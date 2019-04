Kein Wasser getrunken: Chelsea-Star Danny Drinkwater wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht

Danny Drinkwater, Fußballer des FC Chelsea, hat seinem Namen keine Ehre gemacht. Der Profi muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.

London - Der englische Fußball-Nationalspieler Danny Drinkwater muss sich wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten. Der ausgebootete Mittelfeldspieler vom FC Chelsea hatte am Montagmorgen einen Unfall verursacht und war von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Laut übereinstimmenden englischen Medienberichten ist der Gerichtstermin in Stockport südöstlich von Manchester am 13. Mai angesetzt. Drinkwater war mit seinem Range Rover auf dem Rückweg von einem Charity-Event mit einem Skoda kollidiert und musste wegen leichter Verletzungen behandelt werden.

Danny Drinkwater in „bösen Crash“ beteiligt

Mit ihm soll seine Begleitung Beth Mantel im Wagen gesessen haben. Laut der Sun war sein Haus ungefähr sechs Meilen von der Unfallstelle entfernt. Die Skoda-Fahrerin, eine 30-Jährige, wurde wegen kleinerer Verletzungen behandelt.

Eine Quelle sagte der dailymail, dass es sich um einen „bösen Crash handelte“. „Danny hatte eine tolle Nacht in der Bar, die schrecklich endete. Teile des Autos wurden weggeschleudert“, heißt es auf britischen Homepage. Vor Gericht muss er sich am 13. Mai verantworten. „Danny war in letzter Zeit wie verrückt feiern“, wird die Quelle zitiert. Weiter heißt es: „Hoffentlich ist es ein Hallo-Wach-Signal für ihn, dass er etwas langsamer macht.“

Drinkwater, der 2017 für 35 Millionen Pfund (etwa 40 Millionen Euro) vom damaligen Meister Leicester City an die Stamford Bridge gewechselt war, wartet seit über einem Jahr auf einen Einsatz beim Team von Teammanager Maurizio Sarri.

Sie wollen die Champions-League-Spiele am Dienstagabend verfolgen? Wir haben einen Live-Ticker für Sie vorbereitet.

SID