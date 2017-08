Comeback-Sensation? Lahm hat neues Angebot - und noch nicht abgelehnt

+ FC St. Pauli-Manager Andreas Rettig (zweiter v. rechts). © dpa

München - Erst das unerwartet frühe Karriere-Ende, dann die kühne Absage an Uli Hoeneß als Sportdirektor bei den Bayern und jetzt ein sensationelles Comeback? Philipp Lahm gerät auch im „Ruhestand“ in die Schlagzeilen, denn: Wie bild.de erfahren hat, liegt dem 33 Jährigen ein Angebot aus Hamburg vor. Absender: Zweitligist FC St. Pauli. Dahinter steckt Manager Andreas Rettig (54): Er hat Lahm ein schriftliches Angebot zugeschickt. Der Inhalt: Ein Vertrag als Spieler für ein Jahr plus ein Jahr zusätzlich als Option. Das Gehalt könne Lahms Berater Roman Grill verhandeln. Trotzdem soll es für den Weltmeister keine Stammplatz-Garantie geben. St. Paulis Trainer Olaf Janßen zu bild.de: „Ein Leistungsnachweis mit Laktatwerten wäre klasse.“