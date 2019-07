Dembélé: Bayern-Star schwärmt von Barcas Sturm-Juwel und schickt eindeutige Botschaft an Brazzo

Ousmane Dembélé (2.v.r.) hat in Thiago in München bereits einen Fan.

Kommt der Wechsel von Ousmane Dembélé zum FC Bayern München noch zustande? Ein Bayern-Star würde sich freuen. Alle Transfer-News.

Update vom 8. Juli, 12.26 Uhr: Hat der FC Bayern noch Chancen bei Ousmane Dembélé? Einen sehr prominenten Fürsprecher hat der frühere Dortmunder zumindest schon in München: Thiago. Der Spielmacher schwärmte öffentlich von den herausragenden Fähigkeiten von Dembélé.

„Dembélé ist ein großartiger Spieler“, so der Spanier im Interview mit der „Bild“: „Ich äußere mich als Fußballspieler und einer, der gegen ihn gespielt hat: Er ist ein sehr guter Fußballer. Ich würde gerne mit all den großartigen Spielern spielen, die gerne zu Bayern kommen würden.“

Ob Dembélé noch den Willen hat, nach München zu wechseln? Vieles hängt wohl auch am möglichen Transfer von Antoine Griezmann zu den Katalanen. Thiago zumindest schickt eine eindeutige Botschaft an Hasan Salihamidzic, sich nach Kräften um Dembélé zu bemühen: „Ich bin nicht der Sportdirektor, der entscheidet, ob er einen Spieler verpflichtet oder nicht.“

Der „Kicker“ berichtet indes, dass Dembélé weiterhin die Top-Alternative sei, sollte ein Transfer von Leroy Sané zum FCB scheitern. Barcelona soll eine Freigabe davon abhängig machen, ob die Neymar-Rückkehr aus Paris gelingt oder nicht.

Dembélé zum FC Bayern: Barca-Boss Josep Bartomeu schaltet sich ein

Update vom 5. Juli, 19.44 Uhr: Josep Bartomeu macht eine knallharte Ansage, und die wird dem FC Bayern nicht gefallen. „Dembélé bleibt“, übersetzt die Deutsche Presse-Agentur den Barcelona-Präsidenten.

Barca-Boss Bartomeu mit Hiobsbotschaft für den FC Bayern

Doch damit nicht genug, Bartomeu bezeichnet den Franzosen als „unentbehrlich“ und spricht von ihm als Kern eines Teams um Lionel Messi und Marc-André ter Stegen. Er soll auf jeden Fall in Barcelona bleiben, was den Tauschgerüchten um den Neymar-Deal kolossal widerspricht. „Wir wissen, dass Neymar Paris verlassen möchte. Wir sprechen aber nicht über Spieler anderer Klubs“, blockte der 56-Jährige dieses Thema ab. Hatte dann aber doch eine überraschende Meinung zu Superstar Neymar.

Ousmane Dembélé besser als Neymar: Josep Bartomeu schwärmt vom Franzosen

Der Klubchef geht noch weiter und legt sich fest, seiner Meinung nach ist Dembélé besser als Neymar. Eine zumindest fragwürdige Taktik, sollten sie weiterhin versuchen den Brasilianer nach Katalonien zu locken.

Transfer-Hick-Hack beim FC Barcelona: Josep Bartomeu verrät ein Geheimnis

„Ich enthülle jetzt ein Geheimnis“, begann der Spanier vielversprechend, angesprochen auf den anderen sich anbahnenden Hammer-Transfer von Antoine Griezmann, „gestern haben Òscar Grau (Geschäftsführer des FC Barcelona, d.R.) und ich uns in Madrid mit Atleticos Geschäftsführer Miguel Ángel Gil Marín getroffen, um erstmals über dieses Thema zu sprechen.“

Wechsel-Wirrwarr um Barca-Star: Bayern bei Dembélé noch nicht aus dem Rennen?

Update vom 3. Juli, 17.56 Uhr: Anscheinend hakt der Wechsel von Ousmane Dembélé an einem möglichen Transfer-Deal zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain über die Rückkehr von Superstar Neymar. Die Katalanen sollen neben Samuel Umtiti, Ivan Rakitic und Philippe Coutinho eben auch Dembélé zum Tausch angeboten haben. Damit will man die irre Ablösesumme für den Brasilianer drücken.

