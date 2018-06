Pokalpartien ausgelost: Titelverteidiger Frankfurt reist in den Süden - Köln in Berlin

Nürnberg trifft auf größten Außenseiter

Die Titelverteidigung startet in Ulm: Eintracht Frankfurt bekommt es in der ersten Pokalrunde mit einem Ex-Bundesligisten zu tun.

Die Auslosung der ersten Pokalrunde 2018/2019 hat einige interessante Partien hervorgebracht. Eintracht Frankfurt tritt in Ulm an, der FC Bayern reist nach Niedersachsen. Köln ist in Berlin gefordert.