Deutsche Nationalelf startet in die WM 2018: Lasst sie los!

Auf geht’s! Passend zu unserem Foto mit Marco Reus könnte es auch heißen: Lasst sie los! Denn an diesem Sonntag startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die WM. Endlich.

Der Auftaktgegner im Moskauer Luschniki-Stadion ist die Auswahl Mexikos (17 Uhr/ZDF). Die Mission Titelverteidigung beginnt. Was jetzt wichtig ist für die DFB-Elf:

• In die Historie blicken: Seit 36 Jahren ist die Nationalmannschaft in WM-Auftaktspielen unbesiegt. Und überhaupt: Von den bisher 18 Partien gewann die DFB-Elf 13, nur eine ging verloren, viermal gab es ein Unentschieden. Vor allem die jüngsten vier WM-Starts dürften der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw Mut machen. 4:0 gegen Portugal, 4:0 gegen Australien, 4:2 gegen Costa Rica und 8:0 gegen Saudi-Arabien. So darf es auch in Russland laufen. Merke: Ein guter Start ins Turnier ist ungemein wichtig.

• Das Theater vergessen: In den vergangenen Wochen hat der Fall Erdogan das Betriebsklima gestört. Selbst nach der Ankunft in Russland mussten die Teamkollegen immer wieder Partei ergreifen für Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Für die Titelverteidigung ist es nicht unerheblich, dass dieses selbst verschuldete Theater in Vergessenheit gerät – oder wenigstens ausgeblendet wird. Zumal Özil eine Schlüsselrolle einnehmen könnte. Löws Lieblingsschüler ist der Mann für die genialen Momente, ein zentraler Baustein im WM-Titelplan des Bundestrainers. Von den aktuellen Nationalspielern weist Özil die meisten Spielminuten in der Amtszeit von Löw auf. Von daher ist es wichtig, dass der 29-Jährige nicht durch unnötige Unruhe aus dem Takt gebracht wird.

• Auf die Stärken besinnen: Wie es nicht geht, hat die Nationalelf in den jüngsten Testspielen gezeigt. Abhaken. Der Titelverteidiger muss sich auf seine Stärken besinnen und den Geist von Rio de Janiero wecken – genug Weltmeister befinden sich ja im Kader. Hoffnung macht die Aussage von Manager Oliver Bierhoff, der festgestellt hat, dass vor allem die erfahrenen Spieler das Tempo im Training angezogen hätten. Wer sagt’s denn? Wichtig ist jetzt nur noch, dass sie morgen gegen Mexiko genauso Gas geben. WM-Neuling Joshua Kimmich drückt es so aus: „Jeder ist froh, wenn es endlich losgeht.“ Also dann: Lasst sie los!

