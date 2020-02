Coronavirus: FIFA äußert sich zu Länderspiel-Absagen - auch DFB-Team betroffen?

Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den Fußball. Auch Länderspiele könnten ausfallen. Wie sehr ist die Bundesliga betroffen?

Das Coronavirus* hat sogar Auswirkungen auf den Sport.

In Italien finden schon Geisterspiele statt.

Trifft das auch bald auf die Bundesliga zu?

29. Februar, 9.20 Uhr: FIFA-Präsident Gianni Infantino hält eine Absage der kommenden Fußball-Länderspiele im März aufgrund des Coronavirus nicht für undenkbar. „Ich würde im Moment nichts ausschließen“, sagte der 49-Jährige laut der Nachrichtenagentur AP am Freitagabend in Holywood in Nordirland. „Ich hoffe, wir müssen nicht in diese Richtung gehen. (...) Wir dürfen das nicht unterschätzen und sagen, es ist nichts. Aber wir dürfen auch nicht überreagieren und in Panik geraten. Wir müssen uns an die Anweisungen der Behörden halten.“

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im Rahmen der Vorbereitung auf die EM 2020 am 26. März in Madrid gegen Spanien und fünf Tage später in Nürnberg gegen Italien. Stand jetzt stehen diese Spiele auch nach dem Ausbruch von Sars-CoV-2 in Deutschland nicht zur Diskussion.

Coronavirus: Ausnahmezustand am Olympiaort Sapporo

22.57 Uhr: Im Kampf gegen das grassierende Coronavirus schließt FIFA-Präsident Gianni Infantino Spielabsagen oder Partien ohne Zuschauer nicht aus. „Die Gesundheit der Menschen ist viel wichtiger als jedes Fußballspiel. Im Zweifel müssten wir derartige Maßnahme ergreifen“, sagte der Boss des Fußball-Weltverbandes am Freitag in Belfast: „Ich möchte im Moment nichts ausschließen. Aber ich hoffe, dass wir nicht in diese Richtung gehen müssen.“

17.44 Uhr: Das Virus rückt immer näher an die Olympischen Sommerspiele in Tokio heran. Wegen einer zunehmenden Anzahl von Infizierungen riefen die Behörden der japanischen Insel Hokkaido am Freitag offiziell den Ausnahmezustand aus, der auch für den Olympiaort Sapporo gilt.

Die Hauptstadt der zweitgrößten Insel Japans, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1972, soll bei den Sommerspielen Schauplatz der olympischen Wettbewerbe im Marathonlauf und im Gehen sein. Die 5,7 Millionen Einwohner Hokkaidos wurden aufgefordert, am Wochenende ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Aktuell sind 63 Menschen infiziert.

Dagegen soll der für Sonntag terminierte Tokio-Marathon wie geplant stattfinden. Die Organisatoren hatten aber bereits vor zehn Tagen entschieden, nur 200 Eliteathleten teilnehmen zu lassen. Üblicherweise gingen zuletzt stets zusätzlich rund 40.000 Hobbyläufer auf den Kurs durch die japanische Hauptstadt.

Coronavirus und Sport: Handshake-Verbot für Newcastle und West Ham

17.08 Uhr: Auch im englischen Fußball wird der neuartige Coronavirus laut Liverpool-Trainer Jürgen Klopp „sehr ernst“ genommen. Spielabsagen oder Partien hinter verschlossenen Türen sind aber in der Premier League noch nicht beschlossen worden. „Wir können nicht alles verhindern“, sagte Klopp, der mit den Reds die Tabelle mit 22 Punkten Vorsprung anführt. „Am Ende hat uns niemand gesagt, dass wir nicht Fußball spielen können. Solange das nicht passiert, werden wir Fußball spielen.“

Bei den Premier-League-Clubs wurden zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Beispielsweise wurden rund um die Stadien und Trainingsplätze Poster mit Informationen aufgehängt. Newcastle United und West Ham United haben gar ein Handshake-Verbot beschlossen.

