in Verhandlungen mit dem FC Barnsley. Als noch nichts entschieden war, hat er mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, als Co-Trainer mit nach England zu gehen. Ich hatte dann zwei Wochen Zeit, mir das zu überlegen. Und als es konkret wurde, da hatte ich meine Entscheidung getroffen“, erzählt Stern.

Er sagte zu und lebt nun mit seiner Familie in Barnsley, rund eine Stunde von Manchester entfernt. Dort trainiert er mit 25 Jahren nun einen Drittligisten – in Mike-Steven Bähre übrigens auch einen ehemaligen Hannoveraner. „Barnsley sieht sich selbst als Ausbildungsverein. Auch wenn ich jung bin für diesen Job, gibt es nur wenige Spieler, die älter sind. Insofern begegne ich allen Spielern auf Augenhöhe“, sagt er.

Und Stern fügt an: „Die Spieler müssen merken, dass ich menschlich in Ordnung bin und ihnen weiterhelfen kann. Durch einen Mix aus guter, sachlicher Arbeit und einem guten Draht zu den Spielern verdient man sich Respekt. Und ich denke, das gelingt mir ganz gut.“ Das alles erzählt er in dieser reifen und ruhigen Art eines Menschen mit ungewöhnlich viel Lebenserfahrung – zumindest für einen 25-Jährigen. Manchmal schreibt der Fußball eben auch solche Geschichten.

Zur Person:

Hintergund

Das ist der FC Barnsley

Der FC Barnsley wurde 1887 gegründet. Der Klub trägt seine Heimspiele im Oakwell Stadion aus, das rund 23 000 Zuschauer fasst. Der Spitzname des Vereins lautet „The Tykes“ (Die Köter). Der größte Erfolg des englischen Traditionsvereins ist der Gewinn des FA Cups im Jahr 1912. Daniel Stendel ist der erste deutsche Trainer in der Geschichte des Vereins. Barnsley stieg am Ende der vergangenen Spielzeit in die dritte englische Liga ab– die League One. Das Ziel des Vereins ist der direkte Wiederaufstieg. Bekannte Spieler, die mal für den FC Barnsley aktiv waren, sind unter anderem Jan-Aage Fjörtoft und Heinz Müller. (mhb)