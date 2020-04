Italien erwägt radikale Lösung: Spielen alle Teams ohne VAR in Rom? - Virologe warnt Bundesliga

Im Fußball geht derzeit nichts mehr - die Corona-Krise hat die Sportart Nummer eins ausgebremst. In Italien gibt es jetzt wohl neue Pläne.

Aufgrund der Corona-Pandemie* ruht der Ball fast auf der ganzen Welt.

In Italien soll es einen neuen Lösungsansatz geben, in Deutschland gibt es keine Klarheit.

Rom - Die Corona-Krise* trifft den Profisport ins Mark. Besonders in Italien wird seit einiger Zeit intensiv nach einer Lösung für den Abschluss der Serie-A-Saison 2019/20 gesucht. Aktuell soll nun über eine extreme Möglichkeit, die Saison zu beenden, diskutiert werden. Die Liga-Chefs beraten laut La Repubblica eine zentrale Lösung.

Coronavirus/Fußball: Serie A nur noch in Rom? So könnte das Modell aussehen

Laut der Tageszeitung sollen diesem Plan zufolge alle zwölf verbleibenden Spieltage in Rom ausgetragen werden. Es wäre eine radikale Lösung, die erstmals so umgesetzt werden würde. Damit müssten sich alle 20 Ligateams für einige Zeit in der Hauptstadt einquartieren. Allerdings würden die Partien unter Ausschluss der Fans* und Reporter ausgetragen werden. Trainingseinheiten und Spiele würden in den der Hauptstadt zur Verfügung stehenden Einrichtungen stattfinden.

Eine Zentralisierung des Spielbetriebs könnte auch von Vorteil sein, da so regelmäßige Tests von Spielern und Mitarbeitern einfacher durchgeführt werden könnten. Der Ansatz würde das Reisen zu den Spielen deutlich reduzieren, der Kontakt mit Personen außerhalb des Clubs wäre dabei minimal.

Die zentrale Lösung würde gleichzeitig bedeuten, ohne den Video-Assistant Referee (VAR) weiterzuspielen, dazu wäre jedoch eine von allen Serie-A-Teams unterzeichnete Vereinbarung erforderlich.

Verglichen mit der Lombardei, die am stärksten von der Corona-Pandemie* betroffen ist, ist Süditalien deutlich weniger betroffen.

Coronavirus/Fußball: Virologe gibt Statement zu Bundesliga-Situation

Doch wie steht es um die Bundesliga*? Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sieht in einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Fußball-Bundesliga* trotz der geplanten Geisterspiele eine Gefahr für die Fans. „Ich sehe das Risiko in der Übertragung der Spiele“, sagte er gegenüber Sky Sport News HD. „Wenn diese Spiele übertragen werden, denke ich, dass die Fans das zusammen genießen wollen. Man wird sicherlich ganz schwer verhindern können, dass es nicht zu einer Gruppenbildung kommt.“

Dass in absehbarer Zeit wieder Zuschauer die Stadien füllen könnten, ist für den Fachmann nicht praktikabel. „Aus virologischer Sicht kann ich Fans ins Stadion lassen, die eine Infektion schon durchgemacht haben. Oder ich setze die Fans so weit auseinander, dass sie sich nicht anstecken können. Das sind aber alles Szenarien, die sich im Fußball keiner wünschen kann“, sagte Schmidt-Chanasit.

