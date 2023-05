DFB-Pokal Halbfinale: Wer zeigt SC Freiburg – RB Leipzig live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Die Neuauflage des letzten Pokalfinals: Alle Infos, wer das Halbfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig live im TV oder im Stream überträgt.

Freiburg ‒ Am Dienstagabend entscheidet sich, wer in das Finale des DFB-Pokals 2022/2023 einzieht: Der SC Freiburg empfängt Titelverteidiger RB Leipzig. Anpfiff ist am 2. Mai 2023 um 20.45 Uhr im Freiburger Europa-Park-Stadion.

Halbfinale im DFB-Pokal: SC Freiburg - RB Leipzig läuft im Free-TV

Das Spiel zwischen Freiburg und Leipzig wird um 20.45 Uhr angepfiffen und ist live im Free-TV zu sehen. Das ZDF überträgt die Partie exklusiv.

Die Vorberichte beginnen ab 20.15 Uhr mit Moderator Sven Voss und Experte Hanno Balitsch. Claudia Neumann kommentiert das Spiel.

Auf zdf.de und sportstudio.de kann die Begegnung parallel zur TV-Übertragung kostenlos im Live-Stream geschaut werden.

Sky-Kunden können das Spiel zusätzlich auf dem Pay-TV-Sender mit Kommentator Kai Dittman sehen. Die Sky-Übertragung ist im Stream auf Sky Go und WOW abrufbar.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link).

Im DFB-Pokal kommt es zur Revanche zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. © Imago/Jan Huebner

Freiburg will Revanche für das letzte Pokalfinale

In der vergangenen Saison trafen die beiden Mannschaften erst im Pokalfinale aufeinander. Die roten Bullen setzten sich im Elfmeterschießen durch und gewannen den Pott somit erstmals nach zuvor zwei verlorenen Final-Teilnahmen. Das Halbfinale wird jedoch nicht im neutralen Olympiastadion ausgetragen, sondern vor dem Freiburger Publikum im Europa-Park-Stadion, das sich an dem Brause-Klub rächen will.

Das letzte Duell in der Bundesliga ging mit 3:1 ebenfalls an Leipzig. Zum Rückspiel wird es am kommenden Samstag kommen, die beiden Mannschaften spielen innerhalb von fünf Tagen gleich zweimal im Breisgau gegeneinander. Dabei wird es unter anderem um die Champions League und den 4. Platz in der Liga gehen. Der wird aktuell vom SCF beansprucht. Sollte RB auch das zweite Ligaspiel gegen die Mannschaft von Christian Streich gewinnen, würden sich die Sachsen den CL-Platz vorerst sichern.

Begegnung: SC Freiburg - RB Leipzig Anpfiff: 2. Mai 2023, 20.45 Uhr Stadion: Europa-Park-Stadion, Freibug Free-TV: ZDF Pay-TV: Sky Live-Stream: zdf.de, sportstudio.de, Sky Go, WOW