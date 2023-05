Der Bessermacher: Sébastien Haller ist der X-Faktor des BVB

Fünf Tore in drei Spielen

Jubelnd auf dem Weg zum Titel: Sébastien Haller traf für Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg doppelt.

Es war der 22. Januar. Ebenfalls ein Sonntag. An diesem 22. Januar stand Sébastien Haller das erste Mal für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf dem Feld.

Dass er in dieser Saison überhaupt noch einmal würde spielen können, stand lange Zeit nicht fest. In der Vorbereitung wurde beim Angreifer, der für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde, Hodenkrebs diagnostiziert. Aus dem vermeintlichen Königstransfer des BVB wurde ein tragischer Ausfall.

Wie schnell der 28-Jährige zurückkommen würde, war offen. Die Verantwortlichen des BVB betonten immer wieder, dass sie Haller alle Zeit geben würden, um gesund zu werden. An diesem 22. Januar, dem ersten Spieltag nach der Winter-WM, kam die Rückkehr des Stürmers wahrscheinlich für viele früher als gedacht. Dortmund hatte die letzten beiden Partien vor der Pause gegen Wolfsburg und Gladbach verloren, war nur Sechster – neun Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Es stand 2:2, als Haller für Youssoufa Moukoko eingewechselt wurde. Gegner war der FC Augsburg. Am Ende siegte der BVB 4:3.

Es folgten sieben Dreier in Serie für die Schwarz-Gelben, Haller spielte immer, verpasste keine Partie in der Rückrunde. Beim 2:1-Erfolg gegen Mainz zum Hinrundenabschluss gelang ihm die erste Vorlage, zwei Wochen später beim 5:1 gegen Freiburg der erste Treffer. Hatten die Dortmunder ohne ihn sechs von 15 Partien verloren, zudem einmal Unentschieden gespielt, gab es mit ihm nur noch eine einzige Pleite – beim 2:4 gegen die Bayern. Dazu kommen drei Remis gegen die Kellerkinder Schalke, Stuttgart und Bochum – allesamt waren vermeidbar, der BVB war jeweils die bessere Mannschaft. Haller steigerte sich Woche für Woche – zuletzt erzielte er in drei Spielen fünf Tore, bereitete zudem drei vor. Er steht bei neun Saisontreffern. Zwei davon gelangen ihm nun beim 3:0 am Sonntagabend – wieder gegen den FC Augsburg, gegen den Haller eben auch sein hoch emotionales Comeback im Januar feierte. Diese Partie gegen den FCA war die erste, die der in Frankreich geborene Ivorer über die vollen 90 Minuten bestritt. Er verließ mit seinen Kollegen den Platz als Tabellenführer, der nur noch weitere 90 Minuten vom Gewinn der Meisterschaft entfernt ist.

Haller glänzt mittlerweile auch als Torschütze. Als solcher wurde er geholt. Doch was auffällt: Seine Rückkehr hat die gesamte Mannschaft besser gemacht. Der 1,91 Meter lange Mittelstürmer ist der Fixpunkt, der dem BVB mit seinen vielen schnellen Außen – allen voran Karim Adeyemi und Donyell Malen – so schmerzlich gefehlt hat. Haller macht die Bälle fest, verteilt sie, reißt Lücken. Für Dortmund ist er wohl der Schlüssel zur Meisterschaft. Ein Schlüssel, der den Bayern fehlt. (Maximilian Bülau)