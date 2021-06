Deutschland gegen Lettland: Spiel findet trotz Corona-Infektion statt

Letzter Test vor der EM

Es ist das letzte Testspiel vor der EM 2021! Am 7. Juni trifft die DFB-Elf auf Lettland. Auch ein Corona-Fall lässt die Partie nicht ins Wasser fallen.

Hamburg*/Düsseldorf – Am Freitag, 11. Juni 2021, startet die Europameisterschaft 2021* mit dem Spiel Türkei gegen Italien in Rom. Die Deutsche Nationalmannschaft* startet am Dienstag, 15. Juni 2021, in München mit einem Spiel gegen Frankreich in das Turnier. Vorher steht noch ein allerletzter Test für die Truppe von Trainer Joachim Löw an. Am Montag, 7. Juni 2021, spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gegen Lettland. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Und das Beste ist: Das Spiel wird live im Free-TV und Stream übertragen – stattfinden wird es auch.

Fußballmannschaft: Deutsche Nationalmannschaft Trainer: Joachim Löw Kapitän: Manuel Neuer Letzter Europameister-Titel: 1996

Obwohl das Team von Lettland meldete am Montag einen positiven Corona-Fall innerhalb der Mannschaft, gibt es bisher keinen anders lautenden Meldungen. Darauf machte auch ein Sprecher des lettischen Teams auf Twitter aufmerksam. „Es wurden alle notwendigen Schritte unternommen, um den Spieler vom Rest der Mannschaft zu isolieren, die engsten Kontaktpersonen zu identifizieren und zu isolieren, den Sachverhalt aufzuklären und Informationen zu sammeln.“ Das Gesundheitsamt stehe im Austausch mit dem DFB.

Mit einer Absage rechnen die Verantwortlichen also nicht. „So lange das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen einleitet, gehen wir davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfindet“, sagte ein Sprecher des DFB.

Deutschland gegen Lettland: Testspiel der Deutschen Nationalmannschaft läuft live im TV

Das Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland am Abend des 7. Juni 2021, wird nicht nur der letzte Test vor der Fußball-Europameisterschaft 2021 sein, sondern auch das letzte Freundschaftsspiel für Trainer Joachim Löw. Nach der EM wird Ex-Bayern Trainer Hansi Flick Löw als Nationaltrainer ersetzen. Joachim Löw* wird das Spiel wohl nutzen, um noch einmal taktische Möglichkeiten auszuprobieren, bevor es dann am Dienstag, 15. Juni, gegen Frankreich ernst wird.

Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Das Testspiel der Deutschen Nationalelf gegen Lettland läuft live im Free-TV. RTL überträgt die Partie ab 20:45 Uhr live. Moderator Florian König wird zusammen mit Experte Lothar Matthäus ab 20:15 Uhr durch das Programm leiten. Kommentator des Spiels ist Marco Hagemann – unterstützt wird er von Experte Steffen Freund.

Menschen, die keinen Fernseher haben, können das Spiel auch online im Livestream sehen. Allerdings nur mit einem Premium-Account für den Streaming-Dienst „TVNow“. Das Programm von TVNow kann einen Monat lang kostenlos getestet werden. Wer keinen Zugang zur Liveübertragung des Spiels der Deutschen Nationalmannschaft gegen Lettland hat, der kann die Partie auch ganz einfach im Live-Ticker zum Testspiel* verfolgen.

Deutsche Nationalmannschaft im letzten Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft 2021 – Euphorie in Deutschland noch nicht spürbar

Die Euphorie vor der Europameisterschaft 2021 ist in Deutschland derzeit noch nicht besonders groß. Das mag zum einen an Corona liegen, zum anderen wird es aber auch etwas mit den zuletzt ernüchternden Ergebnissen der Nationalmannschaft zu tun haben. Im letzten Testspiel der DFB-11 gegen Dänemark reichte es ebenfalls nur zu einem Unentschieden*. Ganz zu Schweigen vom WM-Aus in der Vorrunde 2018. Seither konnte die Nationalelf nicht mehr groß überzeugen – kein Wunder, dass noch nicht besonders viele Deutschlandfahnen die Autos oder Balkone schmücken.

Wir wollen der ganzen Welt zeigen, dass unser frühes Ausscheiden bei der WM 2018 nur ein Ausrutscher war.

Als Generalprobe für das Auftaktspiel der Europameisterschaft gegen Frankreich taugt das Testspiel gegen Lettland laut Joachim Löw auch nur bedingt. Daher werde er „nicht so spielen“ lassen wie gegen Frankreich. Das liege vor allem daran, dass Lettland im Gegensatz zu Frankreich „sehr defensiv orientiert ist“, sagte der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Die Aufstellung im Test werde also lediglich „die Lösung für das Spiel gegen Lettland". „Gegen Frankreich wird es wieder anders sein", verspricht Joachim Löw. Na dann – mit einem Sieg in der Generalprobe vor der EM, könnte die Nationalmannschaft ja vielleicht doch noch ein wenig Euphorie in Deutschland entfachen.

