Deutschland gegen England JETZT im Live-Ticker: Löw schüttelt Sturm-Ass aus dem Ärmel

Achtelfinale in London

+ © Matthias Koch/imago-images Timo Werner darf gegen England von Beginn an ran, Kevin Volland sitzt auf der Bank. © Matthias Koch/imago-images

Deutschland trifft im EM-Achtelfinale in Wembley auf England. Wir begleiten den Klassiker aus London im Live-Ticker.

England - Deutschland -:- (-:-), Dienstag, 18 Uhr

Deutschland bekommt es im EM-Achtelfinale mit England zu tun.

Dem DFB-Team steht der schwere Gang ins Londoner Wembley-Stadion bevor. Hält die Mannschaft dem Druck stand? Der Klassiker im Live-Ticker.

England - Deutschland -:- (-:-)

Aufstellung England: Pickford - Walker, Maguire, Stones - Trippier, Rice, Phillips, Shaw - Sterling, Kane, Saka Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Müller, Werner, Havertz Tore: Schiedsrichter: Danny Makkelie (NED)

Update vom 2. Juni, 17.50 Uhr: Wird Harry Kane heute zu „Harry Pain“? Der Torschützenkönig der Premier League ist bei der EM noch torlos - und das soll aus deutscher Sicht auch heute so bleiben. Timo Werner war in der vergangenen Saison beim FC Chelsea nicht ganz so treffsicher. Doch die Vergangenheit spielt heute keine Rolle mehr.

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger ist sich sicher: „Wir werden das Spiel heute in 90 Minuten für uns entscheiden“. Gegen ein Elfmeterschießen hätten sicherlich auch die wenigsten Deutschen etwas. In zehn Minuten ist Anpfiff im Wembley!

Update vom 2. Juni, 17.33 Uhr: Vor dem Spiel wird sich die deutsche Mannschaft mit den Engländern solidarisieren und im Zuge der „Black-Lives-Matter“-Bewegung auf die Knie gehen. Auf Twitter gibt es deswegen kontroverse Diskussionen. Dabei bietet dieses Spiel alles, um sich auf das Sportliche zu konzentrieren - und das wollen wir auch an dieser Stelle tun.

Die große Überraschung ist zweifellos Timo Werner. Löw vertraut heute auf ihn, weil er den englischen Fußball kennt und er sich tiefe Läufe von ihm erwartet, wie er im Interview vor dem Spiel erklärte.

Update vom 29. Juni, 17.18 Uhr: Der Countdown läuft! Spätestens zu diesem Riesen-Spiel gegen England ist in Deutschland die EM-Euphorie ausgebrochen. Wird das heute das letzte Spiel von Jogi Löw als Bundestrainer? Oder gelingt ihm bei seinem letzten Turnier nochmal ein großer Erfolg? Das Wembley-Stadion ist mit 45.000 Zuschauern gefüllt - hauptsächlich natürlich mit Fans der „Three Lions“. Es sind aber auch einige deutsche Fans dabei. Wird das hier ein denkwürdiger Fußball-Abend?

Update vom 29. Juni, 16.50 Uhr: Die DFB-Aufstellung ist da! Jogi Löw bringt Leon Goretzka für Ilkay Gündogan, doch die Überraschung ist eine ganz andere: Timo Werner spielt von Beginn an! Dafür muss Serge Gnabry weichen. Thomas Müller rückt nach überstandener Knieverletzung wieder in die Startelf.

Bei den Engländern gibt es nur einen Wechsel: Kieran Trippier kommt für Jack Grealish ins Team, Gareth Southgate stellt auf eine Dreierkette um. Spiegelt er etwa die Taktik von Jogi Löw? Man darf gespannt sein.

Erstmeldung vom 29. Juni: London - Es ist soweit! Der Klassiker zwischen Deutschland* und England* wird bei der Fußball-Europameisterschaft* um ein weiteres Kapitel bereichert. Die beiden selbsternannten Lieblingsfeinde treffen bei der EM* schon im Achtelfinale in London aufeinander. Es ist gefühlt ein vorweggenommenes Endspiel auf dem Weg ins Finale. Denn in den folgenden Runden würden die Außenseiter Schweden, Ukraine, Tschechien oder Dänemark warten.

EM 2021: Deutschland gegen England im Live-Ticker - Letztes Spiel für Löw?

„Von den Spielen Deutschland gegen England bei Turnieren spricht man noch Jahre danach“, sagte Bundestrainer Joachim Löw* vor dem Achtelfinal-Hit. England gegen Deutschland*, die in den vergangenen Jahren erstarkten Three Lions gegen das im letzten Moment neu zusammengezimmerte DFB-Team: „Das ist ein Spiel, das alle elektrisiert und fesselt. Für beide ist es ein Alles-oder-nichts-Spiel. Von daher ist die Brisanz gegeben.“ Löw spürt: „Alle sind bis in die Haarspitzen motiviert.“



An ein mögliches abruptes Ende seiner Bundestrainer-Ära nach 15 wechselvollen, erfolgreichen Jahren, aber auch einigen enttäuschenden Erlebnissen denkt Löw noch nicht. „Insgesamt habe ich zwei Sekunden daran gedacht“, erzählte der 61-Jährige. „Unter dem Aspekt sehe ich das Spiel nicht. Ich habe ganz viele andere Gedanken in meinem Kopf. Vor allem ist da eine große Freude. Für so ein Spiel ist man Trainer“, betonte Löw vor seinem 198. Länderspiel als DFB-Chefcoach. Nur einmal, bei der blamablen WM 2018, hat er in seiner Zeit als Bundestrainer seit 2006 das Halbfinale bei einem großen Turnier nicht geschafft.

EM 2021: Deutschland gegen England im Live-Ticker - Heimvorteil in Wembley

Vor dem Spiel gegen England wurde über die Aufstellung gerätselt, manche Experten forderten gar eine Systemumstellung auf eine Viererkette*. Der Münchner Leon Goretzka wird wohl nach zwei Joker-Einsätzen in der Vorrunde und seinem wichtigen Ausgleichstreffer gegen Ungarn in die Startelf rücken und den Platz von Ilkay Gündogan einnehmen. Der Mittelfeldspieler von Manchester City konnte nicht vollständig am Abschlusstraining teilnehmen, er leidet noch an den Folgen einer Schädelprellung aus dem Ungarn-Spiel. Auch Thomas Müller wird nach auskurierter Kapselverletzung von Beginn an erwartet. Der in der Abwehr gesetzte Antonio Rüdiger dürfte nach seiner Erkältung hingegen wieder fit sein. Robin Gosens hat auch einen leichten Infekt - hier wird am Spieltag entschieden.

Die Engländer setzen bei 45.000 zugelassenen Zuschauern auf den Heimvorteil. Nur 2000 in Großbritannien lebende deutsche Fans sind durch die Reisebeschränkungen in der Pandemie im eigentlich 90.000 Zuschauer fassenden Wembley Stadion dabei. „Logischerweise, wenn du 40 000 Fans im Rücken hast, wird das als Vorteil gesehen. Es kann aber auch, wenn die Engländer nicht so ins Spiel kommen, ein Nachteil und eine Last für sie sein. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass Stille im Stadion ist“, sagte der Bundestrainer. Auch ein Elfmeterschießen dürften die Three Lions vermeiden wollen. England-Trainer Gareth Southgate scheiterte im EM-Halbfinale 1996 als letzter Schütze - Gegner damals der spätere Turniersieger Deutschland. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA