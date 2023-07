Deutschland will bei Frauen-WM um Titel spielen – alle Infos zum DFB-Team

Von: Nils Wollenschläger

Deutschland will bei der Frauen-WM 2023 für Furore sorgen. Kader, Spielplan und TV-Übertragung – hier finden Sie alle Infos zur Weltmeisterschaft:

Trotz einer durchwachsenen Vorbereitung will Deutschland bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland um den Titel spielen. Bisher wurden die DFB-Frauen 2003 und 2007 Weltmeister.

Deutschland bei Frauen-WM 2023 – HEIDELBERG24 hat alle Infos zum DFB-Kader, Spielplan und zur TV-Übertragung.

Die WM wird am 20. Juli eröffnet. Das Finale findet am 20. August in Sydney statt. (nwo)