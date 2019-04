Oliver Bierhoff bereut Özil-Zoff immer noch: „Wurden viele Fehler gemacht - auch von mir“

Jetzt ist aber mal Schluss dem Özil-Gejammer. Das Foto mit Erdogan ....hierüber ist alles gesagt und geschrieben. Ihn als Sündenbock für die in die Hose gegangene WM hinzustellen ist vollkommen daneben.Es ist doch eine Sache des Intellekts sich selbst (Betonung liegt auf selbst) mal öffentlich zu äußern. Mündlich...Stellungnahmen in Englisch (frage mich warum nicht in Türkisch) die im Leben nicht auf seinem Mist gewachsen, sind am Thema vorbei. Meiner Meinung nach reitet ihn sein Beraterteam immer weiter rein in diese unangenehme Situation (das Wort Scheiße will ich wg. der Nettiquette nicht verwenden) Ob er selbst inzwischen noch mit allem einverstanden ist? Ich stelle dies in Frage. Aber alles in allem mache ich das am (fehlenden?) Intellekt fest. Aber ständig hinter ihm her zu laufen, her zu telefonieren und was weiß ich noch alles ist schon peinlich. Ich käme mit ja sowas von blöd vor.