Coronavirus: Freistaat untersagt Großveranstaltungen bis nach Ostern - mindestens fünf FCB-Partien werden zu Geisterspielen

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den Fußball. Der Bundesliga drohen zahlreiche Geisterspiele. Nun äußert sich der DFL-Boss zu den Entwicklungen.

Das Coronavirus* hat auch Auswirkungen auf den Sport.

In Italien finden schon Geisterspiele statt.

Trifft das auch bald auf die Bundesliga zu?

Update vom 10. März, 14.08 Uhr: Durch die Absage der sportlichen Großveranstaltungen in Bayern und NRW werden folgende Partien des FC Bayern zu Geisterspielen:

FC Bayern München - FC Chelsea - Mi., 18. März, 21.00 Uhr

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt - So., 22. März, 15.30 Uhr

Borussia Dortmund - FC Bayern München - Sa., 4. April, 18.30 Uhr

FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf, Sa., 11 April, Anstoßzeit steht nicht fest

Bayer Leverkusen - FC Bayern München, Sa., 18. April, Anstoßzeit steht nicht fest

FC Bayern/Coronavirus: Freistaat untersagt Groß-Events - Geisterspiele besiegelt

Update vom 10. März, 13.39 Uhr: Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zunächst bis einschließlich 19. April.

Das Gesundheitsministerium wurde beauftragt, solche Großveranstaltungen bis zum Ende der Osterferien zu untersagen, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, das betreffe auch alle sportlichen Großveranstaltungen.

Das heißt, dass die Spiele des FC Bayern München vor leeren Rängen stattfinden müssen, ebenso ergeht es dem FC Augsburg mit dem neuen Trainer Heiko Herrlich.

Coronavirus: Freistaat untersagt Großveranstaltungen bis Ostern - FCB droht Geisterspiel in Königsklasse

Update vom 9. März, 22.22 Uhr: Italiens Premierminister Giuseppe Conte hat das ganze Land in eine Sperrzone verwandelt. Schlimme Auswirkungen trifft nun auch die italienische Fußballliga Serie A. Bis zum 3. April sind alle Spiele ausgesetzt. Das entschied das Nationale Olympische Komittee (CONI).

Internationale Wettbewerbe wie Champions League oder Euro League wie auch Nationalmannschaftsspiele fallen nicht in derer Zuständigkeit.

Coronavirus: Keine Großveranstaltungen bis Ostern - FCB drohen Geisterspiele

Update vom 9. März, 19.52 Uhr: Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen sollen bis Karfreitag untersagt werden, berichtet der Münchner Merkur am Montagabend.

Betroffen wären unter anderem Heimspiele des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, darunter auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea in der kommenden Woche. Zudem die Pre-Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Spielen in Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg.

Spiele des FC Bayern München in der Allianz Arena bis zum Karfreitag (10. April):

FC Bayern München - FC Chelsea - Mi, 18. März, 21.00 Uhr

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt - So, 22. März, 15.30 Uhr

Weitere Spiele in der Zeit - außerhalb des Freistaates:

Union Berlin - FC Bayern München - Sa, 14. März, 18.30 Uhr

Borussia Dortmund - FC Bayern München - Sa, 4. April, 18.30 Uhr

Auch der TSV 1860 München ist von dieser Regel betroffen. Am Samstag, den 14. März, steht das Topspiel gegen den MSV Duisburg auf dem Plan. Das würde ausfallen.

Ähnlich wie folgende Spiele im Grünwalder Stadion:

1860 München - Würzburger Kickers - Sa, 21.3 März, 14.00 Uhr

1860 München - Hansa Rostock - Sa, 4. April, 14.00 Uhr

Update vom 9. März 2020, 14.48 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn fordert den deutschen Sport im Lichte der Ausbreitung des Coronavirus erneut zur Absage von Großveranstaltungen auf. "Ich ermuntere die Verantwortlichen ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen", wiederholte Spahn seine Empfehlung vom Sonntag.

Einschränkend fügte er jedoch hinzu: "Das heißt nicht, dass der Sport nicht stattfindet, sondern die Frage ist: Unter wie vielen Beteiligten?"

