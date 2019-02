Amateurkongress in Kassel: DFB-Präsident Grindels große Grundsatzrede

Im Kasseler Hotel La Strada tagt an diesem Wochenende der Fußball-Amateurkongress. Zum Auftakt sprach DFB-Präsident Reinhard Grindel. Wir waren vor Ort.

16 Minuten hatte Reinhard Grindel am Ende überzogen. Zumindest laut Programmübersicht. Der DFB-Präsident holte beim Fußball-Amateurkongress im Kasseler Hotel La Strada zur großen Grundsatzrede aus. Der 57 Jahre alte Hamburger war die Hauptattraktion zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung.

Ob Grindel auch mehr Zeit als erster Mann beim Deutschen Fußball-Bund bekommt, wird sich im September zeigen. Dann stehen die Präsidentschaftswahlen an. Der Amtsinhaber hat bereits angekündigt, dass er sich wieder zur Wahl stellen wird. Jetzt ist in Grindel aber erst einmal in Kassel. Dort, wo vor sieben Jahren auch der bislang letzte Amateurkongress stattgefunden hatte.

Der Präsident sagte gleich zu Beginn, dass der Stellenwert des Amateurfußballs beim DFB derzeit so hoch sei wie noch nie. Und er lieferte eine amüsante Begründung: Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, habe schließlich gesagt, dass beim DFB nur Amateure am Werk seien. Damit brachte er die rund 300 Teilnehmer zum Lachen. Dann wurde Grindel aber ernst.

Sein Vortrag glich einer Rundreise durch die Problemfelder der „Basis“, wie er es selbst nannte. Man wolle wieder Spielerpersönlichkeiten haben, Talente müssten sich dafür eigenständiger entwickeln. Das Ehrenamt sei unersetzlich, sagte der Präsident. Der Fußball sei aber auch eine der günstigsten Sportarten. Man könne nicht erwarten, dass ein Vereinstrainer Aufgaben der Eltern übernehme. Andererseits hätte sich schon gezeigt, dass mehr Leistung und höhere Mitgliedsbeiträge nicht zwangsläufig zu Austritten führen würden.

Die Montagsspiele in der Bundesliga hätten nicht nur einen kommerziellen Hintergrund, erklärte Grindel. Dadurch wolle man auch den Sonntag als Spieltag der Amateure stärken. Schiedsrichter zu finden, sei keine Verbandsaufgabe, sondern eine der Vereine – die hätten schließlich allein das Wissen, wer dafür in Frage kommt.

Ein großes Thema waren auch die fehlenden Fußballplätze. Die zehn Standorte der Heim-EM 2024 nahm Grindel in die Pflicht. Sie sollten die Einnahmen durch die EM auch in Sportplätze reinvestieren. Insgesamt sei es ein Problem, dass durch fehlende Plätze Talente verloren gingen, weil Spieler deswegen weggeschickt würden.

Dann setzte sich Grindel wieder an seinen Tisch in der zweiten Reihe. An einen, an dem durchweg der Anzug als Kleidungsstück diente. Nicht selbstverständlich, denn am Kongress nimmt ein gemischtes Publikum teil – über DFB-Funktionäre, Vertreter der Landesverbände bis hin zu Vereinsmitgliedern. Hemd und Krawatte sowie Kapuzenpulli – alles dabei. Am Wochenende wird Bundestrainer Joachim Löw erwartet.

Und während Ex-Spieler Tobias Rau gerade in der Maske saß und für seine Diskussionsrunde, die am Nachmittag folgte, zurechtgemacht wurde, lief unten im Saal ein Einspieler, in dem ARD-Kommentator Tom Bartels den Amateurfußball in Zahlen genauer vorstellte. Der Tom Bartels, der 2014 das WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien kommentierte. Irgendwie schweifte auch Grindel in seiner Rede immer mal wieder zum großen Fußball ab. Aber er betonte dann schnell: Eigentlich soll es an diesem Wochenende ja um die Amateure gehen.