Laut der spanischen Zeitung „Sport“ soll sich Coutinho auch schon dazu bereit erklärt haben, den Verein zu wechseln. Das handelte er während der Copa America mit PSG aus. Ähnlich könnte der Stand der Dinge auch bei Ousmane Dembélé sein. Das würde auch erklären, warum sein Berater den Bayern eine recht eindeutige Abfuhr erteilt hatte, damit sich der Franzose für PSG warm halten kann.

Und so hängt alles am Neymar-Deal. Sollte der Brasilianer zu Barcelona zurückkehren, wäre der Weg frei für einen Abgang von Ousmane Dembélé. Allerdings hat Paris Saint-Germain dann die komfortabelste Ausgangslage, schließlich wurde ihnen der Spieler angeboten. Die Franzosen müssten also auf den Weltmeister verzichten, damit der FC Bayern zuschlagen kann. Salihamidzic hält den Kontakt mit dem Flügelstürmer anscheinend noch am Leben.

Bei einem andere Spieler aus La Liga wurden die Bayern schon ausgestochen. Manchester City bezahlt seine Ausstiegsklausel und kann nun mit dem Defensivmann verhandeln. Niko Kovac denkt sich wohl schon ein neues System aus (bei tz.de), sollte das Transfer-Fenster ohne weiteren Neuzugang schließen. Karl-Heinz Rummenigge hat mit einem Geständnis überrascht. Darum schaut er jedes Jahr im Urlaub das verlorene „Finale Dahoam“.

Wechsel-Wirrwarr um Dembélé: Verschiedene Medien berichten von unterschiedlichen Entwicklungen

Update vom 3. Juli, 11.35 Uhr: Dembélé - der Transfer schien mit den letzten zwei Updates gegessen. Nun kommt neuer Wirbel rein. Wie die Bild (hinter einer Bezahlschranke) berichtet, soll der FC Bayern noch kein Angebot abgegeben haben. Der Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist weiter in Kontakt mit den Beratern von Ousmane Dembélé. Was bedeutet das? Angeblich gab es auch ein Treffen im März.

Bild will erfahren haben, dass Dembélé sich einen Wechsel vorstellen könnte. Vor allem, weil der FCB auch in schwierigen Zeiten mit Ribéry vorbildlich umgegangen sei.

Glaubt man den Berichten, hat man nun komplett unterschiedliche Meinungen. Bild spekuliert weiterhin über einen Wechsel, Sky schloss ihn kategorisch aus. Das Thema bleibt interessant.

Ousmane Dembélé zum FC Bayern? Entscheidung wohl gefallen - Worte aus Berater-Team durchgesickert

Update vom 3. Juli, 6.27 Uhr: Am 2. Juli wurde darüber spekuliert, dass der Preis für Ousmane Dembélé drastisch gesenkt werden soll. Eigentlich eine gute Nachricht für die Münchner. Doch dann folgten die schlechten News. Erst hieß es, dass Dembélé sich durchbeißen will, dann kam die noch bedeutendere Information.

„Die Chancen sind gleich null, dass Ousmane nächste Saison bei den Bayern spielen wird. Er ist und bleibt beim FC Barcelona“, sagte eine namentlich nicht benannte Person aus dem Berater-Team zu Sky.

Dembéle mit überraschender Aussage zu möglichem Bayern-Wechsel - Barcelona senkt Preis drastisch

Update vom 2. Juli, 21.53 Uhr: Ousmane Dembéle rückt als Nachfolger der bayrischen Flügelzange Robben und Ribéry immer mehr in den Blickpunkt. Nun hat sich der Franzose offenbar selbst zu einem Wechsel zum FC Bayern geäußert. Was er sagt, kommt durchaus überraschend.

Laut der französischen L‘Equipe will Dembélé sich beim FC Barcelona durchbeißen. Er scheue die Konkurrenz nicht - auch nicht, wenn Antoine Griezmann kommen und Neymar zurückkehren würden. Den Verein wolle der Franzose dem Bericht zufolge auf keinen Fall verlassen.

