Deutschland gegen Schweden: Warum Daumen drücken heute wichtig ist

Seit der Niederlage gegen Mexiko herrscht eine seltsam negative Stimmung im Land. Warum wir der Nationalelf heute trotzdem die Daumen drücken sollte.

Es ist eine seltsame Stimmung, die entstanden ist seit dieser Niederlage. Seit die deutschen Fußballer, der Weltmeister, das erste WM-Spiel gegen Mexiko in den Sand gesetzt haben.

Diese fröhliche, weltoffene, rundherum einfach nur positive Stimmung im Land, die die Nationalmannschaft seit dem Sommermärchen 2006 begleitet hat, sie ist wie weggeblasen.

Die schlechte Laune, das Runtermachen anderer, die Lust am verbalen Umsichschlagen, an Häme, Spott, ja auch am Beleidigen, sie hat nun den Fußball erwischt. Fast könnte der Eindruck entstehen, dass sich bei vielen diebische Freude einschleichen würde, wenn Joachim Löw und sein Team heute scheitern. Denn klar, dann haben endlich die recht, die es ja schon immer gewusst haben.

Man liest nun Sätze wie: Die Fußballer sind wir in zehn Tagen zum Glück los. Löw wird als Schwätzer bezeichnet. Als einer der nur Wischiwaschi redet, statt Schuldige zu benennen. Andere erklären voller Überzeugung, er habe den Anschluss an den modernen Fußball verpasst. Erstaunlich, galt Löw doch bisher als der Bundestrainer, der den deutschen Fußball modernisiert hat wie kein anderer zuvor. Fakten wie eine WM-Qualifikation ohne Makel, wie Halbfinal-Einzüge bei jedem Turnier unter seiner Regie und – ach ja, das gab es ja auch noch – ein WM-Titel? Interessieren nach ein paar verkorksten Testspielen nicht mehr.

Und dann diese Spieler. Millionäre. Satt. Lustlos. Langsam. Falsche Körpersprache. Falsche Nation. Da wird lieber ein Fußballer gefeiert, der ohne große internationale Meriten ist, sich als schlechter Verlierer erweist und seine Teamkollegen als Horde von Ja-Sagern diffamiert.

Ist das wirklich die Stimmung, die wir wollen? Nein! Wir müssen diese Stimmen ernstnehmen. Aber wir dürfen ihnen nicht das Feld überlassen, nur weil sie laut sind. Die Nationalmannschaft steht heute vor dem schwersten Spiel seit Jahren. Vielleicht ist es sogar schwerer als das Finale 2014, in dem es wenig zu verlieren gab, aber wahnsinnig viel zu gewinnen. Diesmal kann sie alles verlieren. Und natürlich spürt sie dieses Kippen der Gemütslage. Natürlich trägt sie an der Last der Dauerdebatte um Mesut Özil und Ilkay Gündogan.

Trotz solcher Störfaktoren gibt es aber keinen Grund, nicht mit dieser Mannschaft zu fiebern. Mit ihr darum zu zittern, dass sie die Kurve bekommt. Dass sie zu der Stärke findet, die sie ohne Zweifel noch immer hat. Und wenn dann doch verloren wird gegen Schweden? Wenn das Undenkbare geschieht und der Titelverteidiger nach nur zwei Spielen gescheitert ist? Dann ist das ein Supergau für den deutschen Fußball. Und trotzdem gilt es, kühlen Kopf zu bewahren. Dann muss gründlich geforscht werden nach Ursachen und Fehlern, nach Problemen, die gewiss nicht nur den Kreis der Nationalmannschaft betreffen. Auch Joachim Löw wird das tun. Und er wird der Erste sein, der sich selbst hinterfragt.

Was auch im Fall des Scheiterns bleiben wird: Löw ist ein großer Trainer. Seine Spieler sind keine Deppen. Viele von ihnen haben Deutschland vor vier Jahren den Traum vom Titel erfüllt. Auch deshalb ist heute nur eines wichtig: dieser Mannschaft die Daumen zu drücken. So wie es die meisten von uns ohnehin tun werden.