DFB-Pokal-Halbfinale: Termin für FC Bayern gegen Frankfurt festgelegt - Politik gibt Go 

Die Fußball-Bundesliga* wird fortgesetzt.

wird fortgesetzt. Auf Spieler und Trainer kommen jedoch strenge Regeln zu. Die Maskenpflicht für Trainer wurde nun jedoch wieder gekippt.

Ein Corona-Fall beim Chemnitzer FC wirft die Pläne des DFB für den Neustart in der 3. Liga nun weiter zurück. Dafür scheint es im DFB-Pokal Fortschritte zu geben.

Update vom 19. Mai, 15.29 Uhr: Nach dem Neustart in der Bundesliga steht auch dem Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt aus politischer Sicht nichts mehr im Weg.

Das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschloss bei einer Sitzung am Dienstag, die Austragung der Partie am 9. oder 10. Juni in der Allianz Arena* zu erlauben. „Das ist eine gute Nachricht“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller, der jüngst scharf von FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge attackiert wurde.

DFB-Pokal: Halbfinale zwischen FC Bayern und Eintracht Frankfurt im Juni?

Nachdem die 1. und 2. Liga bereits wieder gestartet waren, wertete Florian Herrmann, der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, die jüngsten Konzepte des Profifußballs als bewährt. „Deshalb werden wir entsprechend unsere bayerische Verordnung anpassen.“ Er ergänzte, dass im Freistaat dann neben dem Pokalspiel auch Partien der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga wieder gespielt werden können.

Eine bundesweite Erlaubnis der Politik für diese Wettbewerbe gibt es noch nicht. Wie und wann genau gespielt wird, das liegt nun am DFB. Herrmann gab außerdem bekannt, dass auch die Basketball-Bundesliga wieder spielen darf.

Nächster Corona-Alarm: Drei Profis in Quarantäne - Erneuter Rückschlag für DFB

Update vom 19. Mai, 13.05 Uhr: Das erste Bundesliga-Wochenende nach dem Restart ist geglückt. Die Probleme waren überschaubar, aber: Beim Montagsspiel haperte es gewaltig - Streaming-Anbieter Amazon Prime patzte bei seiner Premiere.

Update vom 18. Mai, 13.08 Uhr: Den einen oder anderen Stolperstein gab es noch, alles in allem hat der Bundesliga-Neustart am Wochenende aber gut funktioniert. Bis auf die Partie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden (Absage wegen Corona-Quarantäne bei den Sachsen) konnten alle Spiele wie geplant durchgeführt werden. Am Montagabend treffen dann noch Werder Bremen und Bayer Leverkusen aufeinander.

Und sonst? Wie geht es beispielsweise mit der 3. Liga weiter? Erste Pläne für einen Neustart am 26. Mai wurden bereits auf Eis gelegt. Und es scheint so, als würde der Ball so schnell auch nicht rollen. Denn: Noch vor der geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs wirft ein positiver Corona-Test beim Chemnitzer FC die Pläne weiter zurück.

Chemnitzer FC: Positiver Corona-Test - 3. Liga weiter in der Warteschleife

Der neue Hygienebeauftragte des CFC, Jörg-Uwe Fischer, führte zuletzt 40 Tests durch. Bei der am Samstag vorgenommenen zweiten Testreihe wurde das Virus bei einem Profi nachgewiesen. Das bestätigte der Klub am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten der MDR und Tag24 darüber berichtet. Der betreffende Spieler sei umgehend in eine 14-tägige häusliche Quarantäne gegangen, sagte ein Vereinssprecher. Zudem müssen zwei weitere Akteure in Quarantäne, die zwar negativ getestet worden waren, aber in Kontakt zu dem positiven Spieler standen. Alle drei sind symptomfrei. Bei der ersten Testung am Donnerstag waren noch alle Spieler negativ gewesen.

Ein Spieler des #ChemnitzerFC wurde positiv auf Covid-19 getestet.



Zwei weitere Spieler müssen nach eingehender Kontaktanalyse durch das Gesundheitsamt ebenfalls in häusliche Quarantäne.



Alle Spieler zeigen sich derzeit symptomfrei. https://t.co/FZr75wrWaI #CFC #3Liga pic.twitter.com/5nx82a3xUE — Chemnitzer FC (@ChemnitzerFC) May 18, 2020

„Wir sehen, wie schnell sich die Sachlage ändern kann“, sagte CFC-Sportdirektor Armin Causevic in einer Vereinsmitteilung. „Die engmaschigen Proben erfüllen somit ihren angedachten Sinn. Wir sind dank der regelmäßigen Testungen sehr schnell in der Lage, die Betroffenen von der Mannschaft zu isolieren, die anderen Spieler, Trainer und Betreuer bestmöglich zu schützen und uns somit weiter konzentriert auf die mögliche Fortsetzung der laufenden Saison vorzubereiten“, erklärte Causevic. Nach Überprüfung und Einschätzung des Gesundheitsamtes kann der CFC wie geplant an diesem Dienstag ins Mannschaftstraining einsteigen.

