Deutsches Team spielt 2:2: 85 Minuten alles in Ordnung

Kassel. Das letzte Fußball-Länderspiel des Jahres. Und ja, es war ein Seuchenjahr. Das zeigte auch der Abschluss. Eigentlich war gegen die Niederlande in Gelsenkirchen sehr viel positiv – aber nach zwei späten Gegentreffern musste sich die deutsche Mannschaft mit einem 2:2 (2:0) begnügen. Unser Schnellcheck:

Spielte Deutschland wie ein Absteiger?

Ach, naja. Das Wort „Absteiger“ ist in einer Dreiergruppe ohnehin etwas überzogen. Die Antwort gab es schnell: Dieser Absteiger spielte lange nicht wie ein Absteiger, sondern wie ein A-Dreiergruppen-Team. Das Ende zeigte dann trotzdem, warum es jetzt eben mal in der B-Gruppe vorbeischaut.

Wieviel Jugendstil verabreichte Bundestrainer Löw seinem Team diesmal?

Er suchte eine ausgewogenen Mischung. Etwas mehr Routine in der Defensive als noch im Russland-Spiel, in der Offensive dafür mehr Sturm und Drang. In Namen ausgedrückt: Mats Hummels war zurück im Team, ebenso Toni Kroos. Vorn aber stand der Turbo-Sturm mit Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané. Und wie wichtig so eine ausgewogene Mischung sein kann, zeigte sich schon in der neunten Minute. Der alte Hase Hummels stoppte einen durchaus gefährlichen Konter der Gäste im Zweikampf mit Memphis Depay, im Gegenzug landete der Ball bei Jungfuchs Werner. Der traf von der Strafraumgrenze zum 1:0. Das passte.

Wie ging es nach der frühen Führung weiter?

Erfreulich ging es weiter. Mit der nächsten Zusammenarbeit von Alt und Jung. Toni Kroos spielt den Ball an die Strafraumgrenze auf Leroy Sané. Der ließ den Ball kurz verspringen, bekam ihn doch unter Kontrolle und erzielte das 2:0 (20.). Ein Ex-Schalker trifft auf Schalke. Alles war bereitet für einen schönen Abend in Gelsenkirchen.

Was kam denn von den Holländern?

Es war offenkundig: Die Spielweise der DFB-Elf schmeckte den Gästen genauso wenig wie ein importierter Käse aus Deutschland. Das Team von Joachim Löw wechselte permanent das Tempo. Mal gab es den Rückpass auf Keeper Manuel Neuer, mal ging es mit Volldampf nach vorn. Die Niederländer fanden während der ersten Hälfte nicht ihren Rhythmus. Bezeichnend, dass ihre einzige Chance aus einer missglückten Aktion von Niklas Süle resultierte. Der Bayern-Profi wollte mit dem Kopf klären, der Ball ging aber nur knapp über den Kasten (34.).

Waren die Spielanteile auch in Hälfte zwei so klar verteilt?

Also Neuer bekam nach der Pause den einen oder anderen Ball auf sein Tor – und es war kein Rückpass. In der 78. Minute wurde die Nummer eins richtig geprüft: Den Schuss von Memphis Depay klärte Neuer aber gekonnt mit dem rechten Fuß. Die Schlussphase trübte dann die Stimmung aus deutscher Sicht: Erst kassierten die Gastgeber das 1:2 durch Quincy Promes (85.), dann legte Virgil van Dijk das 2:2 nach (90. +1). Viel bitterer geht es nicht.

Kam denn Thomas Müller zu seinem Jubiläumsspiel?

Der Bayern-Stürmer saß zunächst auf der Bank, durfte aber im zweiten Durchgang – kurz nach dem zuletzt verletzt fehlenden Marco Reus – ran. Zu seinem 100. Länderspiel hätte er sich zumindest einen Sieg gewünscht. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht.

Was bedeutete dieses Ergebnis für Nations League und EM-Qualifikation?

Der Schlussspurt der Niederländer hatte Auswirkungen auf die Tabelle. Die Elftal überflügelte mit dem Remis noch die Franzosen und sicherte sich als viertes und letztes Team einen Startplatz bei der Endrunde im Juni in Portugal. Und die deutsche Mannschaft? Bis zur Nachspielzeit durften sich Löw und seine Spieler darüber freuen, in der EM-Qualifikation zu den zehn gesetzten Teams zu gehören. Mit dem Gegentor zum 2:2 rutschte die DFB-Elf wieder hinter die Kroaten. Nun droht eine schwere Gruppe.

Und wie war die Übertragung im TV?

Es war ja das letzte Spiel des Jahres. Deshalb thematisierten sie im Ersten nicht nur einmal mehr die Frage, ob da auch genügend Jugend stecke in der Aufstellung, sie ließen auch ein weiteres Mal das WM-Debakel Revue passieren. Moderator Matthias Opdenhövel fragte zur Sicherheit bei Teammanager Oliver Bierhoff nach, ob er mittlerweile eine Erklärung für dieses WM-Debakel habe. Das hatte einen ähnlichen Gähn-Faktor wie später die Stimmung im Stadion. Die war längst nicht so gut wie die von Reporter Steffen Simon, der nur einmal anmerkte: „Der Pass von Werner passte nicht ganz.“ Das Ende passte dann auch nicht.