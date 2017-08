DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker - Kommt es zu ersten Kracher-Partien?

Die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal steht an.

Auf wen treffen die Top-Favoriten FC Bayern und Borussia Dortmund in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2017/18? Kommt es bereits zu Kracher-Partien? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

+++ Hallo und herzliche willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals 2017/18. Insgesamt 32 Mannschaften haben die erste Runde überstanden - doch selbstverständlich gab es, da der Pokal ja bekanntlich seine eigenen Gesetze hat, bereits Überraschungen. Sowohl der FC Augsburg, der gegen den FC Magdeburg das Nachsehen hatte, also auch der Hamburger SV, der sich gar in Überzahl gegen den VfL Osnabrück blamierte, sind nicht mehr dabei. Doch auf welche Mannschaften treffen Top-Favoriten wie der FC Bayern München oder auch Borussia Dortmund? Und kommt es bereits zu einem echten Kracher zwischen zwei Spitzenteams? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es, wenn ab 18 Uhr die Paarungen gezogen werden.

Die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals 2017/18: So funktioniert die Auslosung

Für die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals 2017/18 gibt es zwei Lostöpfe. Im ersten Topf sind die Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga gesetzt. Im zweiten Topf, dem sogenannten Amateurtopf, finden sich alle weiteren Mannschaften wieder. Bei der Ziehung der Paarungen wird, analog zur ersten Runde, immer mit einem Los aus dem Amateurtopf gestartet, danach wird ein entsprechender Gegner aus dem Profi-Bereich (dem ersten Lostopf) gezogen. Wenn der Amateurtopf leer ist, wird nur noch aus dem Profitopf gezogen. Die jeweils erstgenannte Mannschaft hat dabei das Heimrecht. Mannschaften aus dem Amateurtopf haben im DFB-Pokal derweil ein prinzipielles Heimrecht.

Als Losfee wird bei der diesjährigen Ziehung der zweiten Runde die Komikerin Carolin Kebekus agieren, der offizielle Ziehungsleiter wird Stefan Kuntz, der Trainer der U-21-Nationalmannschaft sein. Wie Sie die Auslosung live im TV und im Live-Stream verfolgen, hat derweil tz.de* für Sie zusammengefasst.

Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals 2017/18: Das sind die beiden Lostöpfe

Der erste Lostopf für die zweite Runde des DFB-Pokals 2017/18:

Mannschaft Ligazugehörigkeit Hertha BSC Berlin 1. Bundesliga SV Werder Bremen 1. Bundesliga Borussia Dortmund 1. Bundesliga Eintracht Frankfurt 1. Bundesliga SC Freiburg 1. Bundesliga Hannover 96 1. Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim 1. Bundesliga 1. FC Köln 1. Bundesliga RB Leipzig 1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 1. Bundesliga FSV Mainz 05 1. Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1. Bundesliga FC Bayern München 1. Bundesliga VfB Stuttgart 1. Bundesliga VfL Wolfsburg 1. Bundesliga FC Schalke 04 1. Bundesliga 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga Dynamo Dresden 2. Bundesliga Holstein Kiel 2. Bundesliga FC Heidenheim 2. Bundesliga FC Kaiserslautern 2. Bundesliga SSV Jahn Regensburg 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga FC Ingolstadt 2. Bundesliga Greuther Fürth 2. Bundesliga Union Berlin 2. Bundesliga VfL Bochum 2. Bundesliga

Der zweite Lostopf für die zweite Runde des DFB-Pokals 2017/18:

Mannschaft Ligazugehörigkeit 1. FC Magdeburg 3. Liga VfL Osnabrück 3. Liga SC Paderborn 3. Liga SV Wehen Wiesbaden 3. Liga 1. FC Schweinfurt 05 Regionalliga Bayern tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

sdm