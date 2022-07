DFB Pokal: Der HSV will erneut ins Halbfinale – erste Runde live im TV

Von: Robin Dittrich

Teilen

Der HSV muss in der ersten Runde des DFB Pokal gegen Bayreuth ran. © Jan Huebner/Imago

Der Hamburger SV startet gegen SpVgg Bayreuth in den DFB Pokal. Schafft es der HSV erneut ins Halbfinale? Die Erstrunden-Partie läuft sogar live im TV.

Hamburg – Der Hamburger SV will seine neue DFB Pokal Saison genau so erfolgreich starten wie im letzten Jahr. 2021/22 erreichten die Rothosen sogar das Halbfinale. Dort setzte es ein ernüchterndes 1:3 gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Gegen Drittligist SpVgg Bayreuth soll es jetzt erst einmal in die zweite Runde gehen. Die Partie gibt es sogar live im TV.

Wo die DFB Pokal Partie HSV gegen Bayreuth live im TV zu sehen ist, verrät 24hamburg.de.

2021/22 gewann der HSV gegen Eintracht Braunschweig, den 1. FC Nürnberg, 1. FC Köln und den Karlsruher SC. Im Jahr davor setzte es direkt zum Start eine 1:4 Niederlage gegen Dynamo Dresden. Der HSV sollte die SpVgg Bayreuth deshalb nicht unterschätzen.