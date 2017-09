Deutschland gegen Tschechien mit Ginter, Brandt und Stindl

Özil und Kroos im Mittelfeld

Bundestrainer Joachim Löw hat sich für die Starelf mit Kapitän Thomas Müller und den Confed-Cup-Siegern Matthias Ginter, Julian Brandt und Lars Stindl entschieden.

Prag (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw bietet am Abend in Prag gegen Tschechien die Confed-Cup-Sieger Matthias Ginter, Julian Brandt und Lars Stindl in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf.