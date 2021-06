DFB-Aufstellung: Müller-Ausfall quasi fix - Löw schüttelt Ersatz-Ass aus dem Ärmel

Wer darf gegen Ungarn ran?

Thomas Müller (31) ist nie verletzt. Doch jetzt zittert Deutschland um den Fan-Liebling! Wie baut Jogi Löw im Gruppen-Finale der EM gegen Ungarn seine Aufstellung um?

München - Thomas Müller könnte im entscheidenden Gruppenspiel gegen Ungarn ausfallen. Grund ist eine Kapselverletzung im rechten Knie. Diese zog er sich in der Nachspielzeit beim 4:2 gegen Portugal zu, als er einen Flankenversuch von Pepe (38) abgeblockt hatte. Danach fasste sich der DFB-Rückkehrer mehrfach ans Knie, hatte sichtlich Schmerzen.

DFB-Aufstellung gegen Ungarn: Müller verletzt - Löw will kein Risiko eingehen

Im Base Camp in Herzogenaurach trainierte Müller Dienstag nur im Fitnesszelt, drehte danach noch ein paar Laufrunden auf dem Rasen. Klar ist: Sein EM-Einsatz* am Mittwoch (21 Uhr, ARD und MagentaTV) in München gegen Ungarn ist äußerst unwahrscheinlich. Doch so tragisch, wie von einigen Medien berichtet, dürfte die Verletzung nicht sein. Man müsse seine Situation von Tag zu Tag neu bewerten, heißt es sowohl von DFB-Seite als auch von Müllers Umfeld. Dennoch wird Joachim Löw (61)* mit Blick auf die K.o.-Runde kein Risiko eingehen. An Alternativen mangelt es dem Bundestrainer in der Offensive jedenfalls nicht. Die große Frage vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen die Ungarn lautet: Wer macht heute den Müller?

+ Müller fährt mit Tape am rechten Knie auf dem Rad zum Training. © Christian Charisius/dpa

DFB-Aufstellung gegen Ungarn - Joachim Löw hat noch ein Ass im Ärmel

Leon Goretzka (26)*: Wegen eines Muskelfaserrisses im linken hinteren Oberschenkel reichte es für ihn bei der EM bisher nicht für einen Startelf-Platz. Nun fühlt sich der Mittelfeldspieler aber wieder richtig fit und ist eigenen Aussagen zufolge „bis in die Haarspitzen“ motiviert. Goretzka gilt als wahrscheinlichster Kandidat für die Müller-Rolle. Auch wenn seine Position im Mittelfeld des FC Bayern etwas defensiver ausgelegt ist – beim DFB hat er bereits hinter den Spitzen gespielt und überzeugt. Löw könnte mit ihm an seinem System festhalten und hätte zudem jemanden auf der Müller-Position, der sowohl Torgefahr ausstrahlt, aber auch nach hinten arbeitet.

Leroy Sané (25)*: Auf den letzten Metern vor der EM verlor er seinen Stammplatz an Chelseas Champions-League-Held Kai Havertz (22). Gegen Portugal reichte es für den Bayern-Star als fünfter Einwechselspieler nur für fünf Minuten. Doch nun könnte seine Zeit kommen. Seine Körpersprache wirkt oft lethargisch, auch wenn diese Eigenschaft überhaupt nicht auf ihn zutrifft. Fußballerisch macht Sané hingegen niemand was vor.

DFB-Aufstellung gegen Ungarn - auf wen setzt Joachim Löw als Müller-Ersatz?

Timo Werner (25)*: Der Chelsea-Angreifer könnte in die Sturmspitze rücken, Serge Gnabry (25) dafür sich etwas nach hinten fallen lassen. Bei Löw ist Werner allerdings etwas außen vor. Seit dem 0:6-Debakel am 17. November vergangenen Jahres gegen Spanien stand er nicht mehr in der Startelf. Zwar würde er sich als aktueller Champions-League-Sieger wünschen, von Anfang an zu spielen. Doch auch als Joker würde er sich auch in den Dienst der Mannschaft stellen und intern nicht für Unruhe sorgen. Das gab er auf einer Pressekonferenz im EM-Vorbereitungslager in Seefeld in Tirol zu.

Kevin Volland (28): Auch der Monaco-Star könnte in die Müller-Rolle schlüpfen. Doch wie Werner sieht Löw den robusten Angreifer aus Marktoberdorf im Allgäu wohl eher als Impulsgeber von der Bank.

Jamal Musiala (18)*: Der EM-Neuling fühlt sich im offensiven Mittelfeld wohl. Dass er Müller von Beginn an ersetzt, ist aber ausgeschlossen.

Keine andere Gruppe bei der EM 2021 ist so knifflig wie die von Deutschland mit Spielen gegen Frankreich und Portugal. Der Spielplan mit allen Terminen und Ergebnissen.

Rubriklistenbild: © CHRISTOF STACHE/afp