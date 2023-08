Comeback in der Landesliga: Petersen trifft für Blankenburg

Nils Petersen kickte am Sonntag in der Landesliga in Sachsen-Anhalt. © Tom Weller/dpa

Nach seinem Karriereende als Bundesliga-Profi hat Nils Petersen ein Comeback in der Landesliga gegeben.

Blankenburg - Der Ex-Nationalspieler traf für den Blankenburger FV in der Landesliga Mitte von Sachsen-Anhalt beim 3:2 gegen den CFC Germania 03 aus Köthen. Petersen erzielte vor 115 Zuschauern in der fünften Minute die Führung, veröffentlichte später ein Siegerfoto aus der Kabine bei Instagram.

Die Auftritte in der sechsten Liga für den Club aus dem Harz, bei dem der 34-Jährige offiziell registriert ist, werden allerdings Seltenheitswert haben. Petersen wohnt nach wie vor in Freiburg, wird nur dann für Blankenburg auflaufen, wenn er mal in seiner Heimat ist. Petersen wird bald ein Trainee-Programm beim SC Freiburg beginnen, hat zudem eine Anfrage als TV-Experte.

Zum Comeback in der Landesliga kam es durch Petersens Trauzeugen und besten Freund. Dieser kickt im etwa 600 Kilometer von Freiburg entfernten Blankenburg und war mit Petersen zusammen in der Schule. dpa