Darmstadt-Chef: "Müssten eigentlich 18:0 verlieren"

98-Präsident Rüdiger Fritsch glaubt nicht wirklich an eine Sensation gegen den FC Bayern. Foto: Thomas Frey

Darmstadt (dpa) - Präsident Rüdiger Fritsch glaubt kaum an eine sportliche Sensation seines SV Darmstadt 98 im Spiel beim FC Bayern München.

"Da muss man mal überlegen: Wenn wir am Wochenende gegen die spielen, treffen 25 Millionen auf über 300 Millionen. Da müssten wir eigentlich 18:0 verlieren", sagte er in einem Interview der Tageszeitung "Die Welt". Der Tabellenletzte Darmstadt stünde im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr) vorzeitig als erster Absteiger dieser Bundesliga-Saison fest.