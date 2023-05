England-Liebling statt Kimmich? Tuchels Wunschspieler bereitet dem FC Bayern Probleme

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München sondiert den Transfermarkt nach Verstärkungen. Dabei soll auch Thomas Tuchels angeblicher Wunschspieler Declan Rice eine Rolle spielen.

München – Mitte Mai blickt der FC Bayern München normalerweise auf fixe Termine in seinem Kalender. Die anstehende Meisterfeier, nachdem man die Bundesliga schon längst für sich entschieden hat, ein Champions-League-Halbfinale und möglicherweise auch noch das DFB-Pokal-Endspiel. In der jüngeren Vergangenheit war zu diesem Zeitpunkt des Jahres nur noch die Party auf dem Marienplatz fester Bestandteil der Planungen. Und 2023 ist nicht einmal die gesichert.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Vorstandsvorsitzender: Oliver Kahn Trainer: Thomas Tuchel

FC Bayern mit Mini-Umbruch? Sechser und Neuner gesucht

Zum 33. Spieltag steht der Rekordmeister mit nur einem Zähler vor Borussia Dortmund, ein Titelrennen mit derart viel Spannung kennt man aus der Bundesliga gar nicht mehr. Die Entscheidung fällt auf den letzten Metern der Saison. In den Pokalwettbewerben spielen die Bayern – so hart das klingt – seit 2020 nicht mehr als eine Nebenrolle. In der Champions League kam man seit dem Triumph über Paris Saint-Germain nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. Im DFB-Pokal waren die Endstationen nach dem Sieg 2020 zweimal die zweite Runde und einmal das Viertelfinale.

Damit man in München wieder dauerhaft in Richtung Triple angreifen kann, bleibt nur noch eine weitere Konstante, die im Mai immer auf den Bayern-Tisch kommt: die Kaderplanung. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Neu-Trainer Thomas Tuchel tauschen sich regelmäßig über das FCB-Aufgebot aus. Dabei sind nun zwei Positionen in den Fokus gerückt: das defensive Mittelfeld und die Sturmspitze.

Declan Rice: England-Liebling ist der Top-Star von West Ham United

Nach Angaben der Sport Bild wollen die Bayern nämlich auf der Kimmich-Position nachjustieren. Der ist zwar seines Zeichens eine Nummer sechs und trägt diese auch auf dem Rücken. Aber: Er ist Spielgestalter, kein Abräumer. Einen solchen Mann fürs Grobe hätte Tuchel aber gerne in seinen Reihen. In England nennt sich diese Position „Holding six“, in Deutschland hätte man ihn früher wohl als „Staubsauger“ bezeichnet. So oder so: Declan Rice soll die Wunschlösung Tuchels sein!

Warum Rice? Stärken im Kopfball und Zweikampf, unheimliches Laufpensum, robuste 1,88 Meter Körpergröße und vor allem der Drang, die Position zu halten, sprechen für den Nationalspieler. Einsatz, Wille, Loyalität und die Tatsache, dass er es aus der Jugend zum Kapitän von West Ham United geschafft hat, lassen dem 24-Jährigen die englischen Herzen zufliegen. Er gilt auf der Insel schon fast als Kronprinz, ist der ganze Stolz der Irons – und bald die Absicherung von Kimmich?

Tauscht Declan Rice (l.) die Seifenblasen von West Ham United für einen Platz beim FC Bayern rund um Joshua Kimmich ein? © PA Images / Ulmer / Teamfoto / Imago

Rice statt Kimmich? Tuchels Wunschspieler bereitet dem FC Bayern Probleme

Rice ordnet auch in der englischen Nationalmannschaft das defensive Mittelfeld, lässt im vorderen Drittel dann aber die anderen glänzen. Ein ähnliches Konzept könnte auch in München praktiziert werden.

Das Problem aus der Sicht von Salihamidzic, Tuchel und Co.: das Geld. Denn typischerweise sind Spieler aus der Premier League extrem teuer, Rice hat einen Marktwert von 80 Millionen Euro. Sein Vertrag in London soll in Kürze per Option bis 2025 ausgedehnt werden. Es wäre also schnell eine Ablösesumme in Richtung 100 Millionen Euro fällig – für Bayern kaum zu stemmen, schließlich soll ein solches Paket ja eher für eine Nummer neun geschnürt werden. Zwei Transfers einer solchen Größenordnung gelten in diesem Sommer als ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal zwei Londoner Stadtrivalen interessiert sein sollen und naturgemäß bessere Karten haben dürften.

Rice-Alternative Edson Alvarez: Auch Borussia Dortmund ist interessiert

Bleibt Rice also ein unerfüllter Wunsch? Der FC Bayern hätte möglicherweise eine preiswerte Alternative, allerdings hat auch Borussia Dortmund ein Auge auf Edson Alvarez geworfen. Nicht nur in Sachen Meisterschaft kommt es mit dem BVB also zu einem spannenden Wettstreit. (akl)