Damit kommt der DFB, der jüngst scharf von Karl-Heinz Rummenigge kritisiert wurde, bei seiner Terminplanung immer weiter in die Bredouille. Wann die Spielzeit fortgesetzt werden kann, ist weiter unklar. Immer mehr spricht nun für eine Verlängerung der Saison bis in den Juli herein.

Wann dürfen Fans wieder ins Stadion? Mediziner macht Hoffnung mit bisher wenig diskutierter Idee

Update vom 16. Mai, 11.48 Uhr: Wenn in wenigen Stunden die Bundesliga wieder losgeht, werden Zuschauer im Stadion fehlen. Die Wiederuafnahme des Spielbetriebs geschieht bekanntlich nur in Form von Geisterspielen. Doch wie lange müssen Fußball-Fans noch auf den Stadionbesuch warten? Ein Mediziner wartete nun mit positven Nachtrichten auf.

Der Pharmakologe und Sportmediziner Fritz Sörgel hält zumindest Spiele mit einer geringen Anzahl an Zuschauern für bald möglich. „Ich sehe die Möglichkeit der schrittweisen Anpassung“, sagte er im Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstagsausgabe).

Sörgel koppelte seine Ideen an den Vergleich zur Situation in Möbelhäusern: „Ich weiß nicht genau, wie realistisch das ist, aber wenn man sagen könnte: Der Zugang von Menschen zum Stadion kann so geregelt werden wie der Zugang der Kunden zum Ikea , und es wäre möglich, im Stadion die notwendigen Abstände einzuhalten, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was dagegen einzuwenden wäre, Spiele vor reduziertem Publikum zuzulassen.“ Von Seiten der DFL gab es derartige Überlegungen bisher nicht zu hören.

+ Borussia Mönchengladbach wirkt dem Zuschauerauschuss mit Pappaufstellern entgegen. Werden die © dpa / Marius Becker Derweil sorgt ein Rechtsstreit für Ärger in der Bundesliga: Nicht jedes Spiel wird übertragen.

Bundesliga-Start nach Corona: Rolle rückwärts bei der Maskenpflicht

Update vom 15. Mai, 17.50 Uhr: Die DFL hat einen Tag vor den ersten Geisterspielen in der 1. und 2. Bundesliga die Maskenpflicht für Trainer aufgehoben. „Durch einen Mund-Nasen-Schutz würde ihre Tätigkeit als Trainer - inklusive der Erteilung von Anweisungen sowie angewandter Mimik und Gestik - erheblich eingeschränkt. Eine durchgängige Wahrung der Abstandshaltung während des Spiels erachten wir als Schutzmaßnahme für die Trainer daher als ausreichend“, sagte Direktor Ansgar Schwenken bei Bild.de. „Für alle anderen Personen auf der Ersatzbank sieht die Task Force beide Maßnahmen - Abstand und einen Mund-Nasen-Schutz - vor.“

Unterdessen hat Werder Bremen vor dem Restart der Bundesliga einen Profi für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt. Der Spieler selbst ist bislang stets negativ auf das Coronavirus getestet worden, Anfang der Woche hatte es jedoch einen positiven Fall in seinem persönlichen Umfeld gegeben. Es folgte die entsprechende Anordnung durch das Bremer Gesundheitsamt. Am kommenden Montag (20.30 Uhr) trifft das Team von Trainer Florian Kohfeldt auf Bayer Leverkusen. Auch nach dem COVID-19-Nachweis in seinem Umfeld wurde der namentlich nicht genannte Spieler noch zweimal negativ getestet, alle Mitglieder der Profimannschaft und des Funktionsteams wurden bislang insgesamt fünf Mal getestet. Es gab keinen positiven Fall.

+ Die Zeit nach Corona beginnt: Auch das Ausland schaut auf die Bundesliga, 26. Spieltag. © dpa / Jan Woitas

Neubeginn 3. Liga: Anvisierter Termin nicht mehr möglich

Update vom 15. Mai, 13.46 Uhr: Wenn am Samstag im Fußball-Oberhaus der Ball wieder rollt, können Sie bei uns live mit dabei sein. Wir berichten von den fünf Nachmittagspartien des 26. Spieltages in unserem Konferenz-Live-Ticker.

