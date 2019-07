DFB plant Revolution im Kinderfußball: Weniger Spieler, mehr Tore, keine Torhüter

Die Spielformen von der G- bis zur E-Jugend sollen revolutioniert werden. Darüber informierte Markus Hirte, Leiter DFB-Talentförderung, beim Internationalen Trainer-Kongress in Kassel.

„Kinder müssen abspielen, sie dürfen sich nicht mehr im Dribbeln ausprobieren. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen.“

Diese Worte stammen von Ex-Fußball-Profi Mehmet Scholl. Gesagt hat er sie Ende 2017. Er kritisierte damit die Trainerausbildung des DFB. Ob es Scholls Aussagen waren oder es das Bestreben schon länger gab, sei dahingestellt. Auf jeden Fall will der DFB nun etwas tun. Ein Überblick der Ideen:

+ Markus Hirte, Leiter DFB-Talentförderung © Dieter Schachtschneider Hirte formuliert es so: Die Kinder spielen derzeit auf große Tore, viele stehen draußen oder nehmen nicht am Spiel teil, wir haben riesige Spielfelder. Die Wettbewerbsform muss sich den Kindern anpassen, nicht die Kinder dem Wettbewerb.“ Derzeit sei es so, dass bis zur A-Jugend 50 Prozent der Spieler mit dem Fußball wieder aufhören, sagt der 56-Jährige. Daraus entstanden sind zwei Leitfragen beim DFB: Was muss ein Topspieler in Zukunft können? Und: Wie vermittele ich Fußball als Life-Time-Sport, also als Sport für das ganze Leben.

Laut Hirte sollten alle Kinder ausreichend Spielzeit bekommen, es soll für jedes von ihnen einen hohen Anteil an Torschüssen, Dribblings und Aktionen geben, Erfolgserlebnisse seien wichtig. „Die Wettbewerbsform muss an den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse der Altersstufe angepasst werden, weil sie auch das Training bestimmt.“

Kleinere Teams, mehr Tore

Wie soll das funktionieren? Der DFB hat dafür grundsätzlich folgende Antworten: kleinere Teams, Spiel auf vier Tore, keine Torhüter, keine Schiedsrichter, nicht eine Partie am Wochenende, sondern mehrere in Turnierform. Konkret heißt das: In der G-Jugend sollen die Spiele in Zukunft im Modus zwei gegen zwei oder drei gegen drei ausgetragen werden. Gespielt wird auf einem Achtel des Platzes sowie auf vier Mini-Tore. Und: Es gibt keine Torhüter.

In der F-Jugend kann überlegt werden, ob ein Spieler bestimmt wird, der den Ball mit der Hand spielen darf. Ab der E-Jugend gibt es dann Torspieler. Ein Problem ist das laut dem DFB nicht, da in diesem Alter Bewegungserfahrung und Spaß und Freude am Fußball im Mittelpunkt stünden.

In der F- und E-Jugend gibt es leichte Änderungen. Zunächst im Modus drei gegen drei oder fünf gegen fünf (F-Jugend), dann fünf gegen fünf oder sieben gegen sieben. Auch der Einsatz von Kleinfeldtoren mit tieferen Latten ist möglich. Diese sollen Treffer verhindern, die nur fallen, weil der Torhüter nicht an den Ball kommt. Die Spielfelder wachsen mit der Mannschaftsgröße. Durch diese Änderungen sollen leistungsschwächere und körperlich unterlegene Kinder wortwörtlich am Ball bleiben und nicht den Spaß verlieren.

Mehr Erfolgserlebnisse

Die Turniere mit bis zu sieben Spielen gestalten sich so: Wer gewinnt, geht einen Platz weiter, wer verliert einen zurück. „So sind die Leistungsunterschiede kleiner, jeder hat mal ein Erfolgserlebnis. Und die Kinder lernen das Gewinnen und Verlieren. Aber die Niederlagen bleiben nicht im Kopf“, sagt Hirte. Ergebnisse und Tabellen fallen dagegen komplett weg.

In Bayern wird der Modus schon länger getestet. Zehn weitere Landesverbände – Hessen ist dabei, Niedersachsen nicht – starten nun in eine Pilotphase. Sie testen die neuen Spielformen, sind aber nicht verpflichtet, diese umzusetzen. Der DFB hofft, dass sich ab der Saison 2020/2021 dann alle Vereine beteiligen. Mehmet Scholl könnte das alles freuen. Denn laut Hirte wird so trainiert, individuelle und kreative Lösungen zu finden. Mehr Straßenfußballer, weniger Systemfurzer.