Bayern: Blitzstart, Spannung und ein klares 6:2 in Leverkusen

Bayern München hat das Finale im DFB-Pokal erreicht. Im Halbfinale siegte der Rekordmeister bei Bayer Leverkusen 6:2. Dabei gerieten die Gäste zwischenzeitlich ins Wanken. Der Schnellcheck:

Was haben Rosamunde Pilcher und der FC Bayern miteinander zu tun?

Eigentlich wenig. Nach neun Minuten landete aber diese SMS auf dem Handy: „Wir schalten jetzt um auf Rosamunde Pilcher.“ Im ZDF lief die Verfilmung von „Ghostwriter.“ Die Handlung spielt an der Küste Cornwalls. In Leverkusens BayArena spielte bis dahin vornehmlich der FC Bayern. Und führte 2:0. Gut für die Bayern. Schlecht für Bayer. Und nun ja, irgendwie langweilig für neutrale Zuschauer, die auf Spannung hoffen – und nun lieber Pilcher schauen. Nach 16 Minuten ging dann die SMS-Antwort raus: „Vielleicht doch wieder zurückschalten.“

Und was haben Miroslav Klose und der FC Bayern miteinander zu tun?

Der Weltmeister ist der nächste Trainer-Transfer-Coup der Münchner nach Nico Kovac. Klose soll laut Medienberichten als Jugendtrainer im Sommer die U17 übernehmen. Klose ist aktuell Assistent von Joachim Löw. Ob der Bundestrainer vorab von den Bayern informiert wurde, ist nicht bekannt.

Wird es nicht Zeit, endlich zum Spiel zu kommen?

Absolut, da haben Sie recht. Es passierte nämlich richtig viel. Vor allem in der Anfangsphase. Die dritte Minute war noch nicht um, da führen die Gäste 1:0. Javi Martinez ist im Nachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich. Es gibt noch einige Irritation, ob Robert Lewandowski nicht im Abseits stehend Torhüter Bernd Leno irritiert habe. Hatte er nicht. 1:0 Bayern also. Und nach neun Minuten schon 2:0. Diesmal machts Lewandowski einfach selbst. Direktabnahme nach Flanke von Franck Ribery.

Spannung also raus? Denkste. Bayer schlägt zurück. Lars Bender verkürzt bereits in der 16. Minute, weil er einen Abpraller per Kopf verwertet. Und die Gastgeber leisten ihren Teil zu einer spannenden Auseinandersetzung. Münchens Torhüter Sven Ulreich verhindert gegen Lars Benders Schuss aus spitzem Winkel (32.) und vor allem bei Karim Bellarabis Distanzkracher den Ausgleich.

Hielt die zweite Hälfte, was die erste versprach?

Auf jeden Fall. Vor allem in der Anfangsphase. Denn wieder hält Ulreich sensationell. Erst am einen Pfosten gegen Kevin Volland, dann am anderen gegen Bellarabi. Unglaublich. Und noch unglaublicher: die Effektivität der Bayern. Zwei Minuten später erzielt Thomas Müller das 3:1. Danach wird’s bitter für Bayer. Thiago (60.) und zwei weitere Male Müller (64. und 79.) schießen mit blitzsauberen Toren den Kantersieg heraus. Das ist die gnadenlose Sonderklasse der Bayern, es doch so deutlich zu machen. Leon Bailey schafft noch das zweite Bayer-Tor (72.). Nach Berlin aber fahren wieder die Bayern.

Und wie war die Übertragung in der ARD?

Ohne ihren Fans zu nahe treten zu wollen: wahrscheinlich doch packender als Rosamunde Pilcher. Reporter Gerd Gottlob jedenfalls hatte seine helle Freude. In der 13. Minute stellte er allerdings fest: „Wirken jetzt doch beeindruckt, die Leverkusener.“ Das war erstens irgendwie nicht überraschend beim Stand von 0:2. Und zweitens dann doch falsch, weil es drei Minuten später nur noch 1:2 stand. Trotzdem gilt: Gottlob war ein präziser Erzähler dieses Pokalkrimis. Um nicht zu sagen: Seine Moderation war erfrischend wie ein Spaziergang an der Küste Cornwalls.