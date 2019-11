EM-Qualifikation im Ticker: Deutschland will gegen Nordirland den Gruppensieg klarmachen 

Am Dienstag geht es für die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordirland um den Gruppensieg. Wir berichten für Sie im Live-Ticker.

Deutschland empfängt am Dienstag Nordirland.

Im letzten Länderspiel des Jahres geht es um den Gruppensieg.

Im Tor erhält ter Stegen den Vorzug vor Neuer.

Deutschland - Nordirland -:- (-:-), Anstoß, Dienstag 20.45 Uhr

Deutschland: - Bank: - Nordirland: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (SPA) <<< Ticker aktualisieren >>>

14.48 Uhr: Die Nationalmannschaft hat sich zwar vorzeitig für die EM qualifiziert, Kritik gibt es trotzdem. Für Lothar Matthäus ist die fehlende Nähe zu den Fans ein Grund für den Zuschauerschwund bei dem DFB-Team. „Unsere Nationalmannschaft hat sich nach dem 4:0-Sieg gegen Weißrussland für die Europameisterschaft qualifiziert. Das ist eine gute Nachricht. Weniger erfreulich ist das sinkende Interesse der Fans an der DFB-Elf“, schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Länderspiel Deutschland gegen Nordirland. Anstoß des letzten EM-Quali-Spiels ist am Dienstag um 20.45 Uhr in Frankfurt. +++

Vorbericht: Deutschland - Nordirland: Löw-Elf will den Gruppensieg

Frankfurt - Am Dienstag bestreitet die DFB-Elf das letzte Länderspiel des Jahres. Auch wenn sich das deutsche Team bereits am Samstag gegen Weißrussland das Ticket für die Euro 2020 sichern konnte, will es das abschließende Quali-Spiel positiv bestreiten. Um diese Mission zu bewältigen, kündigte Bundestrainer Jogi Löw, der von einigen Bundesliga-Profis gar nichts zu halten scheint am Montag einige Veränderungen in seiner Startformation an: „Ich werde den ein oder anderen Wechsel vornehmen, aber die Achse bleibt bestehen.“

EM-Qualifikation: Deutschland - Nordirland: Ter stegen startet im Tor, Hector links hinten

Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen kehrt für Stammtorhüter Manuel Neuer zwischen die Pfosten zurück. Der Kölner Jonas Hector rückt zudem für den Dortmunder Nico Schulz als linker Außenverteidiger ins Team, wie Löw im Vorfeld bekannt gab. Außerdem ist wahrscheinlich, dass Jonathan Tah für Robin Koch in der Innenverteidigung beginnt.

Im Mittelfeld setzt Löw aller Voraussicht nach erneut auf Joshua Kimmich, Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Im Dreiersturm könnte Julian Brandt für Leon Goretzka von Beginn an neben Serge Gnabry und Timo Werner beginnen. Luca Waldschmidt ist nach seiner schlimmen Verletzung gegen Weißrussland keine Option.

EM-Qualifikation: Deutschland - Nordirland: „Sehr motiviert, Erster zu werden“

Im mehr als komplizierten Turnier-Modus der EM macht es durchaus einen Unterschied, ob die DFB-Elf am Ende Gruppenerster wird oder nicht. Vermutlich wäre der zweite Platz sogar der etwas angenehmere, doch mit derartigen Spielereien beschäftigt man sich im deutschen Lager ohnehin nicht.

Mit einem Nebenschauplatz der anderen Art schlägt sich Bundestrainer Joachim Löw dennoch herum. Zum neuen Jahr will er mit einem Laster Schluss machen.

„Ich glaube schon, dass wir sehr motiviert sein werden, auch Erster zu werden und das wollen wir mit einem Sieg“, erklärte Routinier Toni Kroos, im Vorfeld des letzten Gruppenspiels: „Auch als Zweiter wären wir zur EM gefahren, das hätten wir auch genommen. Wenn es jetzt so kommt, dass wir Erster werden sollten, ist es schön. Wem das Selbstvertrauen gibt, umso besser.“

as

Rubriklistenbild: © mmtz/Montage