Der FC St. Pauli startet seine DFB Pokal Saison in Duisburg – hier live im TV

Von: Robin Dittrich

Der FC St. Pauli um Trainer Timo Schultz muss in der ersten Runde nach Duisburg. © Oliver Ruhnke/Imago

Der FC St. Pauli startet in die neue DFB Pokal Saison. Die Spieler um Trainer Timo Schultz wollen in die zweite Runde. Gespielt wird in Duisburg.

Hamburg – Der FC St. Pauli will eine ähnlich starke DFB Pokal Saison hinlegen wie 2021/22. Dort erreichten die Kiezkicker das Viertelfinale, schieden unglücklich gegen Union Berlin aus. Ihr Gegner in der ersten Runde der Saison 2022/23 ist der SV Straelen. Das Spiel des FC St. Pauli wird auch live im TV übertragen.

Wo das DFB Pokalspiel des FC St. Pauli gegen den SV Straelen live im TV läuft, verrät 24hamburg.de.

Weil das Stadion des SV Straelen zu klein ist, wird die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena des MSV Duisburg ausgetragen. Beide Teams hoffen auf 10.000 Zuschauer, die bisherigen Kartenverkäufe sprechen jedoch eher nicht dafür.