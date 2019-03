Wechsel bringen Wende: Deutschland spielt 1:1 gegen Serbien, hätte aber Sieg verdient

Weil Volkswagen neuer Premiumpartner des DFB ist, gab es als Gegenleistung für viele Millionen Euro ein Länderspiel in Wolfsburg. Die deutsche Nationalmannschaft gegen Serbien.

Ohne Hummels, Boateng und Müller. Dafür mit Debütanten auf dem Platz und an der Seite. Unser Schnellcheck:

Vorab: Es soll bei der Nationalmannschaft ja wieder stimmungsvoller werden. In Wolfsburg? Wie passt das zusammen? Als Schiedsrichter Bobby Madden aus Schottland zur Pause pfiff, da gab es Pfiffe von den 25 000 Zuschauern. Auch irgendwie stimmungsvoll, wenn auch nicht schön.

Waren die Deutschen denn so schlecht?

Nein, schlecht waren sie nicht. Auch wenn sie durch einen Kopfball von Frankfurts Luka Jovic früh zurücklagen (12.). Nach einer Ecke war der Ball vom Rücken von Uros Spajic zu Jovic geprallt, der sich weggestohlen und aus drei Metern keine Probleme hatte. Adem Ljajic hätte später das 2:0 für den Gast nachlegen müssen (41.), schoss aber freistehend aus zehn Metern drüber. Aber viel mehr gab’s von den Serben auch nicht. Das Problem: Die Deutschen waren zwar überlegen, dennoch hatte die Partie eher etwas von einem müden Testkick als von der großen Wende mit den jungen Wilden und neuem Tempofußball. Und vom Ballgeschiebe ohne Ertrag haben die deutschen Fans genug gesehen. Aber: Timo Werner hatte zwei gute Gelegenheiten zum Ausgleich (22. und 37.). Zweimal fand er seinen Meister in Serbiens Torhüter Marko Dmitrovic. Sonst wären die Pfiffe vielleicht ausgeblieben.

Machte die Moped-Gang denn in der zweiten Hälfte mehr Tempo?

So hatte der neue Abwehrchef Niklas Süle die Offensive um Werner, Leroy Sané und Serge Gnabry ja getauft. Gnabry fehlte erkältet. Dafür stürmte Julian Brand mit. Der Leverkusener wurde früh in der zweiten Hälfte von Leon Goretzka ersetzt. Und Goretzka traf zum 1:1 (69.). Marco Reus – ebenfalls eingewechselt – legte zurück auf den Münchner, der ließ noch einen Serben aussteigen und schloss überlegt ab. Dieser Ausgleich war aber sowas von verdient. Es spielte nur noch Deutschland. Schon davor hätte Ilkay Gündogan treffen müssen. Sein Schuss wurde noch von der Linie gegrätscht. Später ließ Sané zwei Serben ins Leere rutschen, der Abschluss war dann jedoch mittig. Der Seitenwechsel und auch der eine oder andere personelle brachte aber eine Wende.

Gab es einen Aufreger?

Ja, in der Nachspielzeit trat der Serbe Milan Pavkov Sané ganz böse aufs Sprunggelenk. Dass der kurze Zeit später wieder stand, war beinahe ein Wunder. Pavkov sah Rot. Sané wurde ausgewechselt. Es blieb dann beim 1:1 und einem Schreckmoment.

Es gab ja auch das Duell zwischen Neuer und ter Stegen. Wer war besser?

Kapitän Manuel Neuer bekam die erste Halbzeit, Löw hatte schon vor dem Spiel angekündigt, dass Marc-André ter Stegen in der zweiten spielen darf. Und so kam es. Neuer hatte nicht viel zu tun. Beim Gegentor war er machtlos, ansonsten hatte er keine Chance, sich auszuzeichnen. Undankbar. Ter Stegen war ebenfalls unterbeschäftigt und griff nur einmal ein, da machte er es gut. Am Ende gab es wenig bis keine Erkenntnisse. Neuer wird wohl auch am Sonntag spielen.

Wie aufgeregt war Jürgen Klinsmann vor seinem Debüt als RTL-Experte?

Eigentlich gar nicht. Und er schlug den Kuschelkurs ein. Für Bundestrainer Joachim Löw hatte Klinsmann eine Umarmung und warme Worte parat: „Der Jogi hat tolle Zeichen gesetzt. Jetzt braucht es Geduld von unserer Seite.“ Wir sagen: Glückwunsch, RTL. Die Verpflichtung des Ex-Bundestrainers war eine kluge Entscheidung. Klarer Sieger im RTL-Duell mit Roman Weidenfeller.

Apropos TV: Wie war’s bei RTL?

Kommentator Marco Hagemann hatte gleich zu Beginn eine verblüffende Erkenntnis parat: „Serbien ist eine Mannschaft, die viel über Fußball kommt.“ Nun gut, über Handball oder Feldhockey hätte uns auch verwundert.