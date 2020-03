Coronavirus: NRW-Minister schockt mit Aussage zu Geisterspielen - Revierderby vor leeren Rängen?

Bundesliga-Aus in NRW

In Italien, Frankreich und der Schweiz finden wegen der Corona-Krise keine Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern statt. In Deutschland stehen wohl die ersten Geisterspiele in der Bundesliga bevor.