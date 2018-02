Bayern am Dienstag oder Mittwoch? DFB terminiert Pokal-Halbfinals

Wann gehen die Duelle im Halbfinale des DFB-Pokals genau über die Bühne? Der DFB hat die genauen Anstoßzeiten bekannt gegeben.

Frankfurt/Main - Der DFB-Pokal-Halbfinal-Hit zwischen Bayer Leverkusen und Rekord-Cupgewinner Bayern München findet am 17. April (20.45 Uhr) statt. Das zweite Vorschlussrundenspiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt wurde auf den 18. April (20.45) terminiert.

Beide Partien werden von der ARD im Free-TV sowie dem Pay-TV-Sender Sky live übertragen. ARD-Reporter in der BayArena ist Gerd Gottlob, das Spiel in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen wird von Steffen Simon kommentiert. Im Anschluss an Schalke-Frankfurt meldet sich Alexander Bommes live mit dem "Sportschau Club" aus Herten.

sid

