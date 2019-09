Deutlicher BVB-Sieg gegen Leverkusen - Gladbach gewinnt im Derby

BVB wieder in der Spur

+ © dpa / Bernd Thissen Dortmund mit Kapitän Marco Reus (r.) ist wieder zurück in der Erfolgsspur. © dpa / Bernd Thissen

Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel ist Borussia Dortmund in der Liga wieder in der Spur. Mönchengladbach gewinnt das Derby in Köln, Augsburg holt den ersten Sieg.