Live-Ticker: Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal - kommt es zu Lokalderbys?

Am Freitag blicken die Fans nach Dortmund, denn dort wird die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 ausgelost. Wir berichten im Live-Ticker.

Die Auslosung der ersten Hauptrunde findet am 8. Juni um 22.00 Uhr statt.

Gespielt wird von 17. bis 20. August 2018; das Finale steigt am 25. Mai 2019 in Berlin.

Titelverteidiger im DFB-Pokal ist Eintracht Frankfurt.

In fünf Städten könnte es in Runde eins zu Lokalderbys kommen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Auslosung der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19! Diese wird am Freitagabend im Anschluss an den WM-Test der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien im Rahmen des „ARD-Sportschau-Club“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund vorgenommen. Als Los-Fee fungiert Schauspielerin Palina Rojinski, die während der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) als ARD-Reporterin arbeitet.

Insgesamt treten 64 Mannschaften an, die in 63 Partien die beiden Finalisten des zweitwichtigsten deutschen Fußball-Wettbewerbs ermitteln werden. Die erste Runde wird vom 17. bis 20. August ausgetragen, alle Vereine ab der 3. Liga haben dabei Heimrecht und treffen auf Teams aus der 1. und 2. Bundesliga.

Die spannendste Frage lautet wie immer: Welches Amateurteam bekommt den großen FC Bayern zugelost? Der klassentiefste Teilnehmer kommt im DFB-Pokal 2018/19 aus Südbaden. Der sechstklassige SV Linx qualifizierte sich überraschend mit einem 2:1-Erfolg über den höherklassigen FC 08 Villingen im Verbandspokal-Finale zum zweiten Mal nach 1994 für den DFB-Pokal.

Trifft der TSV 1860 auf den FC Bayern oder Chemie auf RB Leipzig?

Besonders spannend wird es in München, Berlin, Köln, Leipzig und Bremen, denn dort könnte es zu Lokalderbys kommen. In der bayerischen Landeshauptstadt ist ein Duell des in die 3. Liga aufgestiegenen TSV 1860 mit dem FC Bayern möglich, in der Bundeshauptstadt könnte der viertklassige BFC Dynamo auf Hertha BSC oder Union Berlin treffen. In Köln ist das Duell SV Viktoria gegen 1. FC Köln, in Bremen die Partie BSC Hastedt gegen den SV Werder ein mögliches Los. Erhöhte Brisanz hätte auch ein Derby zwischen Fünftligist Chemie Leipzig und RB Leipzig.

DFB-Pokal 2018/19: Aus diesen Töpfen wird gezogen

Topf Amateure: SpVgg Greuther Fürth, FC Erzgebirge Aue, 1. FC Magdeburg, SC Paderborn 07, Eintracht Braunschweig, 1.FC Kaiserslautern, Karlsruher SC, SV Wehen Wiesbaden, 1. CfR Pforzheim, TSV 1860 München, Energie Cottbus, Hansa Rostock, FC Carl-Zeiss Jena, 1. FC Schweinfurt 05, BFC Dynamo Berlin, TSV Steinbach, FC Viktoria Köln, Rot-Weiß Oberhausen, SV Drochtersen/Assel, SSV Jeddeloh II, SV Elversberg, SC Weiche Flensburg 08, Wormatia Worms, SV Rödinghausen, SSV Ulm 1846, BSC Hastedt, TuS Dassendorf, Rot-Weiß Koblenz, BSG Chemie Leipzig, 1, FC Lok Stendal, TuS Erndtebrück, SV Linx.

Topf Profis: FC Bayern München, FC Schalke 04, TSG 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC, Werder Bremen, FC Augsburg, Hannover 96, 1. FSV Mainz 05, SC Freiburg, VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg, Hamburger SV, 1. FC Köln, Holstein Kiel, Arminia Bielefeld, SSV Jahn Regensburg, VfL Bochum, MSV Duisburg, 1. FC Union Berlin, FC Ingolstadt 04, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, FC St. Pauli, 1. FC Heidenheim, Dynamo Dresden.