Es sei sicher leichter, auf ein Konzert, einen Klubbesuch oder ein Fußballspiel zu verzichten als auf den täglichen Weg zur Arbeit, ergänzte Spahn und betonte: "Das meine ich sehr ernst: Auf diese Abstufung kommt es die nächsten Wochen und Monate an." Jeder Einzelne müsse dies für sich selbst abwägen.

Update vom 9. März 2020, 14.05 Uhr: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit Geisterspielen am kommenden Spieltag in der Bundesliga. "Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag bei Bild Live. Eine komplette Absage des Spieltags am kommenden Wochenende schloss Seifert hingegen aus.

"Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen", sagte der 50-Jährige weiter.

Update vom 9. März 2020, 11.56 Uhr: Befolgen Klubs respektive die Veranstalter die vom Gesundheitsministerium wegen der Coronavirus-Epidemie herausgegebene Empfehlung, würden der Bundesliga in den kommenden Wochen Geisterspiele ins Haus stehen. Prof. Dr. Roland Schmidt, Teamarzt beim FC Bayern, befürwortet diese drastische Maßnahme in der Bild (Artikel hinter Bezahlschranke): „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine sehr sinnvolle Maßnahme sein kann - und vielleicht ist sie ein Muss. Es kann sein, dass das kommt, dass es kommen wird, dass es kommen muss - so wie Herr Spahn das sagt.“

Der beim Rekordmeister für den internistischen Teil der Medizinchecks zuständige Doc erklärt zudem, die Profis seien „instruiert worden, was Hygienemaßnahmen und Verhaltensweisen angeht. Dazu sind die Mitarbeiter des Klubs geschult und informiert worden.“ Mittlerweile sind Selfies und Autogramme tabu, seit dem 17. Februar werde nicht mehr öffentlich trainiert. „Es geht bei uns ja gar nicht nur um Corona, sondern auch um Influenza und andere Tröpfcheninfektionen“, betont Schmidt: „Wir haben im Profitrakt mehrere Desinfektionsspender - aber wir haben nun darauf hingewiesen, dass diese jetzt zwingend mehr zu nutzen sind.“

Erklärung von #DFL-Geschäftsführer Christian Seifert mit Blick auf aktuelle Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus ➡️ https://t.co/5VkbgHLOdV#COVID19 pic.twitter.com/3Z1bmuR9Aw — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 8, 2020

Coronavirus: DFL reagiert auf Aussagen von Spahn - FCB-Spieler Goretzka: „Gibt Wichtigeres als ...“

Update vom 8. März 2020, 19.16 Uhr:Nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen den FC Augsburg, welches die Münchner mit 2:0 für sich entscheiden konnten, äußerten sich Leon Goretzka, Joshua Kimmich und auch Hasan Salihamidzic zu möglichen Geisterspielen. Bei „Anne Will“ (ARD) sprach sich ein NRW-Minister dazu aus.

Leon Goretzka hätte angesichts der weiteren Ausbreitung des Coronavirus Verständnis für mögliche Geisterspiele. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag eine Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in einem Statement auf Twitter befürwortet.

„Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es Wichtigeres gibt als Fußball“, sagte Goretzka und fuhr fort, „Wenn die Verantwortlichen, die sich intensiv damit beschäftigen, der Meinung sind, dass man etwas Gutes damit tun kann für das Land, dann müssen wir das in Kauf nehmen. Das ist doch klar.“

Geisterspiele in der Bundesliga? - Kimmich: „Die Fans machen das besonders...“

Auch Goretzkas Teamkollege Joshua Kimmich äußerte sich und würde eine Austragung der Spiele vor leeren Rängen bedauern. „Die Fans machen das besonders“, sagte er. „Da würde schon etwas wegbrechen. Es ist natürlich bitter für sehr viele Branchen, die darunter leiden. Bisher hat der Fußball noch nicht so darunter gelitten. Ich bin nicht der Fachmann, der Empfehlungen aussprechen kann. Das müssen andere entscheiden“, so Kimmich.

Ähnlich sieht es Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der sagte: „Klar hofft jeder, dass es nicht zu Spielen ohne Zuschauer kommt. Wir spielen für die Zuschauer, wir machen alles für die Zuschauer.“

Augsburgs Trainer Martin Schmidt forderte derweil noch weitere Maßnahmen, um das Virus einzudämmen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte er: „Ich fände es sinnvoll, wenn man die Länderspielpause aussetzen würde. Denn da verteilen sich die Spieler in der ganzen Welt. Was ist, wenn auch nur einer von jedem Verein etwas hat? Damit schaffen wir uns nur noch größere Probleme.“

Umfrage: Was halten Sie von möglichen Geisterspielen?