Der FC Barcelona sieht das einem Bericht des kicker zufolge aber anders und bietet Dembéle „flächendeckend“ zum Verkauf an. Das hängt auch mit der Transferbilanz der Katalanen zusammen, die nach möglichen Verpflichtungen von Neymar und Griezmann wieder positiver gestaltet werden müsse. Ein erstes Bayern-Angebot über 70 Millionen Euro, das die spanische Sport vermeldete, habe der Verein aber dennoch abgelehnt

FC Bayern München: Barcelona senkt Preis für Ousmane Dembélé

Update vom 2. Juli, 11.51 Uhr: Leroy Sané ist auf der Wunschliste der Bayern-Fans ganz oben, doch würden sich die Münchner Anhänger auch mit Ousmane Dembélé zufriedengeben? Sportlich erkennt man bei beiden kaum einen Unterschied. Natürlich ist der Spielstil nicht der gleiche, allerdings ist das Niveau insgesamt ähnlich hoch. Von Sané ist nun ein Foto aufgetaucht, dass dem Wechsel einen Riegel vorschieben könnte.

Die Bedenken liefert Dembélé außerhalb des Platzes. Disziplinlosigkeiten sollen ihn auch in Barcelona aufs Abstellgleis gebracht haben. Barca sucht anscheinend händeringend nach einem Abnehmer, da Neymar verpflichtet werden soll. Dem Vernehmen des Radiosenders „Onda Cera“ nach, soll der Preis von Dembélé von 125 Millionen auf 100 Millionen gesunken sein. In etwa auch die Summe, die wohl für ein Kaliber wie Sané hingelegt werden müsste. Das spanische Medium schreibt weiter, dass er „für diese Summe nach München gehen könnte“. Es wird also explizit nur eine Stadt genannt.

Schlägt der FC Bayern München nun zu? Des Öfteren haben die Landeshauptstädter schon bewiesen, dass sie „Problemkinder“ in den Griff bekommen. Geht das auch mit Dembélé? Die Bayern-Fans würden sich über so einen dribbelstarken Spieler mehr freuen, als über Kevin Vogt. Das aufgeheizte Gerücht sorgte für einen Shitstorm unter den Fans. Auch ein Innenverteidiger von Juventus Turin ist im Gespräch, wie tz.de beschreibt. Doch ist er dem FCB zu teuer?

Voller Fokus auf Dembélé? Bayern will Barca-Star wohl „mit allen Mitteln“ verpflichten

Update vom 1. Juli, 22.09 Uhr: Der FC Bayern verstärkt offenbar seine Bemühungen, um Ousmane Dembélé vom FC Barcelona. Wurde der 22-Jährige in der vergangenen Woche noch als Plan B gehandelt, falls eine Verpflichtung von Leroy Sane scheitern sollte, so steht der Franzose jetzt wohl ganz oben auf der Einkaufsliste von Hasan Salihamidzic.

Wie spox.com mit Bezug auf die Fachzeitschrift France Football berichtet, wollen die Münchner Dembélé „mit allen Mitteln“ verpflichten. Der deutsche Rekordmeister soll auch bereits Kontakt zu den Vereinsverantwortlichen der Katalanen aufgenommen haben. Das größte Hindernis auf dem Weg zur Verpflichtung des Franzosen wird aber wohl die Ablösesumme sein. Der Marktwert des 22-Jährigen wird derzeit auf 100 Millionen Euro geschätzt. Da Dembélé aber erst vor zwei Jahren für ca. 125 Millionen Euro in die spanische Metropole gewechselt war, dürfte die Bayern wohl mindestens mit einer Ablöse in diesem Bereich rechnen. Laut der Zeitung Mundo Deportivo sollen die Blaugrana sogar 400 Millionen Euro fordern, um Dembélé aus Barcelona gehen zu lassen. Sollte sich diese Meldung bewahrheiten, wäre eine Verpflichtung des Franzosen wohl unmöglich.

Der Linksaußen könnten bei den Münchnern die sehnsüchtig erwartete Alternative für die Außenbahn bilden. Nach dem Abgang von Franck Ribery und Arjen Robben, ist der FC Bayern auf den Flügeln nur spärlich besetzt.

Ousmane Dembélé zum FC Bayern München? Barcelona verlangt gigantische Ablösesumme

Update vom 28. Juni, 17.21 Uhr: Kriegen die Bayern auch von ihrem Plan B einen Korb? Da zuletzt ein Wechsel von Leroy Sané an die Isar als immer unwahrscheinlicher galt, beschäftigten sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters wohl auch mit einer Verpflichtung von Ousmane Dembélé. Wie die Mundo Deportivo berichtet, hätte der Flügelstürmer des FC Barcelona allerdings einen astronomischen Preis.