Update vom 28. Februar, 12.33 Uhr: Bundesligist Borussia Dortmund muss durch mögliche Spielabsagen in Folge des Coronavirus keine Einnahmeausfälle fürchten. Der BVB soll laut der DPA gegen einen Ausfall der Spiele versichert sein, wie ein Sprecher mitteilte. Der Aktienkurs des Vereins im S-Dax war am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr um mehr als sieben Prozent gefallen, während der wichtigste deutsche Aktienindex Dax wegen der Sorge um die Ausbreitung des Coronavirus ebenfalls um mehr als fünf Prozentpunkte ins Negative abgerutscht war. Planmäßig empfängt Borussia Dortmund am Samstag den SC Freiburg im Signal-Iduna-Park.

Bayern-Jäger RB Leipzig hat derweil ein Reiseverbot für alle Spieler, Scouts und Mitarbeiter verhängt. „Aktuell wurden alle Reisen storniert. Außerdem haben wir die Führungen hier stark eingegrenzt und stehen in engem Austausch mit der DFL und den Gesundheitsbehörden“, so Trainer Julian Nagelsmann. Bei RB wird sich derzeit „mit dem Ellenbogen begrüßt“, wie der Coach bei der Pressekonferenz erzählte. Händeschütteln innerhalb des Teams sei untersagt.

Coronavirus: Cristiano Ronaldo unter besonderem Schutz - Schweizer Liga pausiert

Um eine Corona-Infektion der Superstars um Cristiano Ronaldo zu vermeiden, sind beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin alle U23-Spieler vom Training mit dem Profi-Team ausgeschlossen worden.

Hintergrund der kuriosen Entscheidung ist die Corona-Infizierung des Drittligaspielers King Udoh von US Pianese, der am vergangenen Wochenende noch gegen die Juve-Talente spielte. Der 22-Jährige Spieler befindet sich mittlerweile in Quarantäne.

In der Schweiz ist wegen dem Corona Virus der Spielbetrieb eingestellt worden für dieses Wochenende.



In der Schweiz sind währenddessen alle für dieses Wochenende angesetzten Spiele der ersten und zweiten Fußballiga abgesagt. Die Swiss Football League (SFL) reagierte damit auf eine Anordnung des Bundesrates, die landesweit Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis zum 15. März verbietet. Geisterspiele werden nicht ausgeschlossen.

Wegen Coronavirus: Mehrere Geisterspiele in Italien - Absolutes Topspiel betroffen

Update vom 27. Februar, 23.17 Uhr: Wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus finden in der italienischen Fußballliga Serie A am Wochenende fünf Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Auch die Begegnung zwischen Tabellenführer und Meister Juventus Turin und Verfolger Inter Mailand am Sonntagabend (20.45 Uhr) wird zum Geisterspiel.

Außerdem betroffen sind die Erstligapartien Udinese - Florenz, AC Mailand - FC Genua, Sassuolo - Brescia und Parma - Ferrara

Update vom 27. Februar, 17.14 Uhr: Ein 22 Jahre alter Drittliga-Fußballer aus Italien ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilten die regionalen Behörden am Donnerstag mit. Der 22-Jährige vom Club Pianese aus der Toskana hatte vor dem Spiel gegen das U23-Team von Juventus Turin am vergangenen Sonntag Grippesymptome gezeigt und wurde am Donnerstag in einem Krankenhaus in Siena auf eine Isolierstation gebracht. Dem namentlich nicht genannten Fußballer gehe es entsprechend gut, hieß es von den Gesundheitsbehörden, die nun einen Mitspieler ausfindig machen wollen, der ähnliche Symptome gezeigt haben soll.

Das Virus Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. In Italien infizierten sich bislang mehr als 400 Menschen.

Wegen Coronavirus: Mehrere Fußballspiele abgesagt

Update vom 27. Februar, 15.12 Uhr: Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind die ersten Fußballspiele in Deutschland abgesagt worden. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) und der Fußballkreis Heinsberg haben alle Spiele am kommenden Wochenende (Verbands- und Kreisspielbetrieb), die auf Sportanlagen im Kreis Heinsberg stattfinden sollten, abgesetzt. Das gab der FVM am Donnerstag bekannt.