Coronavirus: Bundesliga-Derby vor Absage? - DFL reagiert auf Aussagen von Jens Spahn

Update vom 8. März 2020, 16.07 Uhr: Angesichts der wachsenden Infektions-Zahlen in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Empfehlung ausgesprochen, alle Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abzusagen. Informationen der Bild zufolge soll sich auch die Bundesliga betroffen sein. Demzufolge könnte das Derby am kommenden Wochenende zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 womöglich ein Geisterspiel sein.

Derby zwischen Dortmund und Schalke ein Geisterspiel? - DFL äußert sich umgehend

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich nun umgehend zu dem Thema geäußert. In einer offiziellen Erklärung des DFL heißt es nun: „Selbstverständlich werden sich die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten wie bisher eng hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage abstimmen.“

Gleichzeitig stehe es außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln. Nur so würden Clubs und die DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit erhalten. Das DFL-Präsidium werde sich hierzu erneut austauschen und zeitnah ein Treffen der Clubs ansetzen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Erklärung von #DFL-Geschäftsführer Christian Seifert mit Blick auf aktuelle Entwicklungen in Zusammenhang mit dem #Corona-Virus ➡️ https://t.co/5VkbgHLOdV#COVID19 pic.twitter.com/3Z1bmuR9Aw — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 8, 2020

Coronavirus: DFB-Länderspiel gegen Italien vor Absage - Ex-Bundesliga-Spieler hat sich infiziert

Update vom 6. März, 15.15 Uhr: Während in Italien vorerst alle Fußball-Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sind in Deutschland bisher noch keine Geisterspiele geplant. Viele Fans gehen nun mit einem mulmigen Gefühl ins Stadion. Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in den Arenen und wie können sich Stadionbesucher vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen? Hinweise und Empfehlungen gibt es auf tz.de*.

Update vom 5. März, 16.50 Uhr: Der ehemalige Bundesligaspieler* und dänische Nationalspieler Thomas Kahlenberg ist am Coronavirus erkrankt. Der ehemalige zentrale Mittelfeldspieler spielte von 2009 bis 2013 beim VfL Wolfsburg und konnte 46 Einsätze für sein Nationalteam verbuchen. Der 36-Jährige kam 2009 für 3,7 Millionen Euro von der AJ Auxerre zum damaligen deutschen Meister.

Der Ex-Profi befindet sich derzeit in Isolation, wie sein Stammverein Bröndby IF, bei dem er seine Karriere begann und beendete, vermeldete. Der ehemalige Wolfsburger hat sich höchstwahrscheinlich bei einer Erstligapartie von Bröndby gegen Lyngby BK am Sonntag angesteckt, wo er mehrere Hände geschüttelt haben soll.

L'ex-footballeur international danois Kahlenberg testé positif au coronavirus https://t.co/9BmfRhJzjv pic.twitter.com/0VMBayQFWx — DH les Sports + (@ladh) March 5, 2020

Corona/Fußball: Stadt Nürnberg hat Bedenken - Wird das Länderspiel gegen Italien nun abgesagt?

Update vom 5. März, 15.45 Uhr: Aufgrund der unberechenbaren Ausbreitung des Coronavirus setzt sich die Stadt Nürnberg gegen die Austragung des DFB-Länderspiels gegen die italienische Auswahl ein. Das Freundschaftsspiel, das am 31. März stattfinden sollte, nun auf der Kippe stehen.

„Nach heutigen Erkenntnissen ist die Stadt Nürnberg für eine Absage des Länderspiels“, teilte eine Sprecherin der Stadt Nürnberg am Donnerstag mit. „Es wird erwartet, dass viele Fans aus dem Risikogebiet Norditalien anreisen.“ Nach dpa-Informationen soll nun am Mittwoch endgültig entschieden weren, ob die Fans zum Testspiel ins Max-Morlock-Stadion anreisen können.

Auch der Trainer der Israelischen Nationalmannschaft Andreas Herzog ist vom Coronavirus betroffen. Der Ex-Bayern-Spieler kann derzeit nicht nach Israel einreisen, ohne 14 Tage in Quarantäne zu befürchten.

