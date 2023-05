Das doppelte Fußballmärchen: Die Geschichte von Hendrik Weydandt, der seine Karriere mit 27 Jahren beendet

Von: Maximilian Bülau

Er beendet mit 27 Jahren seine Karriere als Profi-Fußballer: Hendrik Weydandt von Hannover 96 hört im Sommer auf. © Imago/Sven Simon

In der Kreisliga lassen Fußballer die Fünf auch mal gerade sein. Wer zum Spieltag mit Sonnenbrille kommt, der könnte am Abend zuvor zu lange gefeiert haben.

Das wird dem Trainer nicht gefallen. Doch es ist eben nur Kreisliga. Das muss mal drin sein. Mit 19 Jahren spielte Hendrik Weydandt in eben einer solchen Kreisliga. Für den TSV Groß Munzel aus Barsinghausen bei Hannover.

Und hätte er weiter dort gespielt, dann wäre die Meldung „Weydandt beendet mit 27 Jahren seine Karriere“ wohl maximal in den Sozialen Netzwerken oder auf lokalen Fußball-Plattformen gesehen worden. Dass eben dieser Hendrik Weydandt seine Karriere nun als Profi-Fußballer beendet, das veranlasste sogar die großen Nachrichtenportale zu Meldungen.

Es ist ein Märchen, dass der Stürmer von Hannover 96 geschrieben hat. 2014 wechselte er von Groß Munzel zum 1.FC Germania Egestorf/Langreder in die Oberliga Niedersachsen. Zwei Jahre später gelang der Aufstieg in die Regionalliga. Wiederum zwei Jahre später verpflichtete 96 den Angreifer – allerdings nicht etwa für das Bundesliga-Team, sondern für die zweite Mannschaft, die ebenfalls in der Regionalliga aktiv ist. Doch in der Vorbereitung gingen den Erstliga-Fußballern die Stürmer aus. Trainer André Breitenreiter nahm kurzerhand den langen Angreifer der Zweiten mit – und der traf und traf und traf. In der ersten Pokalrunde gegen Karlsruhe wechselte ihn der Coach ebenfalls ein – und Weydandt erzielte zwei Treffer. Im ersten Saisonspiel gegen Bremen bekam Weydandt eine Viertelstunde Spielzeit – und er erzielte mit dem ersten Ballkontakt das 1:0, Endstand 1:1. Es war ein Märchen. Eines, das sich jeder Fußballer wünscht, wenn er sonntags mit Sonnenbrille zum Kreisliga-Spiel fährt. Weydandt war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum. Er wurde nicht professionell ausgebildet. Aber er spielte jetzt in der Bundesliga. Für die Zweite von 96 bestritt er insgesamt nur drei Partien.

Einziger Makel: Trotz 28 Einsätzen und sechs Toren in seiner Debütsaison in der Bundesliga stieg Hannover am Ende ab. Und wartet seitdem auch auf die Rückkehr ins Oberhaus. Weydandt sollte zunächst das Gesicht eines Neuaufbaus werden. Doch Stück für Stück wurden Tore und Spielzeit weniger. Nun wäre sein Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen. Eine Verlängerung erschien eher unwahrscheinlich. Weydandt hätte sicher einen Klub in der dritten Liga finden können. Aber das wollte er nicht. Stattdessen gab er sein Karriereende bekannt.

Den Fans von Hannover verkündete er das in einem sechseinhalbminütigen Video. Neben seiner Profikarriere, die am Ende fünf Jahre lang gewesen sein wird, studierte der 27-Jährige BWL. Nun wird er Steuerberater. Er wird in der Agentur seines Vaters arbeiten. Dass er sich keinen neuen Verein suche, habe auch damit zu tun, dass er den Gedanken schön finde, nur für Hannover gespielt zu haben, sagte er. Davon träumen Fans überall. Weydandt bleibt einfach der Märchen-Stürmer. (Maximilian Bülau)