Nachdem sich ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurden bereits Schulen, Kitas und Schwimmbäder geschlossen.

Die Bundesregierung hält im Moment keine generellen Einschränkungen bei Sportveranstaltungen wie der Fußball-Bundesliga wegen des Coronavirus für nötig. Bundesinnen- und -sportminister Horst Seehofer (CSU) sagte, bei der Bewertung von Großveranstaltungen sei entscheidend, ob sich dort „besonders viele Menschen tummeln aus Krisengebieten, aus belasteten Ländern“. „Das muss man anders beurteilen, als wenn der FC Ingolstadt gegen Unterhaching spielt“, meinte Seehofer.

Wegen Coronavirus: Geisterspiele in der Bundesliga? DFL erläutert Vorgehen im Ernstfall

Update vom 27. Februar 2020, 12.07 Uhr: Das Coronavirus ist mittlerweile auch in Europa ständiges Thema. In der italienischen Serie A wurden schon einige Geisterspiele angesetzt, auch in der Europa League heute Abend spielt Inter Mailand im leeren Stadion. Droht das auch dem deutschen Fußball? Bleiben die Ränge in der Bundesliga am Wochenende Zuschauerlos?

Wie die Bild in Berufung auf die WAZ (Bezahlinhalt) berichtet, soll die DFL auf den Fall vorbereitet sein. „Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden vor Ort über mögliche Konsequenzen“, wird die DFL zitiert.

Das Recht zu entscheiden, ob Großveranstaltungen zu gefährlich seien, hat das Gesundheitsministerium. Wenn aber die DFL die Spiele als Geisterspiele auszeichnet, entscheidet nicht mehr das Ministerium, sondern die DFL selbst, weil ein Geisterspiel nicht als „Großveranstaltung“ gilt.

Für die DFL würde es einer organisatorischen Meisterleistung gleichen, sollte ein ganzer Spieltag für die restliche Saison verschoben und umgeplant werden. Durch Champions League, Länderspielpause, DFB-Pokal und die restlichen Bundesliga-Spiele, ist der Fußball-Kalender vollbepackt.

Coronavirus: Viele Fußballspiele abgesagt - Deutscher Profi: „Große Panik herrscht“

Update vom 27. Februar 2020, 07.50 Uhr: Der deutsche Fußballprofi Robin Gosens, der in der Serie A beim Club Atlanta Bergamo in Italien spielt, hat sich zu den Spielabsagen und allgemeinen Begebenheiten des Coronavirus in Italien geäußert. Für ihn grenzt das Vorgehen sehr an Panikmache. „Die ganze Stadt ist irgendwie ein bisschen außer Rand und Band. Es gab Hamsterkäufe. Die Supermarktregale sind leergefegt", sagte der 25-Jährige dem kicker: „Man merkt, dass da eine große Panik herrscht - das lässt einen natürlich nicht kalt."

Die Mannschaft trainiert laut Gosens „bisher noch ganz normal“ - obwohl die Menschen „draußen nur noch mit diesen Masken“ unterwegs seien. „Bei den Spielen wissen wir nicht, ob wir überhaupt spielen oder sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden“, erklärte der Verteidiger: „Alles ist noch unklar.“

Coronavirus in Italien weitet sich aus

Update vom 23. Februar 2020, 6.12 Uhr: Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die italienische Regierung am Samstag die Isolation von etwa einem Dutzend Städte angekündigt. In den als Epidemiezentren geltenden Gebieten werde den Bewohnern weder die Einreise noch die Ausreise gestattet, sagte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Menschen könnten sich nur mit "besonderen Ausnahmeregelungen" bewegen. In Italien wurden bislang 79 Infektionen gemeldet, zwei Menschen sind nach Behördenangaben an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Conte kündigte auch die Schließung von Unternehmen und Schulen sowie die Absage von öffentlichen Veranstaltungen, wie Karnevalsfeiern und Sportwettbewerben, an. Die Behörden sagten deshalb drei für Sonntag geplante Spiele der ersten Fußballliga ab; sie sollen nachgeholt werden.

Davon betroffen sind auch die drei Serie-A-Spiele Inter Mailand gegen Sampdoria Genua, Hellas Verona gegen Cagliari Calcio und Atalanta Bergamo gegen Sassuolo Calcio. Am Nachmittag war bereits das Zweitliga-Spiel zwischen Ascoli Calcio und US Cremonese abgesagt worden.

Wegen Coronavirus: Fußballspiele in Italien sind abgesagt - sind auch Inter und Bergamo betroffen?

Update vom 22. Februar 2020: Nun ist auch der italienische Profifußball betroffen. Und wieder ist Cremonese beteiligt. Die Zweitliga-Partie gegen Ascoli wurde offiziell abgesagt.

Wie der Corriere dello Sport berichtet, befanden sich beide Teams schon im Stadion, als die Entscheidung mitgeteilt wurde. Ein positiver Fall in Cremona habe dazu geführt, dass die Schulen in den lombardischen Städten geschlossen und alle Kultur- sowie Sportveranstaltung abgesagt wurden.

Für Ascoli-Präsident Massimo Pulcinelli offenbar absolut unverständlich. „Es ist offiziell verschoben! Absurdes Land! Lächerlich! Verwaltet von Unverantwortlichen! Das Stadion? Der am wenigsten gefährliche Ort der Welt! Jetzt schließen wir alle öffentlichen Geschäfte aus Angst“, schimpft er in seiner Instagram-Story.

Wegen Coronavirus: Fußballspiele in Italien sind abgesagt - sind auch Inter und Bergamo betroffen?

Erstmeldung vom 22. Februar, 12.37 Uhr: Lombardei - Das Coronavirus hat Italien erreicht. Schon zwei Menschen sind aufgrund ihrer Erkrankung verstorben. Seit mehreren Wochen beherrscht das Virus* die Berichterstattung und erlebt mit den zwei Todesfällen in Italien* ein neues Hoch. In der Lombardei wurde in zehn Gemeinden die Schule und der Großteil der Geschäfte vorübergehend geschlossen. Bewohner sollen daheim bleiben. Großveranstaltungen wie Gottesdienste, Karnevalsfeste oder Sportevents wurden verboten.

Coronavirus in Italien: Fußballspiele abgesagt - auch Serie A betroffen?

Wie der italienische Sky-Reporter Gianluca Di Marzio berichtet, wurden auch schon einige Fußballspiele abgesagt. Beispielsweise die Begegnung der A-Jugendmannschaften zwischen Cremonese und Brescia wurde abgeblasen. Insgesamt sollen rund 40 Amateurspiele verschoben worden sein. Auch die Serie-C-Partie zwischen Piacenza Calcio und SS Sambenedettese wurde verschoben.

In der Lombardei, in der Ausnahmezustand herrscht, befinden sich Mailand und Bergamo. Die beiden Städte haben mit Inter und AC Milan sowie Atalanta Bergamo drei Top-Teams aus der Serie A. Milan muss am Samstag, dem 22. Februar, auswärts bei AC Florenz ran. Inter und Bergamo bestreiten jeweils ihre Heimspiele am 23. Februar. Ob diese abgesagt werden, steht noch nicht fest. Mailand liegt etwa 100 Kilometer von Cremonese entfernt.

Coronavirus in Italien: Fußballspiele abgesagt - auch Judo-Sport betroffen

Auch der Fußball in China leidet unter dem Coronavirus*. Dort wurde der Saisonauftakt auf April verschoben. Auch andere Sportveranstaltungen sind schon betroffen. Ein Formel-1-Rennen wurde schon abgesagt. Auch der Judo-Sport ist betroffen. Bei den Wettkämpfen an diesem Wochenende sind schon wie beim Grand Slam in Paris vor zwei Wochen keine chinesischen Sportler am Start. „Wir haben intensiv mit den Behörden in China und Deutschland gesprochen“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Judobunds, Ruben Goebel. „Es geht da auch um eine mögliche Gefahr für die eigenen Athleten, das war schon eine große Sorge.“

