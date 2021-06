Emotionales Comeback von Müller und Hummels: Löw wird deutlich - „Gerade in schwierigen Momenten“

Testspiel in Innsbruck

Deutschland bekommt es in der Vorbereitung auf die EM mit Dänemark zu tun. Die Stimmen rund um das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Zusammenfassung.

Deutschland befindet sich in der Vorbereitung auf die EM 2021.

Im vorletzten Länderspiel vor dem Turnier trifft das DFB-Team* auf Dänemark.

Wir fassen die Stimmen rund um den EM-Härtetest zusammen.

Innsbruck - In knapp zwei Wochen wird es Ernst, wenn die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt in die EM* auf Frankreich trifft. Im Testspiel gegen EM-Teilnehmer Dänemark will sich die DFB-Elf für das Kräftemessen mit dem Weltmeister einspielen.

Im Blickpunkt stehen dabei neben Bundestrainer Joachim Löw*, der in sein letztes Turnier geht, vor allem die beiden Rückkehrer Thomas Müller* und Mats Hummels.*

EM-Test: Deutschland gegen Dänemark - Müller und Hummels feiern Comeback

Im Frühjahr 2019 fielen die beiden Rio-Weltmeister dem eingeleiteten Umbruch von Löw zum Opfer. Rechtzeitig für die paneuropäische Euro folgt nun das Comeback. Es könnte am Abend in Innsbruck also durchaus emotional werden.

In den vergangenen Tagen haben Müller und Hummels auf der Pressekonferenz bereits ihre Freude ausgedrückt wieder im Kreise des DFB-Teams zu sein. Beide sprachen allerdings auch von einer „persönlichen Niederlage“. Diese wollen sie bei der Europameisterschaft auch in einen persönlichen Sieg verwandeln und beweisen, dass sie noch zu den Besten zählen.

Wir fassen die Stimmen der deutschen Nationalmannschaft rund um das Testspiel gegen Dänemark zusammen:

Joachim Löw (Bundestrainer) vor dem Spiel bei RTL über...

...die mangelnde Chancenverwertung: „Das ist ein wichtiges Thema für die nächsten Tage und Wochen. Wir haben uns zuletzt viele Chancen herausgearbeitet, aber leider kein Kapital daraus geschlagen.“

...die letzten Trainingstage: „In den letzten Tagen war die Defensive der Schwerpunkt. Wir haben an der Basis gearbeitet. Wir waren zuletzt oft zu weit auseinander gestanden. Das Anlaufen des Gegners war ein Thema. Das sind die Grundvoraussetzungen, die wir brauchen.“

...die vielen Ausfälle: „Wir wussten, dass einige Spieler später kommen oder angeschlagen sind. Es ist wichtig, dass alle auf denselben Stand kommen. Bei Kroos und Goretzka wollen wir kein Risiko eingehen. Am Montag werden uns wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen, dann wird die Mannschaft anders aussehen.“

...die 3-4-3-Formation: „Das wäre möglich. Ich möchte in der letzten Reihe mehr Kompaktheit und Präsenz, da waren wir zuletzt anfällig. Wir spielen gegen Frankreich und Portugal, das sind Top-Mannschaften. Die Außenverteidiger sollen nach vorne anschieben. Neuhaus soll mehr in die Offensive gehen als Goretzka.“

...die Offensive: „Ich möchte eine Raumtreue, damit die Räume gut besetzt sind. Wer das ist, ist nicht so wichtig. Wir wollen schwer ausrechenbar sein. Zwei Spieler müssen immer in die Tiefe gehen, die Positionen können aber getauscht werden.“

...die Rückkehrer Müller und Hummels: „Sie können uns sportlich weiterhelfen. Durch die vielen Umstellungen und die lange Pause haben wir gemerkt, dass der Mannschaft Routine und Erfahrung fehlt. Gerade in schwierigen Momenten braucht man Spieler, die Verantwortung übernehmen.“

...seine Erwartung an das Spiel gegen Dänemark: „Nach drei, vier Trainingseinheiten kann man nicht erwarten, dass die Abstimmung und das Timing perfekt funktioniert. Wir wollen aber Einsatz und Leidenschaft zeigen. Man wird heute sicherlich auch Fehler erkennen, danach müssen wir schauen, wie man diese korrigieren kann. Das ist ein Prozess bis zum Turnier.“

