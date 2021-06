Deutschland gegen Ungarn im Live-Ticker: Bayern-Kollege ersetzt Müller und feiert EM-Startelfdebüt

Drittes EM-Spiel in München

Am Mittwochabend geht es fürs DFB-Team um den Einzug ins Achtelfinale. Gegen die Ungarn könnte unter Umständen sogar der Gruppensieg klar gemacht werden.

Deutschland - Ungarn -:- (-:-) | Mittwoch, 21.00 Uhr

Das DFB-Team kann sich heute mit einem Sieg gegen die Ungarn für das Achtelfinale qualifizieren.

Sogar der Gruppensieg ist noch möglich, bei einer Niederlage droht eventuell das Aus in der Vorrunde.

Deutschland - Ungarn -:- (-:-)

Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Gnabry, Sané Aufstellung Ungarn: Gulacsi - Nego, Botka, Orban, At. Szalai, Fiola - Kleinheisler, Nagy, Schäfer - Ad. Szalai, Sallai Tore:

Update, 20.48 Uhr: Die Spieler haben ihr Aufwärm-Programm im Münchner Starkregen fast absolviert. Ältere Fans der Nationalmannschaft würden den Regen, also das sogenannte „Fritz-Walter-Wetter“, als gutes Vorzeichen verstehen. Bereits beim letzten Pflichtspiel gegen die Ungarn regnete es, damals war Fritz Walter noch aktiv. Die Partie ging später als „Wunder von Bern“ in die Fußball-Geschichte ein, mit 3:2 gewann Deutschland im Finale der WM 1954 gegen Puskas und Co.

Update, 20.35 Uhr: Etwas weniger als eine halbe Stunde noch, bis Schiedsrichter Sergej Karassjow das Duell zwischen der deutschen Elf und Ungarn anpfeift. Die Löw-Elf hat mit dem russischen Referee nicht allzu gute Erfahrungen gemacht, Ende März leitete er das WM-Quali-Spiel gegen Nordmazedonien. Gegen den krassen Außenseiter musste die deutsche Elf eine peinliche 1:2-Niederlage einstecken. Nun hofft der Bundestrainer, dass sich dies nicht wiederholt.

EM 2021: Deutschland gegen Ungarn im Live-Ticker - vier Bundesliga-Profis in der ungarischen Startelf

Update, 20.23 Uhr: Die Spannung in der Allianz Arena steigt, noch etwas mehr als eine halbe Stunde bis zum Anstoß des letzten Gruppenspiels der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Über dem Stadion in Fröttmaning gibt es aktuell einen Wolkenbruck, es regnet wie aus Kübeln. Ob sich das für die technisch beschlagene deutschen Mannschaft als Vorteil entpuppt, wird sich ab 21 Uhr zeigen.

Update, 20.09 Uhr: Noch etwas weniger als eine Stunde bis zum Anstoß! Bei den Ungarn stehen vier Bundesliga-Profis in der Startelf. Keeper Peter Gulacsi und sein Innenverteieiger Willi Orban standen mit Leipzig im Pokal-Finale, die beiden Stürmer Roland Sallai und Adam Szalai konnten für Freiburg und Mainz einige Treffer erzielen. Die Bundesliga-Profis beim DFB-Team sollten also gewarnt sein.

Update, 19.55 Uhr: Nun ist die Aufstellung des deutschen Teams da! Joachim Löw setzt weitert auf sein Grundgerüst aus den ersten zwei Partien, für den verletzten Thomas Müller wird Leroy Sané auflaufen, dementsprechend rückt ein anderer Offensivspieler in die Mitte. Die offene Frage bleibt also, ob Serge Gnabry oder Kai Havertz auf die Müller-Position rückt.

EM 2021: Deutschland gegen Ungarn im Live-Ticker - sorgt Löw für Überraschung im Kader?

Update, 19.40 Uhr: In wenigen Minuten wird die Aufstellung der deutschen Mannschaft verkündet. Da Thomas Müller verletzt fehlen wird, muss sich Bundestrainer Jogi Löw nun etwas einfallen lassen. Ersetzt ihn der zentrale Leon Goretzka oder geht Kai Havertz in die Mitte? Bald wird die Startelf veröffentlicht, wir fangen diese im Ticker auf.

Update, 19.20 Uhr: Zieht die deutsche Mannschaft heute Abend ins Achtelfinale der Fußball-EM ein? In etwas mehr als eineinhalb Stunden steht das entscheidende letzten Gruppenspiel gegen die Ungarn an, mit einem Sieg oder einem Remis wäre Deutschland weiter. Im Falle einer Niederlage müsste man auf die Franzosen hoffen, die es im Parallelspiel mit Portugal zu tun bekommen.

EM 2021: Deutschland gegen Ungarn im Live-Ticker - alle Tabellenpositionen für Deutschland möglich

München - Am Mittwochabend wird es ernst für Jogi Löw und seine Jungs. Gegen die robusten und leidenschaftlich kämpfenden Ungarn, die Weltmeister Frankreich am vergangenen Samstag ein 1:1 abtrotzten, muss ein Sieg her, um sicher in die K.o.-Phase vorzudringen. Das deutsche Team könnte unter Umständen sogar nach Abschluss des letzten Spieltags als Gruppensieger hervorgehen, auch ein direktes Ausscheiden aus dem Turnier wäre heute möglich.

EM 2021: Deutschland gegen Ungarn im Live-Ticker - alles noch möglich in Gruppe F

Die Ausgangslage vor der Partie ist klar: Frankreich führt die Tabelle mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:1 an, dahinter rangiert die deutsche Mannschaft mit drei Zählern und 4:3 Toren, dicht gefolgt von den Portugiesen mit 3 Punkten und 5:4 Treffern. Nur einen Punkt haben die Ungarn geholt, im Falle eines überraschenden Siegs in der Allianz Arena könnten sich die Puskas-Erben jedoch noch fürs Achtelfinale der Europameisterschaft* qualifizieren.

Deutschland wäre mit einem Dreier durch und müsste nicht mehr auf das Ergebnis aus dem Parallelspiel achten, im Falle eines Remis wäre das direkte Weiterkommen über die ersten beiden Plätze gefährdet. Im Falle einer Niederlage für das deutsche Team und einem Sieg oder einem Remis der Portugiesen im Parallelspiel wäre Deutschland als Vierter ausgeschieden.

Um auch gegen die Ungarn erfolgreich zu sein, muss die DFB-Elf eine ähnliche Leistung wie beim 4:2-Sieg über die Portugiesen abrufen, besonders Verteidiger Robin Gosens machte dabei auf sich aufmerksam. Doch das Kollektiv überzeugte und löste eine kleine Euphoriewelle aus, die deutschen Fans werden darum in der Münchner Arena alles geben und ihr Team gegen den vermeintlich schwächsten Gegner der Vorrunde anfeuern.

EM 2021: Deutschland gegen Ungarn im Live-Ticker - Regenbogen-Diskussionen im Vorfeld der Partie

Vor dem Spiel sorgte eine UEFA-Entscheidung für Empörung, wonach die vom Verband angemietete Allianz Arena nicht in den Regenbogenfarben leuchten dürfe*. Ursprünglich sollte damit ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt werden, der UEFA war der Zusammenhang allerdings zu politisch. Hintergrund zur angedachten Aktion ist ein umstrittenes Gesetz in Ungarn, das die Informationsrechte von Jugendlichen mit Blick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach sich für die Aktion aus. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA