David Alaba: Comeback in Sicht? Niko Kovac erklärt den FC-Bayern-Plan

David Alaba zog sich vor dem Leipzig-Spiel eine Verletzung zu. Gibt es bald ein Comeback? Niko Kovac erläuterte nach dem Köln-Sieg die Pläne.

Update vom 21. September 2019, 19.35 Uhr: Der FC Bayern München ist in der Bundesliga wieder in der Spur. Nach dem 1:1 im Topspiel gegen Leipzig gab es zuhause einen deutlichen 4:0-Sieg über den 1. FC Köln.

Die Fans dürften sich besonders über den Treffer von Philippe Coutinho und die Geste von Robert Lewandowski gefreut haben. Nach der Partie (Ticker zum Nachlesen) erklärte der Pole, warum der Neuzugang den Elfmeter treten durfte. Die Stimmen zum Spiel gibt es auf tz.de* - genau wie die Noten der FCB-Stars, eine nervenstarke Taube in der Allianz Arena und die Wahl zum besten Bayern-Spieler.

David Alaba: So ist der FC-Bayern-Plan nach der Verletzung

Bayern-Trainer Niko Kovac sprach nach der Partie auch über David Alaba. Er sagte auf der Pressekonferenz: „Er macht sehr gute Fortschritte. Wir müssen jetzt tagtäglich die Laufintensität erhöhen, bevor er mit dem Mannschaftstraining beginnen kann. Wir hoffen, dass er gegen Tottenham dabei sein kann.“

Am 1. Oktober werden die Münchner in London zu Gast sein und um den zweiten Sieg im zweiten Champions-League-Spiel kämpfen. An einen Alaba-Einsatz in der nächsten Bundesliga-Partie denkt Kovac eher nicht: „Paderborn ist vielleicht ein bisschen zu früh“, meint er.

Gute Nachrichten für Niko Kovac: Bayern-Star startet nach Verletzung mit Lauftraining

Update vom 20. September 2019, 15.05 Uhr: Gute Nachrichten beim FC Bayern. Vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln entspannt sich die Personalsituation beim Rekordmeister zusehends. David Alaba hat am Freitag wieder mit dem Lauftraining begonnen. Der Linksverteidiger drehte einige Runden auf dem Rasen, ehe er sein individuelles Programm im Leistungszentrum der Säbener Straße fortsetzte. Alaba hatte sich vor der Partie in Leipzig einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Gegen Aufsteiger Köln (wir berichten im Live-Ticker) reicht es für den Österreicher allerdings noch nicht. Er wird Niko Kovac ebenso wenig zur Verfügung stehen wie Leon Goretzka, der aufgrund einer Einblutung im Oberschenkel passen muss. Niko Kovac kann dennoch nahezu aus dem Vollen schöpfen, sodass sich die Frage stellt, wen der Coach gegen den Effzeh in die erste Elf beordert. Auf der Zehn muss sich der Kroate zwischen Philippe Coutinho und Thomas Müller entscheiden, in der Defensive hat er ebenfalls mehrere Alternativen. Am Ende könnte der FC Bayern mit dieser Aufstellung spielen.

David Alaba mit Muskelfaserriss - Kovac erklärt: So lange fällt er aus

Update vom 17. September 2019, 15.35 Uhr: Niko Kovac musste am Samstag kurzfristig umbauen - Linksverteidiger David Alaba hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Wie lange wird der Österreicher ausfallen?

Kovac wurde auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt gegen Belgrad auf das Thema angesprochen. Er meinte: „Er wird in etwa zwei Wochen ausfallen. Drei maximal.“ Die komplette PK gibt es zum Nachlesen auf tz.de*.

Der FC Bayern hat am Dienstag auch sein neues Mannschaftsfoto veröffentlicht. Allerdings fiel das Bild bei einigen Fans wegen eines grafischen Details durch.

David Alaba beim Aufwärmen verletzt - Diagnose ist da, Österreicher könnte lange ausfallen

Update vom 15. September 2019, 12.33 Uhr: Neben Nationalspieler Leon Goretzka, der nach seiner OP das Spiel gegen RB Leipzig nur von der Couch aus ansehen konnte, musste auch David Alaba das Spiel verletzungsbedingt ausfallen lassen. Nun ist klar: Der Bayern-Abwehrspieler wird auch beim Champions-League-Auftakt gegen Belgrad nicht auf dem Platz stehen.

Der deutsche Rekordmeister gab bekannt, dass sich der Österreicher beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Leipzig „einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen“ hat. Je nach Schweregrad bedeutet ein Muskelfaserriss bis zu sechs Wochen Zwangspause. Wann wir den Linksverteidiger wieder für den FC Bayern auflaufen sehen, gab der FC Bayern bisher noch nicht bekannt.

Der #FCBayern muss vorerst auf @David_Alaba verzichten. #Alaba hat sich beim Aufwärmen vor #RBLFCB einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen.



Gute Besserung, David! #MiaSanMia https://t.co/HopvWjQdzG — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2019

Wer steht im ersten Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad in der Startelf? Wir haben uns Gedanken über die mögliche Formation gemacht.

Schrecksekunde beim FC Bayern in Leipzig: Abwehr-Ass muss kurz vor dem Anpfiff passen

Leipzig - Verteidiger David Alaba vom FC Bayern musste nach dem Aufwärmen vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig (hier geht‘s zum Live-Ticker) mit Muskelproblemen in der Kabine bleiben. Ihn ersetzt Jerome Boateng.

Neuzugang Lucas Hernandez rückte dafür auf die Linksverteidigerposition. In der Mitte verteidigt Boateng mit Niklas Süle. Alaba sitzt zunächst auf der Bank.

Offensivmann Serge Gnabry wird wegen einer leichten Kapselreizung eine Manschette am Arm tragen.

