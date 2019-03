Video zeigt krassen Derby-Vorfall: Fan schlägt gegnerischen Kapitän auf dem Rasen nieder

Attacke bei Birminghamer Derby in England (Symbolbild).

Unfassbare Szenen beim Birminghamer Zweitliga-Derby in England: Ein Fan hat während des laufenden Spiels den Kapitän der gegnerischen Mannschaft niedergeschlagen.

Birmingham - Ein brisantes Stadtderby in England ist am Sonntag aus dem Ruder gelaufen: Jack Grealish vom englischen Fußball-Zweitligisten Aston Villa ist während des Stadtderbys beim FC Birmingham auf dem Feld von einem gegnerischen Fan angegriffen und niedergeschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich nach gerade mal zehn gespielten Minuten in der ersten Halbzeit.

Grealish gab anschließend die richtige Antwort - und erzielte in der 67. Minute den Siegtreffer zum 1:0 der Gäste.

Aston Villa gegen FC Birmingham: Fan attackiert Villa-Urgestein während des Spiels

Zuvor hatte der Randalierer den späteren Torschützen an der Schläfe erwischt, worauf der 23-Jährige auf den Rasen fiel. Die Aston-Profis Tammy Abraham und Glenn Whelan eilten ihrem Mitspieler schnell zur Hilfe, Stewards machten den Übeltäter gleichzeitig dingfest. Der Angreifer wurde anschließend der Polizei übergeben und abgeführt.

Der offensive Mittelfeldspieler Grealish spielt mit einer kurzen Unterbrechung seit seinem sechsten Lebensjahr für Villa, ist seit Kindertagen Fan des Teams und hatte in der Vergangenheit immer wieder einmal betont, dass er niemals zum verhassten Stadtrivalen wechseln würde.