Coronavirus/Fußball: Serie A und Champions League ziehen drastische Maßnahmen

Update vom 4. März, 21.16 Uhr: Bis zum 3. April werden sämtliche Partien der Serie A unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden. Die italienische Regierung hat sich dazu entschlossen, sämtliche Sportveranstaltungen bis Anfang April ohne Zuschauer über die Bühne gehen zu lassen.

Update vom 4. März, 11.28 Uhr: Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem. Jetzt ist klar: Das Rückspiel im italienischen Pokal zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand, das für Mittwoch angesetzt war, wird abgesagt. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Juve-Star Cristiano Ronaldo erlebte währenddessen einen Schock und begab sich schleunigst in seine portugiesische Heimat.

Update 3. März, 19 Uhr: Zwei Europacup-Spiele mit italienischen Vereinen werden ohne Zuschauer stattfinden: Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 10. März zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo und das Europa-League-Spiel zwischen dem FC Getafe und Inter Mailand.

Update vom 2. März, 22.15 Uhr: Juventus Turin vermeldet, das Allianz-Stadion sei wieder geöffnet. Die ganze Wahrheit ist das allerdings nicht. Das Pokal-Halbfinale kann und wird zwar am Mittwoch stattfinden, doch Fans aus Mailand dürfen nicht in die Arena.

Allianz Stadium will be open for the #JuveMilan #CoppaItalia semi-final. — JuventusFC (@juventusfcen) March 1, 2020

Dabei ist es egal, ob sie der alten Dame oder den Rossonieri die Daumen drücken. Bewohner der krisengebeutelten Regionen der Lombardei, Venetien und Emilia-Romagna bekommen keinen Einlass. Juventus Turin bittet die Fans deshalb, zeitig anzureisen und die nötigen Papiere bereitzuhalten. Am Eingang werde nämlich der Wohnort kontrolliert, kündigt der Gastgeber an.

Coronavirus: Extreme Entscheidung! Meisterschaft setzt bis April aus

Update vom 2. März, 17.47 Uhr: In der Schweiz wurde eine extreme Entscheidung gefällt. 1. und 2. Liga setzen den kompletten März aus Angst vor dem Coronavirus aus. Im besten Fall starten die nächsten Spiele wieder am 4. und 5. April. Das heißt, solange das generelle Veranstaltungsverbot im Alpenstaat nicht darüber hinaus verlängert wird. Momentan gilt es bis zum 15. März.

Auch die Partien des Schweizer Pokals wurden bereits verlegt, fraglich ist noch der Umgang mit internationalen Begegnungen. Am 19. März würde die Eintracht Frankfurt beim FC Basel spielen.

Coronavirus: Mehrere Topspiele komplett abgesagt - drastische Maßnahme bei Erstligaspielen

Update vom 2. März, 9.55 Uhr: In Italien gelten bei Fußballspielen aus Sorge vor dem Coronavirus inzwischen drastische Sicherheitsmaßnahmen. Wie Bilder zeigen, wurde bei Zuschauern des Spiels der Serie A zwischen US Lecce und Atalanta Bergamo vor dem Betreten des Via-Del-Mare-Stadions von Einsatzkräften mit Atemmasken die Temperatur gemessen.

+ Fiebermessen vor dem Betreten des Via-Del-Mare-Stadions: In Italien haben sich die Sicherheitsvorschriften bei Fußballspielen drastisch erhöht. © dpa / Donato Fasano

Coronavirus: Drastische Maßnahme - Mehrere Topspiele komplett abgesagt

29. Februar, 15.51 Uhr: Wegen des neuartigen Coronavirus hat Frankreich alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. Diese Entscheidung sei vom Verteidigungs- und Ministerrat getroffen worden, teilte Gesundheitsminister Olivier Véran am Samstag in Paris mit. Von dieser Maßnahme ist unter anderem der Halbmarathon in der französischen Hauptstadt am Sonntag betroffen.

29. Februar, 13.16 Uhr: Der italienische Fußballverband verschärft die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus enorm. Ursprünglich sollten die Spiele des 26. Spieltags der Serie A unter Ausschluss der Zuschauer stattfinden, doch nun entschieden sich die Offiziellen dazu, vier Duelle komplett abzusagen.