Update vom 15. Mai, 12.14 Uhr: Die 3. Liga wird die Saison nicht am 26. Mai fortsetzen. Das teilte der DFB nach einer Sitzung des Spielausschusses am Freitag mit. „Bislang liegt weiterhin keine politische und übergeordnete behördliche Freigabe für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 3. Liga vor. Vor diesem Hintergrund ist der DFB-Spielausschuss zum Ergebnis gekommen, dass der 26. Mai als angedachter Termin für den Wiedereinstieg in die laufende Saison nicht mehr möglich ist“, heißt es in der Mitteilung. Den Klubs würde damit keine mit den Bundesligen vergleichbare Vorbereitungszeit zur Verfügung stehen.

Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme könnte daher kurz nach dem 26. Mai liegen. Bisher plante der DFB, die verbleibenden elf Spieltage in ausschließlich Englischen Wochen bis Ende Juni durchzuführen. Am grundsätzlichen Ziel, die Saison zu Ende zu spielen, ändert sich nichts. Der DFB hatte seine Statuten bereits dahingehend angepasst, dass die Saison auch über den 30. Juni hinaus laufen könnte. Allerdings könnten nun diverse rechtliche Fragen aufkommen, da viele Verträge am 30. Juni enden.

DFL terminiert Bundesliga-Spieltage bis in den Juni: Schlechte Nachrichten für Bayern- und Dortmund-Fans

Update vom 15. Mai, 11.53 Uhr: Im Fußball-Oberhaus wird am Samstag die Jagd nach dem runden Leder wiederöffnet, wenn der 26. Bundesliga-Spieltag trotz Corona angepfiffen wird. In der Zweiten Liga rollt am Tag darauf wieder der Ball - wir begleiten die Partien im Konferenz-Ticker.

Update vom 14. Mai, 18.10 Uhr: Die DFL hat den weiteren Verlauf der Bundesliga*, die am Samstag wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt, terminiert. So wurden die Spieltage 27 bis 29 nun auf zwei Wochenenden verteilt, sodass sich die erste englische Woche im Corona-Spielplan anbahnt.

Corona-Restart der Bundesliga: Drei weitere Spieltage terminiert

Der 27. Spieltag wird am Freitag, dem 22. Mai, durch das Berliner Derby im Olympiastadion eröffnet, die Bayern* spielen Tags darauf gegen die Frankfurter Eintracht. Geschlossen wird der Spieltag am 24. Mai mit dem rheinischen Derby zwischen Köln und Düsseldorf.

Der 28. Spieltag wird unter der Woche ausgetragen. Am Dienstag, dem 26. Mai empfängt der BVB den FC Bayern zum Topspiel, einen Tag später fordert Meisterschaftskandidat RB Leipzig zu Hause die Berliner Hertha. Der 29. Spieltag wird wieder an einem langen Wochenende stattfinden und zieht sich bis Montag, den 1. Juni.

Am Samstag, dem 30. Mai, tritt der FC Bayern München* bei Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf an, auch der BVB hat es mit einem „Kleinen“ zu tun und reist am Tag darauf zum Westfalen-Derby nach Paderborn. RB Leipzig kann am Montag in Köln eventuell auf einen Ausrutscher der etablierten Teams antworten.

Eine Übersicht der restlichen Spieltage mit genauen Terminierungen finden Sie hier.

Corona-Restart der Bundesliga: Spieltag 26 mit spannenden Begegnungen

Update vom 14. Mai, 12.05 Uhr: Der Restart der Bundesliga am 26. Spieltag ist beschlossen - und wird an diesem Wochenende auch durchgezogen.

Im Fokus stehen freilich die Spiele der Meister-Konkurrenten, diese sind:

Borussia Dortmund - FC Schalke (Samstag, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker)*

RB Leipzig - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Union Berlin - FC Bayern München (Sonntag, 18 Uhr, hier im Live-Ticker)*

An der Tabellenspitze der Bundesliga sieht es nach dem wochenlangen Corona-Lockdown wie folgt aus:

1. FC Bayern München 55 Punkte

2. Borussia Dortmund 51 Punkte

3. RB Leipzig 50 Punkte

4. Mönchengladbach 49 Punkte

5. Bayer Leverkusen 47 Punkte

6. FC Schalke 37 Punkte

Corona-Restart der Bundesliga: Streit um Auf- und Absteiger

Update vom 13. Mai, 17.20 Uhr: Die Bundesligisten sind sich in der Frage um die Auf- und Absteiger wohl noch sehr uneinig. Das berichtet der kicker.

Demnach hätte es in der heutigen Video-Konferenz „heftige Debatten“ gegeben. Die Vereine sollen sich nun darauf geeinigt haben, die Entscheidung über den Antrag auf nächste Woche zu verschieben.

