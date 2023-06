Zoff zwischen FC Bayern und DFB-Frauen vor der WM – Verband spricht von „Wortbruch“

Von: Stefan Schmid

Kurz vor dem Beginn der Vorbereitung auf die Frauen-WM kracht es ordentlich zwischen dem DFB und FC Bayern. Die Vorwürfe vonseiten des Verbandes wiegen schwer.

Frankfurt/Main - Eigentlich sollte am Rande der Bekanntgabe des erweiterten WM-Kaders für die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft der Blick in Richtung erfolgreiches Turnier gehen. Doch statt Kampfansagen waren vor allem negative Stimmen in Richtung FC Bayern zu hören. Zwischen Verein und Verband gibt es massive Unstimmigkeiten, was die Abstellung der Spielerinnen anbelangt, gar von „Wortbruch“ und verspieltem Vertrauen ist die Rede.

Erweiterter Frauen-WM-Kader Tor: Ann-Katrin Berger (Chelsea FC), Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Ena Mahmutovic (MSV Duisburg) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch (alle VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken (beide Eintracht Frankfurt), Sarai Linder (TSG Hoffenheim), Carolin Simon (FC Bayern) Mittelfeld: Jule Brand, Svenja Huth, Lena Lattwein, Lena Oberdorf (alle VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Chantal Hagel, Paulina Krummbiegel (beide TSG Hoffenheim), Melanie Leupolz (Chelsea FC), Sydney Lohmann, Lina Magull (beide FC Bayern) Sturm: Nicole Anyomi, Laura Freigang (beide Eintracht Frankfurt), Klara Bühl, Lea Schüller (beide FC Bayern), Alexandra Popp, Tabea Waßmuth (beide VfL Wolfsburg)

DFB wegen Last-Minute-Meinungsänderung des FCB erzürnt

Ab dem 20. Juni, genau einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, will das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im „HomeGround“ in Herzogenaurach mit der Grundsteinlegung für eine erfolgreiche WM beginnen. Mit dabei sind aber zunächst nur 23 der 28 in den vorläufigen Kader berufenen Spielerinnen. Die fünf vom FC Bayern berufenen Akteurinnen stoßen erst drei Tage später, am 23. Juni, hinzu. Gar nicht hinzukommen wird FCB-Spielerin Giulia Gwinn, die nicht in den erweiterten Kader berufen wurde.

Grund für die verspätete Anreise der FCB-Spielerinnen ist, dass die Münchner erst ab dem 23. Juni Spielerinnen für das Nationalteam abstellen. Laut dem DFB geschieht dies entgegen zunächst getroffener Zusagen. Erst am Dienstagabend, am Tag vor der Bekanntgabe des Kaders, sei die Absage des FCB beim DFB eingegangen. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, zeigte sich sichtlich angefressen. „Der Zeitpunkt ist einfach erschreckend“, so dessen Reaktion am Rande der Kader-Bekanntgabe.

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg sieht Vertrauen beschädigt

Chatzialexiou beließ es nicht bei einer Beschwerde ob des Zeitpunktes der Bayern-Entscheidung. „Sie haben Wortbruch begangen. Für mich ist das sehr, sehr enttäuschend. Die Gründe sind für uns nicht nachvollziehbar“, zog er weiter über die Verantwortlichen des FC Bayern her. „Das führt einen Teil unserer Vorbereitung ad absurdum. Das ist uns gegenüber nicht wertschätzend und respektlos gegenüber den anderen Vereinen.“

Auch Bundestrainerin Voss-Tecklenburg, die einen Vertrauensbruch durchscheinen lässt, war keineswegs über das Vorgehen der Münchner begeistert: „Dieses Thema kann ich nicht fünf, sechs Wochen spielen, bevor die WM losgeht. Nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir ein klares Agreement hatten. Wo wir über Verlässlichkeit reden, über Vertrauen.“ Nicht mit dem kompletten Kader in die Vorbereitung starten zu können, brächte „auf vielen Ebenen“ bereits abgeschlossen Pläne durcheinander, so die Trainerin.

FC Bayern beruft sich im Streit mit DFB auf FIFA-Vorgaben

Der FC Bayern hingegen verteidigt sein Vorgehen und beruft sich dabei auf Vorgaben der FIFA und der europäischen Klubvereinigung ECA, die das Abstellungsdatum 23. Juni empfehlen würden. Gegenüber dem Sport-Informations-Dienst teilte der Verein mit, dass „diese neue Entscheidung, die Nationalspielerinnen des FC Bayern erst vom 23. Juni an für den DFB abzustellen, im Kern auf Rücksicht auf ihre (Anm. d. Red.: die Spielerinnen) Gesundheit getroffen“ wurde.

Alle anderen Vereine, für die deutsche Nationalspielerinnen auflaufen, stellen ihre Akteurinnen ab dem 20. Juni ab. Auch der VfL Wolfsburg, der im Gegensatz zu den Bayern mit dem Champions-League-Finale am 3. Juni noch ein Spiel bestreiten muss, gibt seine Spielerinnen pünktlich zur gemeinsamen WM-Vorbereitung frei. (sch)