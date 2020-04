Nächste Fußball-Liga bricht Saison ab - zwei Teams punktgleich an der Spitze: Wer wird nun Meister?

Aufgrund des Coronavirus hat nun die nächste europäische Fußballliga den Spielbetrieb eingestellt. „Kein Profifußball bis 1. September“ lautet die klare Ansage. Es bleiben jedoch offene Fragen.

Den Haag - In den Niederlanden wird es bis zum 1. September keine Spiele im Profifußball mehr geben. Damit ist die Spielzeit für beide Ligen vorzeitig beendet. Das kündigte Premier Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag an. Alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen seien bis zum 1. September verboten, das gelte auch für Fußballspiele ohne Publikum. „Kein Profifußball bis zum 1. September“, sagte der Premier.

Niederlande: Saison in beiden Profiligen vorzeitig beendet - Topklubs preschten vor

Zunächst galt das Verbot bis zum 1. Juni. Der niederländische Fußballverband KNVB wollte ursprünglich danach die restlichen Partien in Form von Geisterspielen* austragen. In der „Eredivisie“ müssten eigentlich noch acht Runden gespielt werden, in der Bundesliga* wären es übrigens neun Spieltage*.

Spitzenklubs wie Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven oder AZ Alkmaar hatten aber dafür plädiert, die Saison vorher zu beenden. Die ärgsten Konkurrenten um den Titel agieren in Krisenzeiten also Hand in Hand. Nach dem heutigen Stand führt Ajax Amsterdam die Tabelle an, gefolgt vor dem punktgleichen Konkurrenten aus Alkmaar. Diese spezielle Konstellation bringt also durchaus Komplikationen mit sich - wie also verfahren in der Meisterfrage?

Aktuell wird im Land des Europameisters von 1988 heftig über die Wertung der abgebrochenen Spielzeit diskutiert. Vor allem über die Frage, wer zum Meister ernannt wird und ob es Auf- und Absteiger gibt, sorgt für Spekulationen.

Eredivisie: Nach Abbruch wegen Corona - wie verfahren in der Titelfrage?

Ajax und AZ haben nämlich beide 56 Punkte auf dem Konto. Ajax hat allerdings die um acht Treffer bessere Tordifferenz. Eigentlich müsste dem Halbfinalisten der vergangenen Champions-League-Saison nun also der Titel zugesprochen werden. Allerdings gibt es auch Stimmen, die das anders sehen, weil Alkmaar beide Duelle mit Amsterdam gewonnen hat. Ob die Regeln für den Fall eines Abbruchs gültig sind, ist unklar.

Der Verband KNVB will am Freitag mit allen Beteiligten beraten, wie die Spielzeit gewertet wird. Dabei wird es neben der Meisterfrage vor allem auch darum gehen, ob die Liga auf 20 Teams aufgestockt wird oder es nach aktuellem Tabellen-Stand Auf- und Absteiger gibt. Auch in Deutschland wurde über eine Aufstockung diskutiert.

Video: Bundesliga: Diskussion um Geisterspiele geht weiter

Ein kompletter Abbruch der Saison scheint in der Bundesliga jedoch nicht durchführbar. Vielmehr verdichten sich die Anzeichen, dass die Saison Anfang Mai wieder fortgesetzt wird*. Mittlerweile gibt es dabei auch prominente Fürsprecher des Neustarts. Licht ins Dunkle soll schließlich die DFL-Vollversammlung am Donnerstag* bringen.