Der Antrag lautet wie folgt: „Sollte die vollständige Beendigung der Spielzeit unmöglich werden, soll dennoch am Grundprinzip eines sportlichen Auf- und Abstiegs zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga und zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga unter Beibehaltung der Anzahl von jeweils 18 Klubs festgehalten werden; im Verhältnis zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga soll das gelten, wenn auch die 3. Liga die Spielzeit in vergleichbarem Umfang wie die 2. Bundesliga absolviert hat.“

Bundesliga: Bremen und Paderborn sind wohl gegen den Antrag

Dem Bericht zufolge stimmten zehn Vereine für den Antrag und acht dagegen. Vor allem die Vereine, die sich derzeit auf den Abstiegsrängen befinden, der SV Werder Bremen und der SC Paderborn, sollen gegen den Antrag protestiert haben. „Es muss alles getan werden, damit die Konsequenzen selbst einer Notlösung nicht einseitig verteilt werden“, wird Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth zitiert.

Auch in der Frage, ob die Bundesliga tatsächlich schon am kommenden Wochenende stattfinden soll, gab es offenbar eine Gegenstimme. 17 Teams haben sich hingegen für den Re-Start am 16. Mai ausgesprochen.

Nächste große Bundesliga-Entscheidung: Finden bald Heimspiele in fremden Stadien statt?

Update vom 13. Mai, 11.15 Uhr: Zwar wird es erst am morgigen Donnerstag zu den endgültigen Beschlüssen kommen, allerdings finden heute schon die ersten Video-Konferenzen zwischen der ersten und zweiten Bundesliga statt.

Auf der Tagesordnung soll laut dem kicker unter anderem eine Satzungsänderung stehen, die Heimspiele in fremden Stadien möglichen macht. Sollte die betreffenden Klubs keine Schuld an einem zwingend notwendigen Stadion-Wechsel treffen, könne dieser von der DFL aus „übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorische und/oder sicherheitstechnischen Gründen“ kurzfristig angeordnet werden.

Bundesliga: Kommt es bald zu fünf Spielerwechseln pro Mannschaft?

Außerdem könnte für die laufende Saison 2019/2020 beschlossen werden, dass die Teams im laufenden Spiel fünf Spielerwechsel vornehmen können. Dazu haben die Trainer, wie gewohnt, dreimal die Gelegenheit, das Spiel zu unterbrechen und zusätzlich die Halbzeitpause.

Außerdem ändern sich wohl die Zeiträume der Transferfenster, die bislang vom 1. Juli bis zum 31. August und 1. Januar bis 31. Januar galten.

Die #DFL wird am Donnerstag erneut zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Clubs der #Bundesliga und 2. Bundesliga zusammenkommen ➡️ https://t.co/IVXZiQlVer pic.twitter.com/RWTEQYfuKL — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 12, 2020

Nächste große Bundesliga-Entscheidung steht bevor: Wer steigt bei Saison-Abbruch ab?

Erstmeldung vom 12. Mai 2020:

München - Das Warten hat ein Ende, die Bundesliga* wird am kommenden Wochenende mit Geisterspielen* fortgesetzt. Die DFL arbeitet nun an den letzten Details vor der Fortsetzung, bei der nächsten Mitgliederversammlung der Liga soll entschieden werden, was passiert, wenn die Saison plötzlich doch noch abgebrochen werden sollte.

Wie die Bild berichtet, will die Liga versuchen, möglichst alle Teams von ihrem ausgearbeitetem Konzept zu überzeugen. Dafür will sie zwei verschiedene Papiere getrennt voneinander vorstellen. So sollen die Teams erstens zustimmen, dass die Liga im Juni, spätestens Juli beendet werden kann.

Bundesliga: Absteiger sollen erzwungen werden

Zweitens soll bestätigt werden, dass die jeweils aktuelle Tabelle auch im Falle eines Saison-Abbruchs Bestand hat. Heißt: Sollte die Saison nach dem 29. Spieltag abgebrochen werden und Bremen und Paderborn stünden weiterhin auf den Abstiegsplätzen, würden die beiden Vereine definitiv absteigen.

Mit dieser Entscheidung solle verhindert werden, dass Teams, die einen Abstieg zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verhindern können, einen Abbruch der Liga provozieren, ohne sportliche Konsequenzen zu tragen.

Bundesliga: Keine Aufstockung auf 20 Teams

Zusammengefasst wird die Liga* also definitiv zwei Absteiger und einen deutschen Meister haben. Zur Aufstockung auf 20 Teams wird es nicht kommen. Die DFL-Pläne sind also klar. Ob die 36 Klubs am Donnerstag auch mitziehen, bleibt abzuwarten. Fraglich, was mit der Saison-Fortsetzung passiert, sollten sich die Parteien nicht einig werden.

Nach der Fortsetzung der Bundesliga wird die nächste Entscheidung erwartet - es geht um eine hohe Milliarden-Summe*. Auch die Premier League* hat nun Klarheit - so gibt es nun ein Datum, an dem die Liga eventuell fortgesetzt werden könnte. Von Experten wird der Restart der Bundesliga positiv aufgenommen - nur ein Verein sorgt für Missstimmung.

