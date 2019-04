Pokal-Wahnsinn in der Allianz-Arena: Bayern schlägt Heidenheim 5:4

Dramatisches Viertelfinale

Artistisch: Münchens Thomas Müller erzielt in dieser Szene den 2:2-Ausgleich für die Bayern. Marnon Busch kann nur zuschauen.

Wahnsinn, was sich am Mittwochabend in der Allianz-Arena abgespielt hat. Im Viertelfinale des DFB-Pokals siegte der FC Bayern München knapp mit 5:4 gegen Zweitligist Heidenheim.