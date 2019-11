Panne bei Deutschland - Nordirland: Dazn-Übertragung wirft Fragen auf - Konsequenzen unklar

User des Streaming-Anbieters Dazn rieben sich gestern Abend verwundert die Augen. Ob die Übertragungspanne Konsequenzen nach sich zieht, ist noch unklar.

Das Länderspiel am Dienstagabend (19. November) sollte exklusiv bei RTL laufen.

Doch auch bei Dazn war die Partie zeitweise zu sehen.

Welche Konsequenzen das nach sich zieht, ist noch nicht klar.

Frankfurt am Main - Die Länderspiele der Deutschen Nationalmannschaft im Zuge der Qualifikation für die Euro2020 sind exklusiv beim Fernsehsender RTL zu sehen - eigentlich. Denn gestern Abend konnten User des Streaming-Dienstes Dazn Teile der Partie ebenfalls live beobachten. Das führte zu allerhand Verwirrungen. Grundsätzlich ließen sich die Reaktionen der Nutzer in zwei Arten unterteilen.

Deutschland - Nordirland nicht nur bei @RTLde, sondern auch bei @DAZN_DE? War das so geplant? RTL hat die Rechte doch exklusiv. Ich bin verwirrt... #GERNIR pic.twitter.com/xYIvdXWuSb — Jürn Kruse (@taz_kruse) November 19, 2019

Die einen waren sich im Klaren darüber, dass das Spiel bei Dazn eigentlich nicht verfügbar sein sollte. Zwar besitzt Dazn in Deutschland in der Tat Rechte an den Spielen des DFB-Teams - sie dürfen die Partien jedoch nur zeitversetzt in einem sogenannten Re-Live anbieten. Deswegen schreibt dieser User, er sei „verwirrt“ ob der Live-Übertragung.

Wo ist es auf einmal hin, das Deutschland Spiel, liebes @DAZN_DE ? — Michbeck I. (@MichaKolb) November 19, 2019

Andere haben im Dschungel der TV-Rechte anscheinend längst die Übersicht verloren, sich pünktlich zu Anpfiff beim Streaming-Dienst angemeldet und wunderten sich erst, als der Stream nicht mehr verfügbar war. Wo das Deutschland-Spiel denn auf einmal hin sei, fragt dieser User an Dazn gewandt.

Länderspiel bei Dazn: Streaming-Anbieter korrigiert Panne - Konsequenzen unklar

Demnach brach die Übertragung zu Ende der ersten Halbzeit offenbar ab. Zu diesem Zeitpunkt muss Dazn aufgefallen sein, dass es ein Problem gab. Möglicherweise lag es an fehlerhaftem Geo-Blocking, denn außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz durften Dazn-User die fragliche Partie tatsächlich live ansehen.

Der Streaming-Dienst äußerte sich bisher überhaupt nicht zu den Vorfällen und reagierte auch nicht auf die Tweets der User - zu deren großem Missfallen. Auch von RTL gibt es keine Stellungnahme. Deswegen ist auch noch nicht abzusehen, ob der Faux Pas Konsequenzen, etwa eine Geldstrafe, nach sich zieht.

Ärgerlich für Dazn-Kunden: Die zweite Halbzeit war ereignisreicher

Zusätzliches Ärgernis für die Dazn-Kunden: Erst nachdem der Fehler behoben war, legte die Deutsche Nationalmannschaft so richtig los. Vier ihrer sechs Tore schossen die DFB-Kicker nämlich in der zweiten Halbzeit. Alle Geschehnisse rund um das 6:1 können Sie auch noch mal in unserem Liveticker nachlesen.

Doch auch bei RTL läuft es nicht immer alles wie am Schnürchen. Beim Länderspiel gegen die Niederlande im März bemerkte Experte Jürgen Klinsmann ein eine peinliche Panne.