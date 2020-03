Hopp kündigt baldigen Impfstoff gegen Corona an - Münchner Arzt zweifelt, stellt aber Alternative in den Raum

Dietmar Hopp hat gute Nachrichten im Kampf gegen das Coronavirus. Allerdings warnt ein Coronavirus-Experte vor verfrühter Euphorie.

Kürzlich wurde das Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern unterbrochen.

zwischen der und dem unterbrochen. FCB-Ultras richteten Schmähplakate an den TSG-Mäzen Dietmar Hopp - und nicht nur sie.

richteten an den - und nicht nur sie. Aufgrund der Corona-Krise ist Hopp inzwischen aber zum globalen Hoffnungsträger geworden.

Update vom 21. März, 8.30 Uhr: Vom Feinbild der Fußball-Fans zum globalen Retter? Es ist die paradoxe Geschichte des Dietmar Hopp. Sein Biotech-Unternehmen CureVac forscht händeringend nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus - und macht dabei offenbar große Fortschritte. Bereits von einem Gegenmittel im Herbst ist die Rede. Doch wie realistisch ist die Einschätzung des Mäzens? Oder ist es in der aktuellen Lage womöglich überbordender Optimismus? Geht es nach Coronavirus-Experte Professor Dr. Clemens Wendtner ist eher zweiteres der Fall. Aus seiner Sicht habe der Geldgeber seine Aussage zu vorschnell getroffen: „Wir gehen davon aus, dass die Entwicklungmindestens ein Jahr dauern und ein Impfstoff damit erst 2021 zur Verfügung stehen wird.“

Und bremst umgehend ein: „Als Mehrheitseigner des Unternehmens scheint Herr Hopp in dieser Frage mit einer besonders großen Portion Optimismus ausgestattet zu sein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es seine Firma tatsächlich bis Herbst schafft, rechne aber persönlich nicht damit.“ Dennoch erziele die Forschung bereits erste Fortschritte. Der Wissenschaftler ist deshalb guter Hoffnung, dass schon bald ein erstes wirksames Medikament gegen Covid-19 zur Verfügung stehen wird. Eine Substanz namens Remdesivir soll erste durchschlagende Erfolge erzielt haben. Wie das Mittel wirkt und welche Gerüchte fälschlicherweise verbreitet werden, erklärt der Experte ausführlich bei merkur.de*.

Update vom 20. März, 20.45 Uhr: Dietmar Hopp wird zum Hoffnungsträger in der Corona-Krise - wir erklären sein Biotech- und -Sport-Imperium*.

Unternehmen von Dietmar Hopp glaubt fest an Corona-Impfstoff

Update vom 19. März, 10.35 Uhr: Weiter positive Meldungen von Dietmar Hopps Biotech-Unternehmen CureVac.

Auch am Donnerstag machte dieses Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. „Wir kommen gut voran“, sagte der CureVac-Geschäftsführer Friedrich von Bohlen der Rheinischen Post. „Schon bald können wir in präklinische Tests gehen und den Impfstoff an Tieren testen, im Sommer können wir die klinischen Tests am Menschen starten - dabei müssen wir vor allem die richtige Dosis finden.“ Dievini hält laut der Zeitung 82 Prozent an dem Impfstoffentwickler CureVac, bei dem von Bohlen auch im Aufsichtsrat sitzt. Zur Frage, wann der Impfstoff kommt, sagte er: „Das hängt von vielen Faktoren ab und auch davon, wie sich diese Pandemie entwickelt.“ Verlaufe sie dramatisch, „werden Beschleunigungen möglich sein“.

„Ich bin mir aber sicher: Der Impfstoff wird kommen“, sagte von Bohlen. CureVac könne nach einer Zulassung auch rasch die Produktion hochfahren. „Curevac wäre heute in der Lage, über hundert Millionen Dosen pro Jahr zu produzieren“, sagte von Bohlen.

Hopp über Corona-Impfstoff: „Bei positivem Verlauf...“

Update vom 18. März, 14.50 Uhr: Kürzlich erst das Feindbild der organisierten Ultras-Szene, heute der Hoffnungsträger in der Corona-Krise der Bundesliga - und dem weltweiten Kampf gegen das Coronavirus.

SAP-Gründer und 1899-Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp macht wahrlich turbulente Wochen durch. Bemerkenswert: Hopp ist nicht nur Mehrheitseigner des badischen Erstligisten, sondern auch des Tübinger Pharmaunternehmens Curevac, in dem unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht wird.

+ Hoffenheims Mäzen Hopp. © picture alliance/dpa / Uwe Anspach

„Bei positivem Verlauf könnten wir ungefähr im Frühsommer mit klinischen Tests beginnen. Weil der Druck enorm hoch ist, sollte es mit der Genehmigung durch die Behörden schneller gehen als in anderen Fällen. Wir wären also in der Lage, den Impfstoff im Herbst zu liefern“, erklärte der 79-jährige Milliardär der Bild.

Zum angeblichen Angebot aus den USA, dass Curevac exklusiv für die Vereinigten Staaten forschen solle, meinte Hopp: „Wenn es uns gelingt, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln, soll dieser Menschen nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen und schützen.“

Wie die Bild weiter berichtet, habe die Europäische Union (EU) dem Unternehmen Kredite von bis zu 80 Millionen Euro für eine schnellst mögliche Forschung gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zur Verfügung gestellt.

Dem Bericht zufolge sollen erste Fußball-Ultras nach den Hass-Plakaten gegen den Großunternehmer Reue zeigen. So sollen Ultras von Zweitligist SV Darmstadt 98 einen Appell an organisierte Fanszenen anderer Klubs gerichtet haben, den Umgang mit Hopp zu überdenken.

Derweil findet Joachim Löw ernste Worte zum Thema Corona-Krise. „Die Erde stemmt sich gegen den Menschen“, seine unheilvolle Theorie.

Coronavirus in der Bundesliga: Dietmar Hopp gilt plötzlich als Hoffnungsträger

Erstmeldung vom 16. März: Bayern-Coach Hansi Flick sprintet wütend über den Rasen, baut sich vor den Fans auf und schimpft lauthals gegen deren Banner. Auch Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn marschieren in Richtung Fan-Kurve und beruhigen dort die Gemüter.

Die zwischenzeitlich unterbrochene Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern (0:6) am 24. Spieltag wird anschließend nur unter skurrilsten Umständen zu Ende gespielt. Beide Teams solidarisieren sich gegen einige Anhänger auf der Tribüne und spielen sich nur noch gegenseitig den Ball zu.

+ Coronakrise/Dietmar Hopp: Vom Hassobjekt der Ultras zum globalen Hoffnungsträger? © dpa / Roland Weihrauch

Knapp zwei Wochen ist dieser Vorfall her. Ultras des FC Bayern* hatten während der Partie am 29. Februar Plakate entrollt, auf denen sie Dietmar Hopp aufs Übelste beleidigten. Auch in anderen Bundesligastadien kam es zu Vorfällen dieser Art. Der bereits seit länger herrschende Streit zwischen den Ultras, dem DFB und Dietmar Hopp schien damals zu eskalieren.

Coronakrise und Fußball: Virus lässt Ultra-Problematik vergessen

Doch inzwischen redet keiner mehr darüber. In den Stadien finden keine Anfeindungen mehr statt. Es gibt keine Hass-Plakate gegen Hopp. Allerdings findet auch auf dem Rasen kein Spiel statt. Das Coronavirus hat die Ultra-Problematik in der Bundesliga vergessen gemacht.

Aufgrund der raschen Ausbreitung von Covid-19 hat die DFL am Montag den Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens 2. April ausgesetzt. Auch danach wird es nicht wie gewohnt weitergehen, erklärte DFL-Chef Christian Seibert. Auch die EM 2020 wird im Sommer wohl nicht durchzuführen sein.

Deutschland ist aufgrund des Coronavirus in Angst*. Das öffentliche Leben könnte bald zum Erliegen kommen. Eine Krise mit unbekannten Ausmaß steht bevor. Und genau jetzt könnte sich ausgerechnet Dietmar Hopp zum globalen Hoffnungsträger aufschwingen.

Es hat eben auch Vorteile, wenn man Milliardäre im eigenen Land hat. CureVac gehört zu 80% dem SAP-Gründer Dietmar Hopp. Einen Milliardär kann man nicht mal eben bestechen. https://t.co/kjrQ1Lg9nm — Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) March 15, 2020

Der 79-Jährige hat am Montag Erwartungen geweckt, dass in wenigen Monaten ein Impfstoff gegen das Coronavirus* zur Verfügung stehen könnte und dabei sogar US-Präsident Donald Trump eiskalt ins Leere laufen lassen. Indes sorgt gerade eine besonders irrsinnigeCoronavirus-Challenge für Aufruhr.

Coronakrise/Dietmar Hopp: Vom Hassobjekt der Ultras zum globalen Hoffnungsträger?

Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac, mehrheitlich im Besitz von Hopp, arbeitet seit Januar an einer Lösung der Coronakrise und ist ihr laut Hopp schon näher gekommen. „Ich denke, bis zum Herbst müsste der Stoff verfügbar sein. Aber es müssen ja erstmal Tests gemacht werden an Tieren und dann an Menschen“, sagte der 79-Jährige im Sport1-Interview.

Dort verriet Hopp auch, warum er Trumps unmoralische Offerte ablehnte: „Ein solches Geschäft kam nie infrage. Es kann nicht sein, dass eine deutsche Firma den Impfstoff entwickelt und dieser in den USA exklusiv genutzt wird. Das war für mich keine Option“, so Hopp. Angeblich sollen die USA eine Milliarde US-Dollar für die exklusiven Rechte am neuen Impfstoff geboten haben.

Coronakrise/Dietmar Hopp: Aus dem Ultra-Fadenkreuz zum Retter des Fußballs?

Ein soziales Credo, dass den erfolgreichen Unternehmer Hopp schon länger begleitet. Rund 800 Millionen Euro hat er für gemeinnützige Zwecke gestiftet und erst kürzlich in der Rhein-Neckar-Zeitung seine Motivation dafür auf den Punkt gebracht: „Wenn man so reich geworden ist wie ich, dann hat man einfach die Verpflichtung, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Es ist an so vielen Stellen bitter nötig, Menschen zu unterstützen.“

Der Mann, der von den Ultras kürzlich noch symbolisch ins Fadenkreuz genommen wurde, könnte also dafür garantieren, dass diese Leute bald wieder ohne Ängste und Sorgen ins Fußball-Stadion gehen können. Es würde so gut in diese verrückte Zeit passen.