Betroffen sind die Begegnungen AC Mailand gegen Genua, Parma gegen Spal, Sassuolo gegen Brescia und auch das Kracher-Duell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand.

Natürlich fallen die Spiele nicht ersatzlos aus, doch die Absagen ziehen einen Rattenschwanz nach sich. Der Nachholtermin ist für den 13. Mai angesetzt. An diesem Tag sollte bislang das Finale der Coppa Italia stattfinden, das nun auf den 20. Mai weichen muss.

+ Inter Mailand - Ludogorez Rasgrad am Donnerstag, 27.2.: Sicherheitsleute stehen vor dem Stadion. Das Spiel fand wegen des Coronavirus-Ausbruchs in einem leeren Stadion statt. © dpa / Luca Bruno

Coronavirus: FIFA äußert sich zu Länderspiel-Absagen - auch DFB-Team betroffen?

29. Februar, 9.20 Uhr: FIFA-Präsident Gianni Infantino hält eine Absage der kommenden Fußball-Länderspiele im März aufgrund des Coronavirus nicht für undenkbar. „Ich würde im Moment nichts ausschließen“, sagte der 49-Jährige laut der Nachrichtenagentur AP am Freitagabend in Holywood in Nordirland. „Ich hoffe, wir müssen nicht in diese Richtung gehen. (...) Wir dürfen das nicht unterschätzen und sagen, es ist nichts. Aber wir dürfen auch nicht überreagieren und in Panik geraten. Wir müssen uns an die Anweisungen der Behörden halten.“

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im Rahmen der Vorbereitung auf die EM 2020 am 26. März in Madrid gegen Spanien und fünf Tage später in Nürnberg gegen Italien. Stand jetzt stehen diese Spiele auch nach dem Ausbruch von Sars-CoV-2 in Deutschland nicht zur Diskussion.

Coronavirus: Ausnahmezustand am Olympiaort Sapporo

22.57 Uhr: Im Kampf gegen das grassierende Coronavirus schließt FIFA-Präsident Gianni Infantino Spielabsagen oder Partien ohne Zuschauer nicht aus. „Die Gesundheit der Menschen ist viel wichtiger als jedes Fußballspiel. Im Zweifel müssten wir derartige Maßnahme ergreifen“, sagte der Boss des Fußball-Weltverbandes am Freitag in Belfast: „Ich möchte im Moment nichts ausschließen. Aber ich hoffe, dass wir nicht in diese Richtung gehen müssen.“

17.44 Uhr: Das Virus rückt immer näher an die Olympischen Sommerspiele in Tokio heran. Wegen einer zunehmenden Anzahl von Infizierungen riefen die Behörden der japanischen Insel Hokkaido am Freitag offiziell den Ausnahmezustand aus, der auch für den Olympiaort Sapporo gilt.

Die Hauptstadt der zweitgrößten Insel Japans, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1972, soll bei den Sommerspielen Schauplatz der olympischen Wettbewerbe im Marathonlauf und im Gehen sein. Die 5,7 Millionen Einwohner Hokkaidos wurden aufgefordert, am Wochenende ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Aktuell sind 63 Menschen infiziert.

Dagegen soll der für Sonntag terminierte Tokio-Marathon wie geplant stattfinden. Die Organisatoren hatten aber bereits vor zehn Tagen entschieden, nur 200 Eliteathleten teilnehmen zu lassen. Üblicherweise gingen zuletzt stets zusätzlich rund 40.000 Hobbyläufer auf den Kurs durch die japanische Hauptstadt.

Coronavirus und Sport: Handshake-Verbot für Newcastle und West Ham

17.08 Uhr: Auch im englischen Fußball wird der neuartige Coronavirus laut Liverpool-Trainer Jürgen Klopp „sehr ernst“ genommen. Spielabsagen oder Partien hinter verschlossenen Türen sind aber in der Premier League noch nicht beschlossen worden. „Wir können nicht alles verhindern“, sagte Klopp, der mit den Reds die Tabelle mit 22 Punkten Vorsprung anführt. „Am Ende hat uns niemand gesagt, dass wir nicht Fußball spielen können. Solange das nicht passiert, werden wir Fußball spielen.“

Bei den Premier-League-Clubs wurden zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Beispielsweise wurden rund um die Stadien und Trainingsplätze Poster mit Informationen aufgehängt. Newcastle United und West Ham United haben gar ein Handshake-Verbot beschlossen.

