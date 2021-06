Deutsche Nationalmannschaft im TV: Hier läuft Deutschland gegen Lettland

Generalprobe vor EM

+ © Neis/Eibner-Pressefoto/IMAGO Sollen die DFB-Elf zum EM-Titel führen: Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller © Neis/Eibner-Pressefoto/IMAGO

Am Abend spielt die Deutsche Nationalmannschaft gegen Lettland. Es wird der letzte Test für das Team von Joachim Löw vor der EM 2021. Wo läuft die Partie im TV?

Hamburg/Düsseldorf – Am Abend des 7. Juni 2021 steigt für die Deutsche Nationalmannschaft in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf die Generalprobe für die EM. Um 20:45 Uhr ist Anpfiff gegen Lettland. Die Euphorie auf die Fußball-Europameisterschaft 2021 ist in Deutschland noch nicht so wirklich entfacht. Das liegt zum einen sicher an Corona, zum anderen aber auch an den jüngsten Ergebnissen der Deutschen Nationalmannschaft. Seit dem Vorrundenaus bei der WM 2018 konnte das Team von Trainer Joachim Löw nicht mehr groß überzeugen. Bei der EM 2021 soll sich das aber ändern! „Wir wollen der ganzen Welt zeigen, dass unser frühes Ausscheiden bei der WM 2018 nur ein Ausrutscher war“, sagte Nationalspieler Emre Can zu Sport1.

Im allerletzten Testspiel vor dem Turnier wird Joachim Löw sicher noch ein paar taktische Dinge ausprobieren, bevor es dann am 15. Juni 2021 gegen Frankreich ernst wird. Trotzdem eignet sich das Duell gegen Lettland nur bedingt als Generalprobe für das Auftaktspiel der EM. Joachim Löw versicherte, dass sein Team nicht so spielen werde wie gegen Frankreich und die Aufstellung eine andere sein werde. Wo interessierte Fußballfans das Testspiel Deutschland gegen Lettland im TV sehen können*, erfahren Sie hier.