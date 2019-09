Nach Pleite gegen Niederlande - FC-Bayern-Star Süle sauer: „Das kann nicht unser Anspruch sein“

Deutschland hat in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande verdient mit 2:4 verloren. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Hamburg - Das DFB-Team musste in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande ran. Gegen starke Niederländer setzte es eine 2:4-Niederlage. In der Einzelkritik von tz.de* setzt es demzufolge dreimal die Note 5. Wer das Spiel verpasst hat, kann hier in unserem Live-Ticker alles nochmal nachlesen. Die Stimmen zum Spiel:

Jogi Löw (Bundestrainer) über ...

... das Spiel: „Ich bin enttäuscht. Wir haben unter unserem technischen Anspruch gespielt. Obwohl wir 1:0 in Führung waren, hatte man nie das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten. Wir haben zu viele Bälle verloren.“

„Der Plan war, mehr Zugriff zu bekommen. In der ersten Halbzeit sind wir zu viel hinterhergelaufen. Aber Holland wurde druckvoller und wir haben uns nicht mehr befreien können. Die Holländer konnten nachrücken, wir haben hohe Bälle gespielt. Das war nicht das Spielverständnis, was wir eigentlich wollen.“

... die Wechsel:

„Zu dem Zeitpunkt ist das 1:1 gefallen. Wir wollten wechseln, als es noch 1:0 stand und mit Havertz und Gündogan mehr Ballsicherheit bringen. Das ist uns nicht gelungen.“

Serge Gnabry (Torschütze) über ...

... die Niederlage

: „Bei jeder Niederlage überwiegt die Enttäuschung. Dass Holland eine gute Mannschaft ist, weiß jeder. Es darf nicht passieren, dass wir die Gegentore so herschenken.“

„Wir kriegen die Gegentore viel zu leichtfertig, schenken das 2:3 einfach so her. Das darf uns einfach nicht passieren. Wir waren gut im Spiel bis zum 2:3, da kann dann so ein Spiel auch mal kippen.“

Ronald Koeman (Trainer Niederlande) über ...

... seine Halbzeit-Ansprache: „Ich hab gesagt ‚dran bleiben, im Spiel bleiben‘. In der zweiten Halbzeit waren die Deutschen müder und sahen nicht mehr so gut aus wie in der ersten Hälfte. Wir haben einfach mehr für den Sieg getan.“

„Ich war überrascht, dass sie uns den Ball überlassen haben, dass sie abgewartet haben. In der zweiten Hälfte haben wir abwartender gespielt, die Deutschen sind nicht so viel gelaufen wie vor der Pause.“

Niklas Süle (Innenverteidiger) über ...

... die erste Halbzeit: „Wir haben auch in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt und hatten kaum Ballbesitz. Es kann nicht unser Anspruch sein, so wenig Ballbesitz zu haben.“

... die Schlüsse: „Heute war mal ein schlechtes Spiel dabei, daraus müssen wir lernen und das in Nordirland wieder besser machen. Wir wollten das Spiel heute unbedingt gewinnen und das ist uns heute sehr schlecht gelungen.“

Virgil van Dijk (Innenverteidiger Niederlande) über ...

... den verdienten Sieg: „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns, absolut verdient. Man muss nur sehen, wie das Spiel gelaufen ist. Viel Ballbesitz, wir haben es dem Gegner schwer gemacht. Es war total verdient.“

Joshua Kimmich (Mittelfeld) über ...

... das Hergeben des Spiels und die Tabellensituation: „Wir haben die Führung leichtfertig hergegeben. In der ersten Halbzeit standen wir noch ordentlich. Wir hatten nicht den Zugriff. Wir sind sehr viel hinterhergelaufen. Hinten raus sind das teilweise Fehler, die uns nicht passieren dürfen. Dann verlierst du auch den direkten Vergleich. Die Ausgangslage bleibt fast gleich, die letzten Spiele wollen wir alle gewinnen.“

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor) über ...

... die deutsche Entwicklung: „Man muss über 90 Minuten zugeben, dass die Holländer die bessere Mannschaft waren. Wir haben nach vorne nicht den Druck erzeugt wie wir das gewünscht haben. Es tut natürlich weh, wie jede Niederlage. Aber es macht einem bewusst, dass wir noch einigen Weg zu gehen haben. Es gibt auf dem Weg zum Erfolg keine Abkürzungen.“

Im Vorfeld der Partie sorgte Laura Wontorra für eine Stimme, die niemand so Recht hören wollte. So fragte sie Jürgen Klinsmann, was er zu den Vorwürfen um Christoph Metzelder zu sagen hätte.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.