Update vom 28. Februar, 12.33 Uhr: Bundesligist Borussia Dortmund muss durch mögliche Spielabsagen in Folge des Coronavirus keine Einnahmeausfälle fürchten. Der BVB soll laut der DPA gegen einen Ausfall der Spiele versichert sein, wie ein Sprecher mitteilte. Der Aktienkurs des Vereins im S-Dax war am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr um mehr als sieben Prozent gefallen, während der wichtigste deutsche Aktienindex Dax wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus ebenfalls um mehr als fünf Prozentpunkte ins Negative abgerutscht war. Planmäßig empfängt Borussia Dortmund am Samstag den SC Freiburg im Signal-Iduna-Park.

Bayern-Jäger RB Leipzig hat derweil ein Reiseverbot für alle Spieler, Scouts und Mitarbeiter verhängt. „Aktuell wurden alle Reisen storniert. Außerdem haben wir die Führungen hier stark eingegrenzt und stehen in engem Austausch mit der DFL und den Gesundheitsbehörden“, so Trainer Julian Nagelsmann. Bei RB wird sich derzeit „mit dem Ellenbogen begrüßt“, wie der Coach bei der Pressekonferenz erzählte. Händeschütteln innerhalb des Teams sei untersagt.

Coronavirus: Cristiano Ronaldo unter besonderem Schutz - Schweizer Liga pausiert

Um eine Corona-Infektion der Superstars um Cristiano Ronaldo zu vermeiden, sind beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin alle U23-Spieler vom Training mit dem Profi-Team ausgeschlossen worden.

Hintergrund der kuriosen Entscheidung ist die Corona-Infizierung des Drittligaspielers King Udoh von US Pianese, der am vergangenen Wochenende noch gegen die Juve-Talente spielte. Der 22-Jährige Spieler befindet sich mittlerweile in Quarantäne.

In der Schweiz ist wegen dem Corona Virus der Spielbetrieb eingestellt worden für dieses Wochenende.



Hmmmmmm @DFL_Official, @BVB, @scfreiburg und Co....#BVBSCF — ℍ (@HT1327) February 28, 2020

In der Schweiz sind währenddessen alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele der ersten und zweiten Fußballiga abgesagt. Die Swiss Football League (SFL) reagierte damit auf eine Anordnung des Bundesrates, die landesweit Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis zum 15. März verbietet. Geisterspiele werden nicht ausgeschlossen.

Wegen Coronavirus: Mehrere Geisterspiele in Italien - Absolutes Topspiel betroffen

Update vom 27. Februar, 23.17 Uhr: Wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus finden in der italienischen Fußballliga Serie A am Wochenende fünf Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Auch die Begegnung zwischen Tabellenführer und Meister Juventus Turin und Verfolger Inter Mailand am Sonntagabend (20.45 Uhr) wird zum Geisterspiel.

Außerdem betroffen sind die Erstligapartien Udinese - Florenz, AC Mailand - FC Genua, Sassuolo - Brescia und Parma - Ferrara

Update vom 27. Februar, 17.14 Uhr: Ein 22 Jahre alter Drittliga-Fußballer aus Italien ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten die regionalen Behörden am Donnerstag mit. Der 22-Jährige vom Club Pianese aus der Toskana hatte vor dem Spiel gegen das U23-Team von Juventus Turin am vergangenen Sonntag Grippesymptome gezeigt und wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena auf eine Isolierstation gebracht. Dem namentlich nicht genannten Fußballer gehe es entsprechend gut, hieß es von den Gesundheitsbehörden, die nun einen Mitspieler ausfindig machen wollen, der ähnliche Symptome gezeigt haben soll.

Das Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. In Italien infizierten sich bislang mehr als 400 Menschen.

Wegen Coronavirus: Mehrere Fußballspiele abgesagt

Update vom 27. Februar, 15.12 Uhr: Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind die ersten Fußballspiele in Deutschland abgesagt worden. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und der Fußballkreis Heinsberg haben alle Spiele am kommenden Wochenende (Verbands- und Kreisspielbetrieb), die auf Sportanlagen im Kreis Heinsberg stattfinden sollten, abgesetzt. Das gab der FVM am Donnerstag bekannt.