Laut der spanischen Zeitung seien die Vereinsoberen in Barcelona nur für die festgeschriebene Ablösesumme von 400 Millionen Euro bereit, den 22-Jährigen ziehen zu lassen. Das haben Sportdirektor Éric Abidal und Präsident Josep Bartomeu Dembélés Berater Moussa Sissoko mitgeteilt. Ändern könnte sich das, wenn das Hin und Her um Superstar Neymar ein Ende findet, und er doch nach Barcelona zurückkehrt.

Dembélé zum FC Bayern? So könnte der BVB vom möglichen Mega-Deal profitieren

Update vom 27. Juni 2019, 11.36: Nun also Dembélé anstatt Sané? Die Bayern befassen sich offenbar mit dem Youngster des FC Barcelona. Auch, wenn der 22-Jährige nicht als wirklich pflegeleicht gilt. Ob Dembélé dabei wirklich die 1a-Lösung des FC Bayern ist, darf daher allerdings angezweifelt werden. In jedem Fall wird der 21-fache französische Nationalspieler wohl nicht wirklich billig werden.

Der FC Barcelona überwies 2017 105 Millionen plus diverser Bonuszahlungen nach Dortmund - dort könnte man von einem Weiterverkauf Dembélés profitieren.

Wie der kicker berichtet, stehen aktuell noch 20 Millionen aus, die der FC Barcelona an den BVB zahlen müsste. Die würden bei einem möglichen Weiterverkauf sofort fällig. Somit würde der FC Bayern dem BVB nochmals 20 Millionen bescheren. In München machte dagegen Uli Hoeneß mit einer kuriosen Aktion auf sich aufmerksam.

Es wäre ein Transfer-Hammer: FC Bayern denkt wohl über Dembélé als Sané-Alternative nach

+ Bald in einem Team? Ousmane Dembélé (hier noch als BVB-Spieler) und David Alaba. © AFP / CHRISTOF STACHE München - Die Verpflichtung von Leroy Sané gestaltet sich weiter schwierig. Der deutsche Nationalspieler ist zwar Wunschkandidat Nummer eins beim FC Bayern München, doch jüngst wurden Stimmen laut, wonach der 23-Jährige lieber bei seinem aktuellen Klub bleiben wolle. Hinzu kommt, dass Sané noch bis 2021 bei den Engländern unter Vertrag steht und wohl mindestens 100 Millionen Euro Ablöse kostet.

Daher machen sich die Verantwortlichen in München bereits Gedanken über mögliche Alternativen für die Position auf rechten beziehungsweise linken Außenbahn, die nach den feststehenden Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben nachbesetzt werden soll.

Als Sané-Alternative: FC Bayern München hat spektakulären „Plan B“

Sollte der Transfer von Leroy Sané also nicht zustande kommen, hat der deutsche Rekordmeister aber einen spektakulären „Plan B“. Das schreibt die Sport Bild am Mittwoch ohne Angabe von Quellen. Demnach könnte der FCB Ousmane Dembélé ins Visier nehmen. Der französische Flügelflitzer kommt beim FC Barcelona nicht wirklich zum Zug und könnte im Sommer mit Neymar oder Antoine Griezmann einen weiteren prominenten Offensiv-Star vor die Nase gesetzt bekommen.

Große Anpassungsprobleme wären nicht zu befürchten, schließlich ist Dembélé mit der Spielweise in der Bundesliga vertraut. Von 2016 bis 2017 schnürte der 22-Jährige seine Fußball-Schuhe für Borussia Dortmund und wechselte anschließend für 105 Millionen Euro plus Boni nach Spanien.

Laut Sport Bild gilt Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge als Befürworter einer Verpflichtung Dembélés. Doch wesentlich billiger als Sané wäre wohl auch er nicht.

Mit Gareth Bale von Real Madrid und Nicolas Pépé vom LOSC Lille wurden zuletzt zwei weitere Offensivspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, wie tz.de* berichtete.

Video: Doch kein Sané? Bayerns Transfer-Zwischenbilanz

sk/dpa