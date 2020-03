Wegen Coronavirus: Bald alle Fußballspiele kostenlos im TV? Sky gibt Statement ab

Im Falle von Geisterspielen im Zuge des Coronavirus in der Bundesliga denken Sky und DAZN aktuell offenbar darüber nach, die betroffenen Partien kostenlos zu übertragen.

München - Um die Ausbreitung des Coronavirus (Sars-CoV-2)* zu verlangsamen, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag gefordert, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen.

Die bayrische Landesregierung will nun solche Veranstaltungen bis Ostern absagen. Das dürfte einigeSport-Ereignisse betreffen. So könnte es passieren, dass die DEL-Playoffs, die am Mittwoch beginnen, ohne Zuschauer ausgetragen werden. Auch für den FC Bayern** könnte es in der Fußball-Bundesliga oder der Champions League daher schon bald Geisterspiele geben.

Die DFL stellt sich bereits auf Spiele ohne Zuschauern ein. „Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch“, hatte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Montag bei Bild live gesagt.

Coronavirus: Bundesligaspiele könnten kostenlos im TV übertragen werden

Was also tun, wenn die Fans nicht ins Stadion dürfen? Angeblich war hinter vorgehaltener Hand darüber verhandelt, ob die Geisterspiele dann kostenlos im TV zu sehen sein werden. Die dpa hatte am Montag beim Pay-TV-Sender Sky nachgefragt. „Zu sämtlichen Themen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind wir kontinuierlich in engem Austausch und in Abstimmung mit unserem langjährigen Partner DFL“, hieß es dort zunächst in einer offiziellen Stellungnahme.

Am Montagabend dann die klare Ansage: Für Sky sei eine kostenlose Übertragung der Bundesligaspiele im Augenblick nicht denkbar. „Das geben die Verträge in dieser Form nicht her“, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Düsseldorfer Rheinischen Post. In der englischen Premier League wurde über ein ähnliches Modell im Fall von Geisterspielen spekuliert. Die Partie in der Königsklasse zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet in jedem Fall mit Fans im Stadion statt.

Sollte es zu Spielen ohne Fans kommen, werde man den Austausch mit der DFL suchen, betonte Sky. Ohne die Zustimmung der DFL sei es auf keinen Fall möglich: „Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, kann es natürlich sein, dass man in den Austausch miteinander kommt.“

Coronavirus: Was passiert bei Geisterspielen? Partien im Free-TV wohl nicht machbar

In den Verträgen sei nur festgehalten, dass der Bezahlsender für Promotion-Zwecke zwei Partien pro Saison unverschlüsselt ausstrahlen oder die Rechte an einen Partner wie zum Beispiel ARD und ZDF weitergeben darf.

Auf SID-Anfrage teilte Sky mit: „Grundsätzlich äußern wir uns zu diesem Thema nicht. Zu den Themen im Zusammenhang mit dem Coronavirus* sind wir kontinuierlich in engem Austausch und in Abstimmung mit unserem langjährigen Partner DFL.“

Für die Partie am Freitag zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn berät Streaminganbieter DAZN am Montag über eine mögliche kostenlose Übertragung.