Nachdem sich ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurden bereits Schulen, Kitas und Schwimmbäder geschlossen.

Die Bundesregierung hält im Moment keine generellen Einschränkungen bei Sportveranstaltungen wie der Fußball-Bundesliga wegen des Coronavirus für nötig. Bundesinnen- und -sportminister Horst Seehofer (CSU) sagte, bei der Bewertung von Großveranstaltungen sei entscheidend, ob sich dort „besonders viele Menschen tummeln aus Krisengebieten, aus belasteten Ländern“. „Das muss man anders beurteilen, als wenn der FC Ingolstadt gegen Unterhaching spielt“, meinte Seehofer.

Wegen Coronavirus: Geisterspiele in der Bundesliga? DFL erläutert Vorgehen im Ernstfall

Update vom 27. Februar 2020, 12.07 Uhr: Das Coronavirus ist mittlerweile auch in Europa ständiges Thema. In der italienischen Serie A wurden schon einige Geisterspiele angesetzt, auch in der Europa League heute Abend spielt Inter Mailand im leeren Stadion. Droht das auch dem deutschen Fußball? Bleiben die Ränge in der Bundesliga am Wochenende Zuschauerlos?

Wie die Bild in Berufung auf die WAZ (Bezahlinhalt) berichtet, soll die DFL auf den Fall vorbereitet sein. „Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden vor Ort über mögliche Konsequenzen“, wird die DFL zitiert.

Das Recht zu entscheiden, ob Großveranstaltungen zu gefährlich seien, hat das Gesundheitsministerium. Wenn aber die DFL die Spiele als Geisterspiele auszeichnet, entscheidet nicht mehr das Ministerium, sondern die DFL selbst, weil ein Geisterspiel nicht als „Großveranstaltung“ gilt.

Für die DFL würde es einer organisatorischen Meisterleistung gleichen, sollte ein ganzer Spieltag für die restliche Saison verschoben und umgeplant werden. Durch Champions League, Länderspielpause, DFB-Pokal und die restlichen Bundesliga-Spiele, ist der Fußball-Kalender vollbepackt.

Coronavirus: Viele Fußballspiele abgesagt - Deutscher Profi: „Große Panik herrscht“

Update vom 27. Februar 2020, 07.50 Uhr: Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens, der in der Serie A beim Club Atlanta Bergamo in Italien spielt, hat sich zu den Spielabsagen und allgemeinen Begebenheiten des Coronavirus in Italien geäußert. Für ihn grenzt das Vorgehen sehr an Panikmache. „Die ganze Stadt ist irgendwie ein bisschen außer Rand und Band. Es gab Hamsterkäufe. Die Supermarktregale sind leergefegt", sagte der 25-Jährige dem kicker: „Man merkt, dass da eine große Panik herrscht - das lässt einen natürlich nicht kalt."

Die Mannschaft trainiert laut Gosens „bisher noch ganz normal“ - obwohl die Menschen „draußen nur noch mit diesen Masken“ unterwegs seien. „Bei den Spielen wissen wir nicht, ob wir überhaupt spielen oder sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden“, erklärte der Verteidiger: „Alles ist noch unklar.“

Coronavirus in Italien weitet sich aus

Update vom 23. Februar 2020, 6.12 Uhr: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die italienische Regierung am Samstag die Isolation von etwa einem Dutzend Städte angekündigt. In den als Epidemiezentren geltenden Gebieten werde den Bewohnern weder die Einreise noch die Ausreise gestattet, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Menschen könnten sich nur mit "besonderen Ausnahmeregelungen" bewegen. In Italien wurden bislang 79 Infektionen gemeldet, zwei Menschen sind nach Behördenangaben an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Conte kündigte auch die Schließung von Unternehmen und Schulen sowie die Absage von öffentlichen Veranstaltungen, wie Karnevalsfeiern und Sportwettbewerben, an. Die Behörden sagten deshalb drei für Sonntag geplante Spiele der ersten Fußballliga ab; sie sollen nachgeholt werden.

Davon betroffen sind auch die drei Serie-A-Spiele Inter Mailand gegen Sampdoria Genua, Hellas Verona gegen Cagliari Calcio und Atalanta Bergamo gegen Sassuolo Calcio. Am Nachmittag war bereits das Zweitliga-Spiel zwischen Ascoli Calcio und US Cremonese abgesagt worden.

Wegen Coronavirus: Fußballspiele in Italien sind abgesagt - sind auch Inter und Bergamo betroffen?

Update vom 22. Februar 2020: Nun ist auch der italienische Profifußball betroffen. Und wieder ist Cremonese beteiligt. Die Zweitliga-Partie gegen Ascoli wurde offiziell abgesagt.

Wie der Corriere dello Sport berichtet, befanden sich beide Teams schon im Stadion, als die Entscheidung mitgeteilt wurde. Ein positiver Fall in Cremona habe dazu geführt, dass die Schulen in den lombardischen Städten geschlossen und alle Kultur- sowie Sportveranstaltung abgesagt wurden.

Für Ascoli-Präsident Massimo Pulcinelli offenbar absolut unverständlich. „Es ist offiziell verschoben! Absurdes Land! Lächerlich! Verwaltet von Unverantwortlichen! Das Stadion? Der am wenigsten gefährliche Ort der Welt! Jetzt schließen wir alle öffentlichen Geschäfte aus Angst“, schimpft er in seiner Instagram-Story.

+ Ascoli-Präsident Massimo Roberto fährt wegen der Spielabsage aus der Haut. © Screenshot Instagram

Wegen Coronavirus: Fußballspiele in Italien sind abgesagt - sind auch Inter und Bergamo betroffen?

Erstmeldung vom 22. Februar, 12.37 Uhr: Lombardei - Das Coronavirus hat Italien erreicht. Schon zwei Menschen sind aufgrund ihrer Erkrankung verstorben. Seit mehreren Wochen beherrscht das Virus* die Berichterstattung und erlebt mit den zwei Todesfällen in Italien* ein neues Hoch. In der Lombardei wurde in zehn Gemeinden die Schule und der Großteil der Geschäfte vorübergehend geschlossen. Bewohner sollen daheim bleiben. Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste oder Sportevents wurden verboten.

Coronavirus in Italien: Fußballspiele abgesagt - auch Serie A betroffen?

Wie der italienische Sky-Reporter Gianluca Di Marzio berichtet, wurden auch schon einige Fußballspiele abgesagt. Beispielsweise die Begegnung der A-Jugendmannschaften zwischen Cremonese und Brescia wurde abgeblasen. Insgesamt sollen rund 40 Amateurspiele verschoben worden sein. Auch die Serie-C-Partie zwischen Piacenza Calcio und SS Sambenedettese wurde verschoben.

In der Lombardei, in der Ausnahmezustand herrscht, befinden sich Mailand und Bergamo. Die beiden Städte haben mit Inter und AC Milan sowie Atalanta Bergamo drei Top-Teams aus der Serie A. Milan muss am Samstag, dem 22. Februar, auswärts bei AC Florenz ran. Inter und Bergamo bestreiten jeweils ihre Heimspiele am 23. Februar. Ob diese abgesagt werden, steht noch nicht fest. Mailand liegt etwa 100 Kilometer von Cremonese entfernt.

Coronavirus in Italien: Fußballspiele abgesagt - auch Judo-Sport betroffen

Auch der Fußball in China leidet unter dem Coronavirus*. Dort wurde der Saisonauftakt auf April verschoben. Auch andere Sportveranstaltungen sind schon betroffen. Ein Formel-1-Rennen wurde schon abgesagt. Auch der Judo-Sport ist betroffen. Bei den Wettkämpfen an diesem Wochenende sind schon wie beim Grand Slam in Paris vor zwei Wochen keine chinesischen Sportler am Start. „Wir haben intensiv mit den Behörden in China und Deutschland gesprochen“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Judobunds, Ruben Goebel. „Es geht da auch um eine mögliche Gefahr für die eigenen Athleten, das war schon eine große Sorge.“

ank mit dpa

*tz.de und merkur.de sind Teile des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Beim Bayern-Spiel gegen den FC Augsburg zeigte Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus eine Geste in die Kamera. Was steckte dahinter?

Beim FC Augsburg geht die Abstiegsangst um, weshalb Trainer Martin Schmidt vor die Tür gesetzt wurde.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Sven Hoppe