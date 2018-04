Leverkusen gegen Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale: Wird es wieder dramatisch?

Leverkusen. Pokal-Tage sind Fußball-Festtage. Da passt es ins Bild, dass Jupp Heynckes dem Halbfinale (20.45 Uhr/live in der ARD und bei Sky) bei Bayer Leverkusen entgegenfiebert. Der Trainer des FC Bayern München erwartet einen „Leckerbissen für Fußball-Konsumenten".

Heynckes begründet dies mit der Spielstärke der beiden Mannschaften. Es lohnt sich allerdings auch ein Blick auf die Pokal-Historie. Denn: Wenn Leverkusen und München in diesem DFB-Wettbewerb aufeinandertrafen, war oft einiges geboten. Von den bisherigen fünf Duellen entschieden die Bayern vier zu ihren Gunsten.

Das unvergessliche Duell

Ist noch gar nicht so lange her: 8. April 2015, Mittwochabend, Flutlicht. Um 23.12 Uhr verwandelte Bayerns Thiago den entscheidenden Elfmeter zum 5:3 nach Elfmeterschießen und sorgte dafür, dass sein Team ins Halbfinale einzog. Dabei – so war die Ansicht der Gastgeber – hätte der Spanier zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auf dem Feld sein dürfen. Thiago hatte sich eine halbe Stunde zuvor ein übles Foul gegen Stefan Kießling erlaubt. Weitere Torschützen der Münchner waren damals Thomas Müller, Robert Lewandowski, Mario Götze und Xabi Alonso.

Das erste Duell

Erinnern Sie sich noch an Roland Wohlfarth? Zumindest den älteren Fußball-Fans dürfte dieser Name noch etwas sagen. Der damalige Bayern-Stürmer traf am 26. März 1985 doppelt und trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Münchner 3:1 in Leverkusen behaupten und damit die Werkself im Viertelfinale bezwangen. Udo Lattek, seinerzeit Chefcoach der Bayern, stellte fest: „Zeitweise haben wir großartig gespielt.“ Zwar verkürzte Bayer durch Bum-Kun Cha auf 1:2, kurz darauf machte aber Reinhold Mathy alles klar.

Der einzige Bayer-Sieg

Es war am 4. März 2009. Die Leverkusener triumphierten nach einer verrückten zweiten Halbzeit mit 4:2. Zur Pause stand es noch 0:0, dann ging Bayer 3:0 in Führung. Zwar kamen die Münchner noch einmal auf 2:3 heran, Kießling stellte in der 90. Minute den Sieg der Gastgeber sicher. Unter den Bayer-Torschützen war auch ein gewisser Arturo Vidal. Neben dem Chilenen, der den Münchnern heute Abend wegen einer Knie-Verletzung fehlen wird, waren für das Team des damaligen Bayer-Trainers Bruno Labbadia noch Tranquillo Barnetta und Patrick Helmes erfolgreich. Aus Münchner Sicht blieb diese Niederlage vor allem deshalb in Erinnerung, weil es der Anfang vom Ende für Coach Jürgen Klinsmann war. Etwas mehr als einen Monat später beendeten die Bayern das Experiment mit dem früheren Bundestrainer und warfen ihn raus.