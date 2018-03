Deutschland trifft auf Brasilien: Das hat sich seit dem 7:1 geändert

Das 1:7 steht für die Brasilianer bis heute für die größte Schmach in der Geschichte. Die historische Niederlage im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 im eigenen Land gegen Deutschland ist immer noch in den Köpfen.

Jetzt treffen sich die Nationalteams vor der WM in Russland zur wichtigen Standortbestimmung. Für die Brasilianer ist das Testspiel morgen (20.45 Uhr/ZDF) in Berlin daher ein besonderes – vor allem für die Psyche. Aber was hat sich bei der Selecao seit 2014 verändert?

Der Trainer

Turbulente Jahre erlebten die Brasilianer auf der Trainerposition. Nach dem enttäuschenden vierten Platz bei der WM 2014 trat Nationalcoach Luiz Felipe Scolari zurück. Sein Amt übernahm Carlos Dunga, der allerdings nur zwei Jahre Trainer blieb – bis ihn der Verband entließ.

+ Tite © afp/dpa Mit Adenor Leonardo Bachi – besser bekannt als Tite – scheint, Ruhe und Konstanz in die Mannschaft zurückgekehrt zu sein. Seit 2016 lenkt der 56- Jährige die Geschicke der Nationalmannschaft – und das sehr erfolgreich. Er hat den Brasilianern den modernen Fußball gelehrt und den Erfolg zurückgebracht. Und das obwohl er selbst keine große Karriere als Spieler vorzuweisen hat. Dafür wurde er als Trainer mit Corinthians Sao Paulo Südamerika-Meister und Klub-Weltmeister. Vor seinem Amtsantritt als Nationaltrainer hospitierte er beim FC Arsenal und Real Madrid und lernte unter anderem von Carlo Ancelotti.

Die Mannschaft

Natürlich hat sich das Gesicht der Selecao in den vergangenen vier Jahren verändert. Neue Stars wie Philippe Coutinho vom FC Barcelona sind hinzugekommen. Mit Garbriel Jesus von Manchester City haben die Brasilianer nun wieder einen Topstürmer. Auch einige Leistungsträger von 2014 sind noch dabei.

Aber starke Individualisten hatten die Brasilianer schon immer. Ihnen fehlten allerdings zuletzt das taktische Verständnis und die mannschaftliche Geschlossenheit. So kam es auch zustande, dass sie im WM-Halbfinale gegen Deutschland auseinanderbrachen. Das hat Tite geändert. Er formte aus starken Einzelspielern ein Team, das taktisch diszipliniert auftritt. Plötzlich arbeiten die Stürmer mit nach hinten, das war früher bei den Südamerikanern undenkbar.

Der Superstar

+ Neymar © afp/dpa Wie damals ist Neymar der Superstar der Selecao. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Heute sind die Brasilianer weniger abhängig von ihm, als sie es früher waren. Das Team fiel bei der WM 2014 in Schockstarre, als ihr Superstar sich im Viertelfinale gegen Kolumbien verletzte und gegen Deutschland ausfiel.

Auch am Dienstag in Berlin wird Neymar den Brasilianern fehlen, aber diesmal werden sie es besser verkraften. Die spannende Frage vor der Weltmeisterschaft ist, ob es Trainer Tite schafft, Superstar Neymar in sein funktionierendes Team einzubinden. Wenn ja, zählen die Südamerikaner zu den Favoriten auf den WM-Titel.

Das Selbstvertrauen

Das 1:7 gegen Deutschland werden die Brasilianer so schnell nicht vergessen, aber das Selbstbewusstsein ist längst zurück. Dazu trugen die Erfolge in der jüngsten Vergangenheit bei. Die mit Neymar verstärkte U21 sicherte sich im eigenen Land 2016 Olympia-Gold. Ebenso beeindruckend waren die Leistungen in der südamerikanischen WM-Qualifikation. Die Selecao gewann die Quali mit zehn Punkten Vorsprung und musste in 18 Partien nur eine Niederlage hinnehmen. Ihre gute Form bewiesen die Südamerikaner am Freitag, als sie in Russland 3:0 gewannen.

Eines könnte das Selbstbewusstsein vor der WM weiter stärken und das 1:7 weiter vergessen lassen. Ein Sieg gegen Deutschland.